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Рецепт дня: картофельные шарики с сыром

Рецепт дня: картофельные шарики с сыром
03:50 Сегодня Телеграф prigotovimvkusno.com Фото: prigotovimvkusno.com

Хотите порадовать и удивить своих родных и близких? Тогда этот рецепт для Вас!!!

Картофельные шарики с сыром – отличный вариант быстрой закуски, которым можно заменить вредные сухарики, чипсы и орешки.

Ингредиенты:

  • 500 г - Пюре картофельное

  • 3 шт - Яйцо куриное

  • 150 г - Грудинка или Ветчина

  • 3 зуб - Чеснок

  • 2 ст. л - Мука пшеничная

  • 100 г - Сыр твердый

  • по вкусу - Соль

  • по вкусу - Специи

  • 10 ст. л - Сухари панировочные

  • 200 мл - Масло подсолнечное (для жарки)

Приготовление:

Вначале чистим и отвариваем картофель в подсоленной воде. Сливаем воду и разминаем в картофельное пюре(молоко и масло не добавляем!!!). Отставляем в сторону и даём остыть.

В остывшее пюре вбиваем одно яйцо, добавляем мелко нарезанную грудинку, через чесночный пресс выдавливаем чеснок, всыпаем копчёную паприку, муку, чёрный перец и тщательно перемешиваем в однородную массу.

В глубокой миске слегка взбиваем 2 яйца с щепоткой соли, в другую миску всыпаем панировочные сухари. Формируем картофельные шарики. Набираем столовой ложкой картофельную смесь, выкладываем на ладонь, формируем лепёшку, в центр кладём нарезанный кубиком сыр и скатываем шарик(сыр должен быть внутри). Опускаем шарик в яйцо, затем обваливаем в сухарях и плотно прижимаем их к шарику и ещё раз в яйцо и сухари. Точно так же делаем остальные шарики.

На плите разогреваем в сотейнике масло и выкладываем шарики, обжариваем до румяной корочки. Кушать горячими)

Более подробно смотрите в видео:

 

Приятного аппетита!!!

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Рецепт, Закуска, Рецепт дня, Картофельные шарики, Картофельные шарики с сыром.
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