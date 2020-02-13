Рецепт дня: Паста с брокколи, ветчиной и сыром

Изумительное блюдо в лучших итальянских традициях можно приготовить по нашему рецепту.

Сытная паста с брокколи, ветчиной и сыром обладает изысканным вкусом и способна идеально утолить голод в любое время дня.

Ингредиенты:

Макароны (перья) - 250 г

Брокколи (замороженная) - 300 г

Ветчина - 200 г

Сыр твёрдый - 150 г

Травы итальянские сушеные - 1 ч. ложка

Масло сливочное - 30 г

Масло растительное - 1 ч. ложка

Соль - 1 ч. ложка

Приготовление

Подготовим продукты.

1. Брокколи предварительно разберём на соцветия. Поставим вариться, посолив, до готовности, около 10 минут с момента закипания воды. Замороженную брокколи варим 10-12 минут без предварительной разморозки. Брокколи должна быть слегка передержанной, чтобы получить кремообразную консистенцию для перемешивания с макаронами.

2. Натрём сыр на крупной тёрке. Ветчину порежем тонкими полосками произвольного размера.

3. В сковороде распустим сливочное масло, добавим к нему растительное.

4. Выложим полоски ветчины, добавим сухие средиземноморские травы, перемешаем. Обжарим ветчину на среднем огне, помешивая, до лёгкой золотистости.

Добавим отваренную ранее брокколи и будем всё вместе обжаривать ещё 5 минут.

5. Сварим пасту, посолив, до готовности, в соответствии с инструкцией на упаковке. Сольём воду.

6. Добавим в кастрюлю к пасте брокколи с ветчиной. Перемешаем.

7. Сразу же добавим сыр. Перемешаем.

Готовую пасту с брокколи, ветчиной и сыром незамедлительно разложим по тарелкам и подадим к столу.

Приятного аппетита!