Рецепт дня: Шоколадный пирог с творогом

Готовится очень быстро, даже тесто замешивать не надо. Сверху крошка получается хрустящей и рассыпчатой, творожная начинка в меру сладкая и мягкая.
Ингредиенты:
На форму 22 см:
Мука – 280 гр
Масло сливочное – 180 гр
Какао – 60 гр
Сахар – 80-100 гр
Соль - щепотка
Начинка:
Творог – 350 гр
Сахар – 70-100 гр
Ванильный сахар – 20 гр
Яйца – 3 шт.
Сметана – 70 гр
Крахмал кукурузный – 20-40 гр (если начинка жидкая, добавьте больше, если достаточно густая, меньше)
Приготовление:
1.Для начинки все тщательно перебить погружным блендером до однородной массы.
2.Муку и какао просеять, добавить сахар и щепотку соли. Охлажденное сливочное масло натереть на терке, потом руками растереть в мелкую крошку.
3.2/3 крошки отправляем в форму, формируем дно и бортики. Выкладываем творожную массу. Присыпаем оставшейся крошкой.
4.Выпекаем при 180 градусах 40 минут. Даем полностью остыть при комнатной температуре, накрываем пленкой и ставим в холодильник на 1-2 часа.
Подробнее в видео:
Приятного аппетита!!!