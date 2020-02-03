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Рецепт дня: Бананово-творожный смузи с какао (без сахара)

Рецепт дня: Бананово-творожный смузи с какао (без сахара)
06:08 Сегодня Телеграф Фото: www.russianfood.com

Простой и сытный завтрак или перекус - густой бананово-творожный смузи с нежным ароматом какао.

Сладость этому замечательному напитку на основе молока придаёт мякоть банана, а творог обеспечивает густоту и питательность.

Ингредиенты:

  • Творог - 100 г

  • Банан - 1 шт.

  • Молоко - 300 мл

  • Какао-порошок - 1-2 ст. ложки

Приготовление

1. Возьмите продукты по списку. Выбирайте спелые, сладкие бананы, тогда сахар, мёд или кленовый сироп не понадобятся.

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От количества какао-порошка зависит насыщенность шоколадного вкуса и итоговый цвет напитка, по желанию его можно регулировать.

2. Творог и какао соединяем в чаше блендера. Примерно щепотку какао-порошка оставляем для подачи. Туда же вливаем охлаждённое молоко.

3. Хорошенько взбиваем блендером, измельчая крупинки творога.

4. Банан очищаем от кожуры, нарезаем произвольными кусочками и отправляем в чашу блендера. Снова хорошенько взбиваем до желаемой однородности.

5. Разливаем густой творожно-банановый смузи по стаканам или чашкам.

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По желанию перед подачей смузи можно посыпать небольшим количеством какао-порошка или натёртым шоколадом.

Приятного аппетита!

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Рецепты, Ингредиенты, Блюдо, Смузи, Приготовление, Рецепт дня, Вкусное блюдо, Бананово-творожный смузи с какао (без сахара), Банановый смузи, Творожный смузи.
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