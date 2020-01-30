Рецепт дня: блинчики с сыром, помидорами и колбасой

Очень вкусное и оригинальное блюдо из вполне доступных продуктов - аппетитные несладкие блинчики на молоке, с сыром, томатом и колбасой, которые очень похожи на пиццу.
Ингредиенты:
Молоко - 200 мл
Колбаса (у меня варёно-копчёная) - 120 г
Помидор - 1 шт. (120 г)
Сыр - 80 г
Кетчуп - 60 г
Мука - 100 г
Яйцо - 1 шт.
Соль - по вкусу
Итальянские травы - по вкусу
Масло растительное (для жарки) - 50-70 мл
Для подачи (по желанию):
Приготовление
Подготавливаем необходимые продукты для 3 блинчиков.
1. Колбасу нарезаем тонкими полосками.
2. Соединяем яйцо, молоко, кетчуп, соль и итальянские травы. Тщательно перемешиваем миксером, венчиком или вилкой. Добавляем муку. Перемешиваем.
3. В тесто добавляем нарезанную колбасу. Снова перемешиваем.
4. Сыр натираем на крупной тёрке.
5. Помидоры нарезаем тонкими четвертькружиями или полукружиями.
6. В сковороде разогреваем растительное масло. Ещё раз хорошо перемешиваем тесто и выливаем в сковороду примерно 1/3 часть. Распределяем тесто по дну, слегка наклоняя сковороду.
Обжариваем блинчик на среднем огне около 3 минут, пока он подрумянится. Затем переворачиваем блинчик на другую сторону. Сразу же посыпаем блинчик 1/3 частью натёртого сыра и выкладываем несколько кусочков помидора.
7. Убавляем огонь и накрываем блинчик крышкой. Готовим примерно 1-2 минуты, пока сыр не расплавится. Готовый блинчик перекладываем на тарелку.
Таким же образом жарим остальные блинчики.
Аппетитные "пиццаблинчики" готовы. Подаём их к столу в горячем виде. По желанию, при подаче блинчики можно украсить измельчённой петрушкой.
Приятного аппетита!