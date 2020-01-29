Скачать
Среда, 29.01.2020
Еврокомиссар Варгеи посетит Украину 11-12 февраля
Еврокомиссар Варгеи посетит Украину 11-12 февраля
Аббас заявил, что план Трампа "не пройдет"
Аббас заявил, что план Трампа "не пройдет"
Украинский супертяж отказался от Олимпиады
Украинский супертяж отказался от Олимпиады
Евровидение 2020: в каком полуфинале выступит Украина? (Фото)
Евровидение 2020: в каком полуфинале выступит Украина? (Фото)

Рецепт дня: нежные норвежские булочки с заварным кремом

Рецепт дня: нежные норвежские булочки с заварным кремом
03:40 Сегодня Телеграф prigotovimvkusno.com Фото: prigotovimvkusno.com

Норвежские булочки, как пушинки, мягкие, нежные с заварным кремом.

Невероятная выпечка! Булочки очень мягкие, как пух! Крем нежный и простой в приготовлении. Готовим очень часто и вам рекомендую, обязательно приготовьте "плюшки викингов"! Начнем с замеса теста, активируем дрожжи (быстрая опара - в теплое молоко добавляем дрожжи, ложку муки, ложку сахара, даем постоять 10 минут) и соединим все вместе. Важный ингредиент, это кардамон добавленный в тесто.

Ингредиенты:

Тесто:

  • мука 500 гр

  • молоко 250 мл

  • сливочное масло 70 гр

  • дрожжи прессованные 15 гр

  • сахарная пудра 70 гр

  • яйца 2 шт

  • сахар 1 ст.лож

  • соль щепотка

  • кардамон 1,5 ч.лож

Заварной крем:

  • молоко 250 мл

  • желтки 2 шт

  • крахмал кукурузный 20 гр (1,5 ст.лож)

  • сахар 40 гр

  • ванильный сахар 1 ст.лож

Глазурь:

  • сахарная пудра 5-6 ст.лож

  • молоко 3-4 ст.лож

  • кокосовая стружка

Приготовление:

1. Растопленное масло вводим в последний момент, когда тесто соберется в шар. Вымешиваем минут 10, после чего накрываем пленкой и даем тесту подойти (расстоятся). В теплом месте, по времени 1 - 1,5 часа.

2. Пока тесто поднимается, приготовим крем - начинку для булочек.

3. Желтки растираем с сахаром, добавляем крахмал. Остается, постоянно помешивая добавить горячее молоко (почти закипевшее). Вводим тонкой струйкой. Полученную массу ставим в микроволновку (на самую большую мощность), включаем и каждые 10 секунд открываем и перемешиваем. Меньше чем за минуту крем загустеет. Остужаем крем.

4. Тесто шикарное, пахнет здорово! Слегка обомнем и раскатаем в пласт толщиной 1 см. Даем тесту немного отдохнуть, накрой те полотенцем. Используя вырубку формируем круглые булочки, под полотенце минут на 15. Делаем небольшие углубления в центре, для крема.

5. Выпекаем в разогретой духовке при температуре 200 градусов, по времени 10-12 минут (ориентируйтесь на свою духовку).

6. За это время сделаем глазурь для помазки. Сахарная пудра, немного молока и все хорошо перемешиваем. Покрываем еще горячие булочки глазурью, присыпаем кокосовой стружкой.

Даем булочкам немного остыть, пока закипает чайник и наслаждаемся! Нереально вкусные норвежские булочки!

Приятного аппетита!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Булочки, Рецепт дня, Заварной крем, Норвежские булочки, Булочки с заварным кремом, Простой рецепт булочек.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Скорая не успела: Сегодня умер второй пилот авиакатастрофы в Казахстане
02 Как минимизировать вред от алкоголя на организм?
03 Гончарук отчитался о подготовке Украины к интеграции в ЕС
04 Украинский супертяж отказался от Олимпиады
05 До сих пор верите в это? Популярные мифы о правилах гигиены
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Си Цзиньпин о китайском коронавирусе: Это демон
Си Цзиньпин о китайском коронавирусе: Это демон
Боррель: Я ожидаю обсуждения Украины
Боррель: Я ожидаю обсуждения Украины
Абсолютное большинство: Глава российской делегации был избран новым вице-спикером ПАСЕ
Глава российской делегации был избран новым вице-спикером ПАСЕ
Рецепт дня: нежные норвежские булочки с заварным кремом
Рецепт дня: нежные норвежские булочки с заварным кремом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь