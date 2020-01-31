Рецепт дня: идеальный стейк из говядины в домашних условиях

Как приготовить идеальный стейк в домашних условиях - смотрите в нашем обзоре!

Часто мы отказываемся от идеи порадовать себя стейком дома из-за стереотипа, что приготовленный самостоятельно кусок мяса не будет таким сочным и вкусным, как в ресторане. Но это заблуждение. Стейк в домашних условиях можно пожарить не менее вкусно. Главное - найти оптимальный рецепт, выбрать подходящее мясо, правильно пожарить его, и вуаля - кулинарный шедевр готов!

Ингредиенты:

Филе говядины - 250 г

Масло оливковое для жарки - 30 мл

Соль (морская) - по вкусу

Перец чёрный свежемолотый - по вкусу

Чеснок - 1 зубчик

Для гарнира (по желанию):

Цукини - 1 шт.

Помидоры черри - 6-7 шт.

Перец чили свежий - 1 шт.

Для соуса (по желанию, для овощного гарнира):

Масло оливковое - 120 г

Уксус бальзамический - 30 г

Лук зелёный - 2 шт.

Петрушка свежая - 2 веточки

Чеснок - 1 зубчик

Соль (морская) - по вкусу

Перец свежемолотый - по вкусу

Приготовление

1. Для стейка используем только филе говядины или телятины. Толщина стейка - 3,5 см, вес - 125 г.

Мясо нужно достать из холодильника за час до приготовления, оно должно быть комнатной температуры.

2. Оборачиваем бока каждого стейка фольгой, чтобы сохранить форму стейков.

3. Подготавливаем овощи для гарнира к мясу (по желанию) и чеснок.

Можно приготовить соус-заправку к овощам: все ингредиенты соуса смешиваем с помощью блендера.

4. Сковороду-гриль или обычную сковороду разогреваем на среднем огне в течение 5 минут. Важно хорошо разогреть сковороду, но на небольшом огне, чтобы она не перекалилась. И следующий важный момент - смазываем стейки с двух сторон оливковым маслом.

Овощи для гарнира (цукини нарезаем кружочками, острый перец разрезаем продольно пополам) также поливаем маслом.

Выкладываем стейки и овощи на сковороду.

5. Начинаем обжаривать мясо на разогретой сковороде на среднем огне.

6. Жарим стейки следующим образом. Сперва 2,5 минуты с одной стороны. Затем переворачиваем и жарим еще 2,5 минуты с другой стороны.

После переворачивания перчим и солим мясо с каждой стороны прямо на сковороде.

Овощи переворачиваем и снимаем со сковороды по мере приготовления.

7. Снова переворачиваем мясо и жарим ещё по 2,5 минуты с каждой стороны. Всего - 10 минут.

Зубчик чеснока оставляем на сковороде, чтобы он отдавал мясу свой аромат.

8. Снимаем стейки на тарелку и убираем фольгу.

9. Возвращаем мясо на сковороду и обжариваем стейки с боковых частей ещё около 2 минут в общей сложности.

Итого: небольшие стейки по 125 грамм жарятся 12 минут. Стейки большего размера будут жариться, соответственно, дольше.

10. Готовые стейки снимаем со сковороды и подаём с овощным гарниром. Овощи поливаем приготовленным соусом.

Приятного аппетита!