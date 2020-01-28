Рецепт дня: картофельные шарики с сыром

Хотите порадовать и удивить своих родных и близких? Тогда этот рецепт для Вас!!!

Картофельные шарики с сыром – отличный вариант быстрой закуски, которым можно заменить вредные сухарики, чипсы и орешки.

Ингредиенты:

500 г - Пюре картофельное

3 шт - Яйцо куриное

150 г - Грудинка или Ветчина

3 зуб - Чеснок

2 ст. л - Мука пшеничная

100 г - Сыр твердый

по вкусу - Соль

по вкусу - Специи

10 ст. л - Сухари панировочные

200 мл - Масло подсолнечное (для жарки)

Приготовление:

Вначале чистим и отвариваем картофель в подсоленной воде. Сливаем воду и разминаем в картофельное пюре(молоко и масло не добавляем!!!). Отставляем в сторону и даём остыть.

В остывшее пюре вбиваем одно яйцо, добавляем мелко нарезанную грудинку, через чесночный пресс выдавливаем чеснок, всыпаем копчёную паприку, муку, чёрный перец и тщательно перемешиваем в однородную массу.

В глубокой миске слегка взбиваем 2 яйца с щепоткой соли, в другую миску всыпаем панировочные сухари. Формируем картофельные шарики. Набираем столовой ложкой картофельную смесь, выкладываем на ладонь, формируем лепёшку, в центр кладём нарезанный кубиком сыр и скатываем шарик(сыр должен быть внутри). Опускаем шарик в яйцо, затем обваливаем в сухарях и плотно прижимаем их к шарику и ещё раз в яйцо и сухари. Точно так же делаем остальные шарики.

На плите разогреваем в сотейнике масло и выкладываем шарики, обжариваем до румяной корочки. Кушать горячими)

Более подробно смотрите в видео:

Приятного аппетита!!!