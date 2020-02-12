Удиви любимых в День Валентина: ТОП 3 простых блюда к 14 февраля

Рецепты приготовления печенья-валентинок своими руками
Печенье с джемом
Ингредиенты:
Мука – 200 г
Крахмал – 100 г
Сахарная пудра – 80 г
Сливочное масло – 150 г
Сливки 30% – 60 мл
Джем по вкусу – 100-150 г
Ликер по вкусу – 1 ст. ложка.
Рецепт приготовления печенья с джемом:
Смешайте в большой миске муку, крахмал и сахарную пудру. Добавьте охлажденное сливочное масло. Тщательно перетрите вилкой масло с мучной смесью.
Добавьте сливки и перемешайте все вилкой, пока смесь не будет однородной.
Полученное тесто быстро соберите руками в комок и заверните в пищевую пленку. Положите тесто в холодильник на 3 часа.
После этого раскатайте песочное тесто в пласт, толщиной около 4 мм.
Вырежьте из теста сердечки - одни должны быть целые, а другие с отверстием внутри.
Выложите печенье-сердечки на пергамент. Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке около 7 минут. Печенье должно быть персикового цвета.
Выньте печенье из духовки и дайте ему остыть.
Смешайте джем с ликером. Нанесите немного джема на печенье-основу и наложите сверху печенье с вырезанным сердечком. Песочное печенье с джемом присыпьте сахарной пудрой.
Имбирное печенье с глазурью
Ингредиенты:
Мед – 6 ст.л.
Сахар – 6 ст.л.
Сливочное масло – 200 г
Сода – 1/2 ч.л.
Мука – 3-3,5 стакана
Молотая корица – 1 ч.л.
Молотый имбирь – 1 ч.л.
Молотый кардамон – 1 ч.л
Рецепт приготовления печенья с глазурью:
В кастрюлю с толстым дном положите мед и сахар, добавьте специи. Для большего аромата вместо молотого можно положить натертого корня имбиря.
Поставьте смесь на огонь, постоянно помешивая, растопите мед. Снимите с огня и добавьте к меду, сливочное масло, которое также должно раствориться.
Для теста смешайте 3 стакана просеянной муки и соду. В центр горки добавьте сладкую смесь, которая слегка остыла. Замешайте тесто и раскатайте его, чтобы слой был толщиной около 1 см.
С помощью формочек вырежьте сердечки. Выложите печенье на противень, накрытый пергаментом. Выставьте на холод на 20 минут.
Выпекайте печенье в разогретой до 180 градусов духовке в течение 10 минут. Когда печенье остынет, украсьте его кондитерской глазурью.
Сырное печенье
Ингредиенты:
Сыр Гауда и Камамбер – по 50 г каждого
Мука – 180 г
Яйцо – 1 шт.
Масло сливочное – 100 г
Разрыхлитель – 1 пакетик
Молотые специи: перец белый, паприка, мускатный орех – четверть чайной ложки каждой
Сливки 11% – 30 мл
Арахис – 20 г
Кунжут – 1 чайная ложка.
Рецепт приготовления сырного печенья:
Сыр нарежьте на небольшие кусочки. Взбейте яйцо в отдельной миске.
В блендер сложите сыр, масло, муку, разрыхлитель, яичную смесь (половину всей порции). Смешайте до равномерной консистенции. Выньте тесто и еще раз размешайте его руками и оставьте в прохладном месте.
Фисташки и арахис очистите от шелухи и измельчите.
К остатку яичной смеси добавьте сливки.
Размешайте тесто до мягкости в пласт 3,5 см. С помощью формочек вырежьте сердечки.
Вырезанное печенье смажьте сливочно-яичной смесью, посыпьте орехами и кунжутом и выложите на противень.
Выпекайте в разогретой духовке до 200 градусов около 25 минут. Но не пересушите печенье, потому что оно потеряет свой сырный вкус.