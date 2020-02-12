Удиви любимых в День Валентина: ТОП 3 простых блюда к 14 февраля

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12:29 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Поздравьте любимых печеньем в форме сердечек. Мы подготовили три вкусных рецепта таких валентинок.

  • 1

    Рецепты приготовления печенья-валентинок своими руками

    Печенье с джемом

    Ингредиенты:

    Мука – 200 г

    Крахмал – 100 г

    Сахарная пудра – 80 г

    Сливочное масло – 150 г

    Сливки 30% – 60 мл

    Джем по вкусу – 100-150 г

    Ликер по вкусу – 1 ст. ложка.

    Рецепт приготовления печенья с джемом:

    Смешайте в большой миске муку, крахмал и сахарную пудру. Добавьте охлажденное сливочное масло. Тщательно перетрите вилкой масло с мучной смесью.

    Добавьте сливки и перемешайте все вилкой, пока смесь не будет однородной.

    Полученное тесто быстро соберите руками в комок и заверните в пищевую пленку. Положите тесто в холодильник на 3 часа.

    После этого раскатайте песочное тесто в пласт, толщиной около 4 мм.

    Вырежьте из теста сердечки - одни должны быть целые, а другие с отверстием внутри.

    Выложите печенье-сердечки на пергамент. Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке около 7 минут. Печенье должно быть персикового цвета.

    Выньте печенье из духовки и дайте ему остыть.

    Смешайте джем с ликером. Нанесите немного джема на печенье-основу и наложите сверху печенье с вырезанным сердечком. Песочное печенье с джемом присыпьте сахарной пудрой.

  • 2

    Имбирное печенье с глазурью

    Ингредиенты:

    Мед – 6 ст.л.

    Сахар – 6 ст.л.

    Сливочное масло – 200 г

    Сода – 1/2 ч.л.

    Мука – 3-3,5 стакана

    Молотая корица – 1 ч.л.

    Молотый имбирь – 1 ч.л.

    Молотый кардамон – 1 ч.л

    Рецепт приготовления печенья с глазурью:

    В кастрюлю с толстым дном положите мед и сахар, добавьте специи. Для большего аромата вместо молотого можно положить натертого корня имбиря.

    Поставьте смесь на огонь, постоянно помешивая, растопите мед. Снимите с огня и добавьте к меду, сливочное масло, которое также должно раствориться.

    Для теста смешайте 3 стакана просеянной муки и соду. В центр горки добавьте сладкую смесь, которая слегка остыла. Замешайте тесто и раскатайте его, чтобы слой был толщиной около 1 см.

    С помощью формочек вырежьте сердечки. Выложите печенье на противень, накрытый пергаментом. Выставьте на холод на 20 минут.

    Выпекайте печенье в разогретой до 180 градусов духовке в течение 10 минут. Когда печенье остынет, украсьте его кондитерской глазурью.

  • 3

    Сырное печенье

    Ингредиенты:

    Сыр Гауда и Камамбер – по 50 г каждого

    Мука – 180 г

    Яйцо – 1 шт.

    Масло сливочное – 100 г

    Разрыхлитель – 1 пакетик

    Молотые специи: перец белый, паприка, мускатный орех – четверть чайной ложки каждой

    Сливки 11% – 30 мл

    Арахис – 20 г

    Кунжут – 1 чайная ложка.

    Рецепт приготовления сырного печенья:

    Сыр нарежьте на небольшие кусочки. Взбейте яйцо в отдельной миске.

    В блендер сложите сыр, масло, муку, разрыхлитель, яичную смесь (половину всей порции). Смешайте до равномерной консистенции. Выньте тесто и еще раз размешайте его руками и оставьте в прохладном месте.

    Фисташки и арахис очистите от шелухи и измельчите.

    К остатку яичной смеси добавьте сливки.

    Размешайте тесто до мягкости в пласт 3,5 см. С помощью формочек вырежьте сердечки.

    Вырезанное печенье смажьте сливочно-яичной смесью, посыпьте орехами и кунжутом и выложите на противень.

    Выпекайте в разогретой духовке до 200 градусов около 25 минут. Но не пересушите печенье, потому что оно потеряет свой сырный вкус.

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