Рецепт дня: Закусочные слойки "Сердечки" с ветчиной и помидорами

Такие закусочные слойки-сердечки можно приготовить и в другой день, это идеальный вариант для завтрака выходного дня или пикника.

Простая, оригинальная и очень вкусная закуска для романтического вечера в День святого Валентина - слойки "Сердечки" с ветчиной, помидорами и горчицей.

Ингредиенты

Тесто слоёное бездрожжевое - 500 г

Ветчина - 100 г

Помидор - 1 шт.

Яйцо - 1 шт.

Горчица неострая - 1 ст. ложка

Приготовление

1 Тесто заранее разморозить. Противень застелить пергаментной бумагой. Включить духовку для разогрева до 200 градусов.

2 Тесто слегка раскатать. Из картона вырезать два сердца, примерно 10 и 8 см высотой. При помощи большего картонного шаблона вырезать из теста чётное количество заготовок. В половине заготовок-сердечек из теста при помощи маленького картонного шаблона вырезать середину, чтобы получились рамочки в виде сердечек.





3 Остатки теста собрать в комок, повторно раскатать и вырезать заготовки-сердечки. Цельных сердечек и рамочек-сердечек должно быть равное колличество.

4 Цельные сердечки из теста выложить на противень и смазать горчицей.

5 Помидоры нарезать дольками и удалить семена.

6 Мякоть помидоров без семян мелко нарезать.

7 Ветчину нарезать тонкими ломтиками.

8 При помощи картонного шаблона меньшего размера вырезать из ломтиков ветчины сердца.

9 Сверху на большие сердца выложить заготовки-рамочки в форме сердечек. В центр половины таких заготовок выложить ветчину, а оставшиеся заготовки заполнить нарезанными помидорами.

10 Яйцо немного взбить вилкой и смазать тесто.

Выпекать слойки "Сердечки" с ветчиной и помидорами в духовке примерно 15-20 минут.

Закусочные слойки на 14 февраля готовы.

Приятного аппетита!