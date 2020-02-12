Удиви любимых в День Валентина: ТОП 3 простых блюда к 14 февраля

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Рецепты приготовления печенья-валентинок своими руками

Печенье с джемом

Ингредиенты:

Мука – 200 г

Крахмал – 100 г

Сахарная пудра – 80 г

Сливочное масло – 150 г

Сливки 30% – 60 мл

Джем по вкусу – 100-150 г

Ликер по вкусу – 1 ст. ложка.

Рецепт приготовления печенья с джемом:

Смешайте в большой миске муку, крахмал и сахарную пудру. Добавьте охлажденное сливочное масло. Тщательно перетрите вилкой масло с мучной смесью.

Добавьте сливки и перемешайте все вилкой, пока смесь не будет однородной.

Полученное тесто быстро соберите руками в комок и заверните в пищевую пленку. Положите тесто в холодильник на 3 часа.

После этого раскатайте песочное тесто в пласт, толщиной около 4 мм.

Вырежьте из теста сердечки - одни должны быть целые, а другие с отверстием внутри.

Выложите печенье-сердечки на пергамент. Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке около 7 минут. Печенье должно быть персикового цвета.

Выньте печенье из духовки и дайте ему остыть.

Смешайте джем с ликером. Нанесите немного джема на печенье-основу и наложите сверху печенье с вырезанным сердечком. Песочное печенье с джемом присыпьте сахарной пудрой.