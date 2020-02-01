Рецепт дня: вкуснейшая рыбная солянка

Вкуснейшая рыбка, обилие овощей и легкая кислинка маринованного огурчика – идеальное сочетание.
Ингредиенты:
Филе семги - 260 г
Филе минтая - 100-120 г
Филе тилапии - 100 г
Огурцы маринованные - 100 г
Оливки без косточек - 10 шт.
Маслины без косточек - 10 шт.
Морковь - 1 шт.
Лук репчатый - 1 шт.
Перец болгарский - 1 шт.
Томатная паста - 1-2 ст. ложки
Лавровый лист - 1-2 шт.
Тимьян сушеный - ½ ч. ложки
Розмарин сушеный - ½ ч. ложки
Перец черный молотый - по вкусу
Соль - по вкусу
Для подачи (по желанию):
Петрушка свежая - по вкусу
Лимон - по вкусу
Приготовление
Подготавливаем продукты для приготовления рыбной солянки.
1. Семгу промываем и очищаем от чешуи. Кладем в кастрюлю рыбу, розмарин, тимьян и лавровый лист. Заливаем 1,5 л воды и доводим до кипения. Добавляем соль и черный молотый перец. Варим рыбный бульон на маленьком огне под крышкой 25 минут.
2. Лук очищаем и нарезаем маленькими кубиками. Морковь очищаем и натираем на крупной терке.
3. На сухой сковороде обжариваем лук с морковью 5 минут.
4. Маринованные огурцы нарезаем маленькими кубиками. Добавляем в сковороду огурцы и томатную пасту и тушим 1 минуту.
5. Сладкий перец очищаем от семян и нарезаем произвольными кусочками.
6. Вынимаем рыбу из бульона. Бульон процеживаем.
Возвращаем бульон в кастрюлю и кладем в него зажарку и сладкий перец. Варим 5 минут.
7. Филе тилапии и минтая нарезаем небольшими кусочками.
Кладем в суп нарезанную рыбу и варим 10 минут.
8. Отваренную семгу разбираем на небольшие кусочки. Кладем семгу в кастрюлю и варим еще 5 минут. Добавляем оливки и маслины, варим 1 минуту и выключаем нагрев.
Рыбная солянка готова. По желанию подаем солянку с ломтиком лимона и листиками петрушки.
Приятного аппетита!