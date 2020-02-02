Рецепт дня: рыбные котлеты в соусе

Котлеты получаются вкусные, сочные, просто объедение. Эти котлеты хороши как в горячем, так и к холодном виде. Берите рецепт в копилку!
Ингредиенты:
Фарш красной рыбы - 1 кг
Манной крупы - 3 ст. ложки
Репчатый лук - 1 шт
Куриные яйца - 2 шт
Морковь - 1 шт
Сливочное масло - 50 г
Копченой паприки - 1 ч. ложка
Консервированные помидоры - 1 банка (400 г)
Черный перец - По вкусу
Смесь итальянских трав - По вкусу
Соль - По вкусу
Мука
Укроп
Растительное масло для жарки
Приготовление
В рыбный фарш вбиваем 2 яйца, добавляем копченую паприку, манную крупу, пару щепоток соли, укроп, черный молотый перец и обжаренный на сливочном масле мелко нарезанный лук. Тщательно вымешиваем фарш и оставляем в покое на пол часа. Затем формируем колеты, обваливаем их в муке и обжариваем на растительном масле по полторы минуты с каждой стороны.
Когда все котлеты обжарили, на этой же сковороде готовим соус. Обжариваем до золотистости лук. Добавляем морковь натертую на крупной тёрке, обжариваем 2 минуты. Добавляем помидоры вместе с соком, сахар и соль по вкусу, черный перец и смесь итальянских трав. Если соус получается сильно густой, добавьте кипячёной воды. Тушим 12 минут. По завершении добавляем укроп.
Готовый соус переливаем в форму для запекания, на него выкладываем котлеты, накрываем форму фольгой и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 25 минут. По истечении этого времени получаем сочные, вкуснейшие котлеты с замечательным соусом.
Более подробно смотрите в видео рецепте.
Приятного аппетита!!!