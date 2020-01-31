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Рецепт дня: идеальный стейк из говядины в домашних условиях
Рецепт дня: идеальный стейк из говядины в домашних условиях

Рецепт дня: идеальный стейк из говядины в домашних условиях

Рецепт дня: идеальный стейк из говядины в домашних условиях
05:26 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Как приготовить идеальный стейк в домашних условиях - смотрите в нашем обзоре!

Часто мы отказываемся от идеи порадовать себя стейком дома из-за стереотипа, что приготовленный самостоятельно кусок мяса не будет таким сочным и вкусным, как в ресторане. Но это заблуждение. Стейк в домашних условиях можно пожарить не менее вкусно. Главное - найти оптимальный рецепт, выбрать подходящее мясо, правильно пожарить его, и вуаля - кулинарный шедевр готов!

Ингредиенты:

  • Филе говядины - 250 г

  • Масло оливковое для жарки - 30 мл

  • Соль (морская) - по вкусу

  • Перец чёрный свежемолотый - по вкусу

  • Чеснок - 1 зубчик

Для гарнира (по желанию):

  • Цукини - 1 шт.

  • Помидоры черри - 6-7 шт.

  • Перец чили свежий - 1 шт.

Для соуса (по желанию, для овощного гарнира):

  • Масло оливковое - 120 г

  • Уксус бальзамический - 30 г

  • Лук зелёный - 2 шт.

  • Петрушка свежая - 2 веточки

  • Чеснок - 1 зубчик

  • Соль (морская) - по вкусу

  • Перец свежемолотый - по вкусу

Приготовление

1. Для стейка используем только филе говядины или телятины. Толщина стейка - 3,5 см, вес - 125 г.

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Мясо нужно достать из холодильника за час до приготовления, оно должно быть комнатной температуры.

2. Оборачиваем бока каждого стейка фольгой, чтобы сохранить форму стейков.

3. Подготавливаем овощи для гарнира к мясу (по желанию) и чеснок.

Можно приготовить соус-заправку к овощам: все ингредиенты соуса смешиваем с помощью блендера.

4. Сковороду-гриль или обычную сковороду разогреваем на среднем огне в течение 5 минут. Важно хорошо разогреть сковороду, но на небольшом огне, чтобы она не перекалилась. И следующий важный момент - смазываем стейки с двух сторон оливковым маслом.

Овощи для гарнира (цукини нарезаем кружочками, острый перец разрезаем продольно пополам) также поливаем маслом.

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Выкладываем стейки и овощи на сковороду.

5. Начинаем обжаривать мясо на разогретой сковороде на среднем огне.

6. Жарим стейки следующим образом. Сперва 2,5 минуты с одной стороны. Затем переворачиваем и жарим еще 2,5 минуты с другой стороны.

После переворачивания перчим и солим мясо с каждой стороны прямо на сковороде.

Овощи переворачиваем и снимаем со сковороды по мере приготовления.

7. Снова переворачиваем мясо и жарим ещё по 2,5 минуты с каждой стороны. Всего - 10 минут.

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Зубчик чеснока оставляем на сковороде, чтобы он отдавал мясу свой аромат.

8. Снимаем стейки на тарелку и убираем фольгу.

9. Возвращаем мясо на сковороду и обжариваем стейки с боковых частей ещё около 2 минут в общей сложности.

Итого: небольшие стейки по 125 грамм жарятся 12 минут. Стейки большего размера будут жариться, соответственно, дольше.

10. Готовые стейки снимаем со сковороды и подаём с овощным гарниром. Овощи поливаем приготовленным соусом.

Приятного аппетита!

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