Рецепт дня: нежные норвежские булочки с заварным кремом

Норвежские булочки, как пушинки, мягкие, нежные с заварным кремом.

Невероятная выпечка! Булочки очень мягкие, как пух! Крем нежный и простой в приготовлении. Готовим очень часто и вам рекомендую, обязательно приготовьте "плюшки викингов"! Начнем с замеса теста, активируем дрожжи (быстрая опара - в теплое молоко добавляем дрожжи, ложку муки, ложку сахара, даем постоять 10 минут) и соединим все вместе. Важный ингредиент, это кардамон добавленный в тесто.

Ингредиенты:

Тесто:

мука 500 гр

молоко 250 мл

сливочное масло 70 гр

дрожжи прессованные 15 гр

сахарная пудра 70 гр

яйца 2 шт

сахар 1 ст.лож

соль щепотка

кардамон 1,5 ч.лож

Заварной крем:

молоко 250 мл

желтки 2 шт

крахмал кукурузный 20 гр (1,5 ст.лож)

сахар 40 гр

ванильный сахар 1 ст.лож

Глазурь:

сахарная пудра 5-6 ст.лож

молоко 3-4 ст.лож

кокосовая стружка

Приготовление:

1. Растопленное масло вводим в последний момент, когда тесто соберется в шар. Вымешиваем минут 10, после чего накрываем пленкой и даем тесту подойти (расстоятся). В теплом месте, по времени 1 - 1,5 часа.

2. Пока тесто поднимается, приготовим крем - начинку для булочек.

3. Желтки растираем с сахаром, добавляем крахмал. Остается, постоянно помешивая добавить горячее молоко (почти закипевшее). Вводим тонкой струйкой. Полученную массу ставим в микроволновку (на самую большую мощность), включаем и каждые 10 секунд открываем и перемешиваем. Меньше чем за минуту крем загустеет. Остужаем крем.

4. Тесто шикарное, пахнет здорово! Слегка обомнем и раскатаем в пласт толщиной 1 см. Даем тесту немного отдохнуть, накрой те полотенцем. Используя вырубку формируем круглые булочки, под полотенце минут на 15. Делаем небольшие углубления в центре, для крема.

5. Выпекаем в разогретой духовке при температуре 200 градусов, по времени 10-12 минут (ориентируйтесь на свою духовку).

6. За это время сделаем глазурь для помазки. Сахарная пудра, немного молока и все хорошо перемешиваем. Покрываем еще горячие булочки глазурью, присыпаем кокосовой стружкой.

Даем булочкам немного остыть, пока закипает чайник и наслаждаемся! Нереально вкусные норвежские булочки!

Приятного аппетита!