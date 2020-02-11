Рецепт дня: Закусочные слойки "Сердечки" с ветчиной и помидорами

Простая, оригинальная и очень вкусная закуска для романтического вечера в День святого Валентина - слойки "Сердечки" с ветчиной, помидорами и горчицей.
Ингредиенты
Тесто слоёное бездрожжевое - 500 г
Ветчина - 100 г
Помидор - 1 шт.
Яйцо - 1 шт.
Горчица неострая - 1 ст. ложка
Приготовление
1 Тесто заранее разморозить. Противень застелить пергаментной бумагой. Включить духовку для разогрева до 200 градусов.
2 Тесто слегка раскатать. Из картона вырезать два сердца, примерно 10 и 8 см высотой. При помощи большего картонного шаблона вырезать из теста чётное количество заготовок. В половине заготовок-сердечек из теста при помощи маленького картонного шаблона вырезать середину, чтобы получились рамочки в виде сердечек.
3 Остатки теста собрать в комок, повторно раскатать и вырезать заготовки-сердечки. Цельных сердечек и рамочек-сердечек должно быть равное колличество.
4 Цельные сердечки из теста выложить на противень и смазать горчицей.
5 Помидоры нарезать дольками и удалить семена.
6 Мякоть помидоров без семян мелко нарезать.
7 Ветчину нарезать тонкими ломтиками.
8 При помощи картонного шаблона меньшего размера вырезать из ломтиков ветчины сердца.
9 Сверху на большие сердца выложить заготовки-рамочки в форме сердечек. В центр половины таких заготовок выложить ветчину, а оставшиеся заготовки заполнить нарезанными помидорами.
10 Яйцо немного взбить вилкой и смазать тесто.
Выпекать слойки "Сердечки" с ветчиной и помидорами в духовке примерно 15-20 минут.
Закусочные слойки на 14 февраля готовы.
Приятного аппетита!