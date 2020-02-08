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Рецепт дня: Скумбрия запеченная в лимонном маринаде
Рецепт дня: Скумбрия запеченная в лимонном маринаде

Рецепт дня: Скумбрия запеченная в лимонном маринаде

Рецепт дня: Скумбрия запеченная в лимонном маринаде
05:13 Сегодня Телеграф prigotovimvkusno.com Фото: prigotovimvkusno.com

Скумбрия запекается в духовке буквально за 15 минут!

На вкус приготовленная рыба имеет яркий вкус, свойственный средиземноморской кухне. Все ингредиенты подобраны сбалансировано. Кто любит быстро и вкусно угостить себя и своих друзей – этот рецепт для Вас.

Ингредиенты:

  • Рыба скумбрия – 2 штуки;

  • Масло оливковое или растительное – 3 ст. ложки;

  • Лимон – 1 штука;

  • Орегано – 1 чайная ложка;

  • Перец сладкий Паприка – 1 чайная ложка;

  • Соль -1/2 чайной ложки.

Приготовление:

Подготовить все ингредиенты.

Приготовить маринад, для чего в растительное масло добавить соль, сладкий перц и выжать сок лимона.

Хорошо перемешать смесь.

Тушки скумбрии (я их до конца не размораживаю, так проще разделать рыбу) разделить на филе.

Густо смазать половинки рыбы маринадом.

Закрыть тушки пищевой плёнкой и оставить на 60-90 минут для маринования.

Выложить рыбу на противень, застелив его предварительно пергаментной бумагой и отправить в разогретую духовку до 220 С на 15 минут.

Блюдо готово. На гарнир прекрасно подойдёт рис или картофель.

Подробнее в коротком видео:

 

 Приятного аппетита!

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