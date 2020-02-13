Рецепт дня: Паста с брокколи, ветчиной и сыром

Сытная паста с брокколи, ветчиной и сыром обладает изысканным вкусом и способна идеально утолить голод в любое время дня.
Ингредиенты:
Макароны (перья) - 250 г
Брокколи (замороженная) - 300 г
Ветчина - 200 г
Сыр твёрдый - 150 г
Травы итальянские сушеные - 1 ч. ложка
Масло сливочное - 30 г
Масло растительное - 1 ч. ложка
Соль - 1 ч. ложка
Приготовление
Подготовим продукты.
1. Брокколи предварительно разберём на соцветия. Поставим вариться, посолив, до готовности, около 10 минут с момента закипания воды. Замороженную брокколи варим 10-12 минут без предварительной разморозки. Брокколи должна быть слегка передержанной, чтобы получить кремообразную консистенцию для перемешивания с макаронами.
2. Натрём сыр на крупной тёрке. Ветчину порежем тонкими полосками произвольного размера.
3. В сковороде распустим сливочное масло, добавим к нему растительное.
4. Выложим полоски ветчины, добавим сухие средиземноморские травы, перемешаем. Обжарим ветчину на среднем огне, помешивая, до лёгкой золотистости.
Добавим отваренную ранее брокколи и будем всё вместе обжаривать ещё 5 минут.
5. Сварим пасту, посолив, до готовности, в соответствии с инструкцией на упаковке. Сольём воду.
6. Добавим в кастрюлю к пасте брокколи с ветчиной. Перемешаем.
7. Сразу же добавим сыр. Перемешаем.
Готовую пасту с брокколи, ветчиной и сыром незамедлительно разложим по тарелкам и подадим к столу.
Приятного аппетита!