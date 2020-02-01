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Рецепт дня: вкуснейшая рыбная солянка
Рецепт дня: вкуснейшая рыбная солянка

Рецепт дня: вкуснейшая рыбная солянка

Рецепт дня: вкуснейшая рыбная солянка
04:44 Сегодня Телеграф

Рыбная солянка - сытное и невероятно ароматное блюдо, которое подарит вам вкус и пользу.

Вкуснейшая рыбка, обилие овощей и легкая кислинка маринованного огурчика – идеальное сочетание.

Ингредиенты:

  • Филе семги - 260 г

  • Филе минтая - 100-120 г

  • Филе тилапии - 100 г

  • Огурцы маринованные - 100 г

  • Оливки без косточек - 10 шт.

  • Маслины без косточек - 10 шт.

  • Морковь - 1 шт.

  • Лук репчатый - 1 шт.

  • Перец болгарский - 1 шт.

  • Томатная паста - 1-2 ст. ложки

  • Лавровый лист - 1-2 шт.

  • Тимьян сушеный - ½ ч. ложки

  • Розмарин сушеный - ½ ч. ложки

  • Перец черный молотый - по вкусу

  • Соль - по вкусу

Для подачи (по желанию):

  • Петрушка свежая - по вкусу

  • Лимон - по вкусу

Приготовление

Подготавливаем продукты для приготовления рыбной солянки.

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1. Семгу промываем и очищаем от чешуи. Кладем в кастрюлю рыбу, розмарин, тимьян и лавровый лист. Заливаем 1,5 л воды и доводим до кипения. Добавляем соль и черный молотый перец. Варим рыбный бульон на маленьком огне под крышкой 25 минут.

2. Лук очищаем и нарезаем маленькими кубиками. Морковь очищаем и натираем на крупной терке.

3. На сухой сковороде обжариваем лук с морковью 5 минут.

4. Маринованные огурцы нарезаем маленькими кубиками. Добавляем в сковороду огурцы и томатную пасту и тушим 1 минуту.

5. Сладкий перец очищаем от семян и нарезаем произвольными кусочками.

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6. Вынимаем рыбу из бульона. Бульон процеживаем.

Возвращаем бульон в кастрюлю и кладем в него зажарку и сладкий перец. Варим 5 минут.

7. Филе тилапии и минтая нарезаем небольшими кусочками.

Кладем в суп нарезанную рыбу и варим 10 минут.

8. Отваренную семгу разбираем на небольшие кусочки. Кладем семгу в кастрюлю и варим еще 5 минут. Добавляем оливки и маслины, варим 1 минуту и выключаем нагрев.

Рыбная солянка готова. По желанию подаем солянку с ломтиком лимона и листиками петрушки.

Приятного аппетита!

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