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Рецепт дня: рыбные котлеты в соусе
Рецепт дня: рыбные котлеты в соусе

Рецепт дня: рыбные котлеты в соусе

Рецепт дня: рыбные котлеты в соусе
04:44 Сегодня Телеграф prigotovimvkusno.com Фото: prigotovimvkusno.com

Рецепт самых вкусных рыбных котлет, которые понравятся всей семье.

Котлеты получаются вкусные, сочные, просто объедение. Эти котлеты хороши как в горячем, так и к холодном виде. Берите рецепт в копилку!

Ингредиенты:

  • Фарш красной рыбы - 1 кг

  • Манной крупы - 3 ст. ложки

  • Репчатый лук - 1 шт

  • Куриные яйца - 2 шт

  • Морковь - 1 шт

  • Сливочное масло - 50 г

  • Копченой паприки - 1 ч. ложка

  • Консервированные помидоры - 1 банка (400 г)

  • Черный перец - По вкусу

  • Смесь итальянских трав - По вкусу

  • Соль - По вкусу

  • Мука

  • Укроп

  • Растительное масло для жарки

Приготовление

В рыбный фарш вбиваем 2 яйца, добавляем копченую паприку, манную крупу, пару щепоток соли, укроп, черный молотый перец и обжаренный на сливочном масле мелко нарезанный лук. Тщательно вымешиваем фарш и оставляем в покое на пол часа. Затем формируем колеты, обваливаем их в муке и обжариваем на растительном масле по полторы минуты с каждой стороны.

Когда все котлеты обжарили, на этой же сковороде готовим соус. Обжариваем до золотистости лук. Добавляем морковь натертую на крупной тёрке, обжариваем 2 минуты. Добавляем помидоры вместе с соком, сахар и соль по вкусу, черный перец и смесь итальянских трав. Если соус получается сильно густой, добавьте кипячёной воды. Тушим 12 минут. По завершении добавляем укроп.

Готовый соус переливаем в форму для запекания, на него выкладываем котлеты, накрываем форму фольгой и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 25 минут. По истечении этого времени получаем сочные, вкуснейшие котлеты с замечательным соусом.

Более подробно смотрите в видео рецепте.

 

Приятного аппетита!!!

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