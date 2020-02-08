Рецепт дня: Скумбрия запеченная в лимонном маринаде

На вкус приготовленная рыба имеет яркий вкус, свойственный средиземноморской кухне. Все ингредиенты подобраны сбалансировано. Кто любит быстро и вкусно угостить себя и своих друзей – этот рецепт для Вас.
Ингредиенты:
Рыба скумбрия – 2 штуки;
Масло оливковое или растительное – 3 ст. ложки;
Лимон – 1 штука;
Орегано – 1 чайная ложка;
Перец сладкий Паприка – 1 чайная ложка;
Соль -1/2 чайной ложки.
Приготовление:
Подготовить все ингредиенты.
Приготовить маринад, для чего в растительное масло добавить соль, сладкий перц и выжать сок лимона.
Хорошо перемешать смесь.
Тушки скумбрии (я их до конца не размораживаю, так проще разделать рыбу) разделить на филе.
Густо смазать половинки рыбы маринадом.
Закрыть тушки пищевой плёнкой и оставить на 60-90 минут для маринования.
Выложить рыбу на противень, застелив его предварительно пергаментной бумагой и отправить в разогретую духовку до 220 С на 15 минут.
Блюдо готово. На гарнир прекрасно подойдёт рис или картофель.
Подробнее в коротком видео:
Приятного аппетита!