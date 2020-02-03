Рецепт дня: Бананово-творожный смузи с какао (без сахара)

Сладость этому замечательному напитку на основе молока придаёт мякоть банана, а творог обеспечивает густоту и питательность.
Ингредиенты:
Творог - 100 г
Банан - 1 шт.
Молоко - 300 мл
Какао-порошок - 1-2 ст. ложки
Приготовление
1. Возьмите продукты по списку. Выбирайте спелые, сладкие бананы, тогда сахар, мёд или кленовый сироп не понадобятся.
От количества какао-порошка зависит насыщенность шоколадного вкуса и итоговый цвет напитка, по желанию его можно регулировать.
2. Творог и какао соединяем в чаше блендера. Примерно щепотку какао-порошка оставляем для подачи. Туда же вливаем охлаждённое молоко.
3. Хорошенько взбиваем блендером, измельчая крупинки творога.
4. Банан очищаем от кожуры, нарезаем произвольными кусочками и отправляем в чашу блендера. Снова хорошенько взбиваем до желаемой однородности.
5. Разливаем густой творожно-банановый смузи по стаканам или чашкам.
По желанию перед подачей смузи можно посыпать небольшим количеством какао-порошка или натёртым шоколадом.
Приятного аппетита!