Рецепт дня: блинчики с сыром, помидорами и колбасой

Приготовьте такую быструю "пиццу" на сковороде - это очень просто и займёт совсем немного времени!

Очень вкусное и оригинальное блюдо из вполне доступных продуктов - аппетитные несладкие блинчики на молоке, с сыром, томатом и колбасой, которые очень похожи на пиццу.

Ингредиенты:

Молоко - 200 мл

Колбаса (у меня варёно-копчёная) - 120 г

Помидор - 1 шт. (120 г)

Сыр - 80 г

Кетчуп - 60 г

Мука - 100 г

Яйцо - 1 шт.

Соль - по вкусу

Итальянские травы - по вкусу

Масло растительное (для жарки) - 50-70 мл

Для подачи (по желанию):

Петрушка свежая - 5-10 г

Приготовление

Подготавливаем необходимые продукты для 3 блинчиков.

1. Колбасу нарезаем тонкими полосками.

2. Соединяем яйцо, молоко, кетчуп, соль и итальянские травы. Тщательно перемешиваем миксером, венчиком или вилкой. Добавляем муку. Перемешиваем.

3. В тесто добавляем нарезанную колбасу. Снова перемешиваем.

4. Сыр натираем на крупной тёрке.

5. Помидоры нарезаем тонкими четвертькружиями или полукружиями.

6. В сковороде разогреваем растительное масло. Ещё раз хорошо перемешиваем тесто и выливаем в сковороду примерно 1/3 часть. Распределяем тесто по дну, слегка наклоняя сковороду.

Обжариваем блинчик на среднем огне около 3 минут, пока он подрумянится. Затем переворачиваем блинчик на другую сторону. Сразу же посыпаем блинчик 1/3 частью натёртого сыра и выкладываем несколько кусочков помидора.

7. Убавляем огонь и накрываем блинчик крышкой. Готовим примерно 1-2 минуты, пока сыр не расплавится. Готовый блинчик перекладываем на тарелку.

Таким же образом жарим остальные блинчики.

Аппетитные "пиццаблинчики" готовы. Подаём их к столу в горячем виде. По желанию, при подаче блинчики можно украсить измельчённой петрушкой.

Приятного аппетита!