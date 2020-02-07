Рецепт дня: вкуснятина из куриного фарша - мясной хлеб

Получается невероятно сочное, ароматное блюдо из курицы со сбалансированными нотками томатов и базилика. Время на активное приготовление минут 10 – намного меньше возьни, чем с жаркой котлет. Такой рулет из куриного фарша выходит полезнее, потому что запекаем в духовке и используем меньше жира.
Ингредиенты:
Куриный фарш (50% куриное филе, 50% - бедра) – 1 кг
Лук – 1 шт. (150 гр)
Чеснок – 2 зубчика
Манная крупа – 4 ст.л.
Молоко – 150 мл
Кетчуп – 4 ст.л.
Яйцо – 1 шт.
Базилик – ¼ ч.л.
Вустерский соус – 2 ст.л. (если есть)
Соль – по вкусу
Черный перец – по вкусу
Приготовление:
1. Лук мелко нарубить, чеснок измельчить.
2. Добавить в куриный фарш лук, чеснок, манную крупу, молоко, 3 ст.л. кетчупа (1 ст.л. оставить), яйцо, базилик, соль, перец, вустерский соус (если есть).
3. Все хорошо перемешать и оставить в холодильнике на 30 минут, чтобы манная крупа набухла.
4. Переложить в форму для запекания или выложить на фольгу и сформировать рулет.
5. Запекать при 190 градусах 40 минут, готовность можно проверить зубочисткой, проткнуть рулет на центру, сок должен быть абсолютно прозрачным. Смазать верх рулета 1 ст.л. кетчупа, отправить запекаться при 200-220 градусах еще 5 минут.
Подробнее в видео:
Приятного аппетита!!!