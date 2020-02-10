Рецепт дня: Шоколадный пирог с творогом

Шикарный пирог из шоколадной крошки с нежной творожной начинкой.

Готовится очень быстро, даже тесто замешивать не надо. Сверху крошка получается хрустящей и рассыпчатой, творожная начинка в меру сладкая и мягкая.

Ингредиенты:

На форму 22 см:

Мука – 280 гр

Масло сливочное – 180 гр

Какао – 60 гр

Сахар – 80-100 гр

Соль - щепотка

Начинка:

Творог – 350 гр

Сахар – 70-100 гр

Ванильный сахар – 20 гр

Яйца – 3 шт.

Сметана – 70 гр

Крахмал кукурузный – 20-40 гр (если начинка жидкая, добавьте больше, если достаточно густая, меньше)

Приготовление:

1.Для начинки все тщательно перебить погружным блендером до однородной массы.

2.Муку и какао просеять, добавить сахар и щепотку соли. Охлажденное сливочное масло натереть на терке, потом руками растереть в мелкую крошку.

3.2/3 крошки отправляем в форму, формируем дно и бортики. Выкладываем творожную массу. Присыпаем оставшейся крошкой.

4.Выпекаем при 180 градусах 40 минут. Даем полностью остыть при комнатной температуре, накрываем пленкой и ставим в холодильник на 1-2 часа.

Подробнее в видео:

Приятного аппетита!!!