Скачать
Четверг, 13.02.2020
"Разговор вышел очень откровенным": Ельченко провел первую встречу с конгрессменами США
"Разговор вышел очень откровенным": Ельченко провел первую встречу с конгрессменами США
Порошенко рассказал послу Литвы об "опасных тенденциях" в Украине
Порошенко рассказал послу Литвы об "опасных тенденциях" в Украине
Динамо вылетело из Юношеской лиги УЕФА
Динамо вылетело из Юношеской лиги УЕФА
Встречайте этот сезон во всеоружии: самые модные весенние куртки 2020
Встречайте этот сезон во всеоружии: самые модные весенние куртки 2020

Рецепт дня: Паста с брокколи, ветчиной и сыром

Рецепт дня: Паста с брокколи, ветчиной и сыром
04:00 Сегодня Телеграф

Изумительное блюдо в лучших итальянских традициях можно приготовить по нашему рецепту.

Сытная паста с брокколи, ветчиной и сыром обладает изысканным вкусом и способна идеально утолить голод в любое время дня.

Ингредиенты:

  • Макароны (перья) - 250 г

  • Брокколи (замороженная) - 300 г

  • Ветчина - 200 г

  • Сыр твёрдый - 150 г

  • Травы итальянские сушеные - 1 ч. ложка

  • Масло сливочное - 30 г

  • Масло растительное - 1 ч. ложка

  • Соль - 1 ч. ложка

Приготовление

Подготовим продукты.

Рецепт дня: Закусочные слойки "Сердечки" с ветчиной и помидорами
Рецепт дня: Закусочные слойки "Сердечки" с ветчиной и помидорамиЧитать полностью

1. Брокколи предварительно разберём на соцветия. Поставим вариться, посолив, до готовности, около 10 минут с момента закипания воды. Замороженную брокколи варим 10-12 минут без предварительной разморозки. Брокколи должна быть слегка передержанной, чтобы получить кремообразную консистенцию для перемешивания с макаронами.

2. Натрём сыр на крупной тёрке. Ветчину порежем тонкими полосками произвольного размера.

3. В сковороде распустим сливочное масло, добавим к нему растительное.

4. Выложим полоски ветчины, добавим сухие средиземноморские травы, перемешаем. Обжарим ветчину на среднем огне, помешивая, до лёгкой золотистости.

Рецепт дня: Скумбрия запеченная в лимонном маринаде
Рецепт дня: Скумбрия запеченная в лимонном маринадеЧитать полностью

Добавим отваренную ранее брокколи и будем всё вместе обжаривать ещё 5 минут.

5. Сварим пасту, посолив, до готовности, в соответствии с инструкцией на упаковке. Сольём воду.

6. Добавим в кастрюлю к пасте брокколи с ветчиной. Перемешаем.

7. Сразу же добавим сыр. Перемешаем.

Готовую пасту с брокколи, ветчиной и сыром незамедлительно разложим по тарелкам и подадим к столу.

Приятного аппетита!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сыр, Рецепты, Ветчина, Ингредиенты, Блюдо, Приготовление, Брокколи, Рецепт дня, Вкусное блюдо, Паста с брокколи ветчиной и сыром, Паста с брокколи.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новый уровень отношений ЕС с Украиной: Еврокомиссар раскрыл свои планы
02 Украина уточнила свой список на обмен в Минске
03 Арахис: "плюсы" и "минусы" ореха
04 Посольство США выразило благодарность Богдану
05 "Батькивщина" подготовила законопроект о "раскрытии лоббистской деятельности"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Вопрос на контроле Минкульта&quot;: Умеров рассказал о ситуации с телеканалом ATR
Умеров рассказал о ситуации с телеканалом ATR
Новый уровень отношений ЕС с Украиной: Еврокомиссар раскрыл свои планы
Новый уровень отношений ЕС с Украиной: Еврокомиссар раскрыл свои планы
&quot;Проблеск надежды&quot;: темпы распространения эпидемии коронавируса замедляются
Темпы распространения эпидемии коронавируса замедляются
Рецепт дня: Паста с брокколи, ветчиной и сыром
Рецепт дня: Паста с брокколи, ветчиной и сыром
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь