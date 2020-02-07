Рецепт дня: вкуснятина из куриного фарша - мясной хлеб

Простой и вкусный рецепт из куриного фарша, также это блюдо можно назвать мясной хлеб.

Получается невероятно сочное, ароматное блюдо из курицы со сбалансированными нотками томатов и базилика. Время на активное приготовление минут 10 – намного меньше возьни, чем с жаркой котлет. Такой рулет из куриного фарша выходит полезнее, потому что запекаем в духовке и используем меньше жира.

Ингредиенты:

Куриный фарш (50% куриное филе, 50% - бедра) – 1 кг

Лук – 1 шт. (150 гр)

Чеснок – 2 зубчика

Манная крупа – 4 ст.л.

Молоко – 150 мл

Кетчуп – 4 ст.л.

Яйцо – 1 шт.

Базилик – ¼ ч.л.

Вустерский соус – 2 ст.л. (если есть)

Соль – по вкусу

Черный перец – по вкусу

Приготовление:

1. Лук мелко нарубить, чеснок измельчить.

2. Добавить в куриный фарш лук, чеснок, манную крупу, молоко, 3 ст.л. кетчупа (1 ст.л. оставить), яйцо, базилик, соль, перец, вустерский соус (если есть).

3. Все хорошо перемешать и оставить в холодильнике на 30 минут, чтобы манная крупа набухла.

4. Переложить в форму для запекания или выложить на фольгу и сформировать рулет.

5. Запекать при 190 градусах 40 минут, готовность можно проверить зубочисткой, проткнуть рулет на центру, сок должен быть абсолютно прозрачным. Смазать верх рулета 1 ст.л. кетчупа, отправить запекаться при 200-220 градусах еще 5 минут.

Подробнее в видео:

Приятного аппетита!!!