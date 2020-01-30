Интересные вкусные рецепты для всей семьи (Фото)

1 Вкусное и полезное блюдо заряжает энергией на весь день, а вечером может даже улучшить настроение после тяжелого дня. Фаршированные перцы Восхитительное блюдо по рецептам бабушки, о котором многие современные хозяйки позабыли. Большинство не любит готовить это блюдо, страшась временных затрат. Чтобы облегчить себе готовку, запаситесь ингридиентами заранее. Фаршированные перчики совершенно не боятся заморозки. Фаршированные перцы могут стать отличной идеей для праздничного стола, если вы проявите креативность в их подаче. Необязательно фаршировать их исключительно мясным фаршем и рисом. Проявите фантазию и добавляйте разные ингредиенты: маслины, рубленые овощи, грибы, сыр и так далее. Удивите своих родных и гостей!

2 Курица с сыром Для того, чтобы блюдо пропеклось как следует, желательно отварить курицу заранее, нарезать на кусочки, а затем вместе с остальными ингредиентами отправить в духовку. Это блюдо можно разбавить кусочками овощей, грибами, макаронами.

3 Мясные тефтели Для приготовления этого блюда вам нужно смешать мясной фарш с луком, яйцами и горчицей, а затем скатать полученную смесь в шарики. Шарики помещаются в формочки для кексов, могут быть украшены зеленью или горчичным соусом. Можно взять куриный фарш или же свино-говяжий. Свиной фарш в чистом виде не особо диетический, а говяжий фарш без свиного может выйти жестким.

4 Маффины или оладьи с кабачками Измельчите кабачки или цуккини, смешайте их с натертым сыром, яйцами и мукой (или манной крупой), а затем перемешайте. Конечно, не стоит забывать о добавлении соли и перца по вкусу. Духовку желательно разогреть до 180 градусов, а в полученную смесь для маффинов из кабачков можно добавить немного молока, тогда вкус будет нежнее. Такое блюдо куда полезнее оладушков, приготовленных на сковороде. Если же вам больше нарвится вкус жареных, а не печеных блюд, то доставайте любимую сковородку. Такие оладьи жарятся очень быстро.

5 Яичница с беконом Это отличный способ по-новому встретить свое утро, практически ничего не меняя. Для этого нужно обжарить бекон, нарезать хлеб, поместить это в формочку, залить яйцом и отправить в микроволновую печь или духовку, разогретую до 200 градусов. Пару минут и сытный завтрак в новом оформлении готов!

6 Тыквенные кексы с розмарином Это идеальное тематическое блюдо к Хэллоуину, хотя готовить его можно и вдругие дни. Поскольку тыква – продукт сезонный, оптимальный вариант введения ее в рацион – осень и зима. Для приготовления кексов вам понадобится не очень много ингредиентов. Самые ключевые из них: тыква, розмарин, мука и йогурт. В качестве украшения могут послужить тыквенные семечки. Не забудьте смазать формочки маслом.

7 Налистники с мясом Приготовьте любую начинку для налистников. Заранее напеките полуготовых блинчиков из тонкого теста. Чтобы блины были пушистыми, можно использовать рецепт, похожий немного на тесто для кексов. Перетрите яйца с сахаром, добавьте просеянной муки, влейте молока с топленым маслом, введите разрыхлитель. Так тесто будет пышным и вкусным, как в кексиках. Выложите на тонкий слой блина начинку для пирожков и накройте вторым слоем теста. Сформируйте рулоны или конвертики. Выпекайте их около 30 минут в духовке. Чтобы процесс длился меньше, заранее можно немного обжарить начинку, которую вы выбрали.

8 Овощной суп-пюре Каждая мама знает, как сложно уговорить ребенка съесть суп. Решить проблему поможет декоративная подача еды. Можно создать на поверхности супа рисунок и тогда блюдо сразу покажется вкуснее! Творить проще всего на густой поверхности крем-супов или супов-пюре. Отварите овощи и перетрите их в жидковатое пюре в блендере или с помощью толкушки. Нарисуйте забавную мордочку из вкусных ингредиентов: свежей зелени, сметаны, сухариков, овощей и так далее.

9 Фриттата с зеленью Фриттатой называют итальянский способ приготовления омлета. Это одно из лучших блюд в формочке для кексов. Откровенно говоря, класть в него каждая хозяйка может все, что ей захочется: от сыра и колбасок до овощей и даже фруктов. Чтобы фриттата красиво выглядела на тарелке, готовьте омлет в специальной посуде.