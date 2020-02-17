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Понедельник, 17.02.2020
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Рецепт дня: бесподобный кекс "Зебра"
Рецепт дня: бесподобный кекс "Зебра"

Рецепт дня: бесподобный кекс "Зебра"

Рецепт дня: бесподобный кекс "Зебра"
05:04 Сегодня Телеграф prigotovimvkusno.com Фото: prigotovimvkusno.com

Полосатый кекс Зебра на кефире, который получается пышным и невероятно вкусным.

Вкуснейший, мягкий, сочный и просто невероятный кекс.

Ингредиенты:

  • Яйца – 4 мелких (до 50 гр. каждое) или 3 шт. крупных (до 70 гр. каждое)

  • Сахар – 160 гр.

  • Ванильных сахар – 10 гр.

  • Щепотка соли

  • Кефир – 200 мл.

  • Сливочное масло – 100 гр.

  • Мука – 200 гр.

  • Разрыхлитель – 10 гр.

  • Какао – 10 гр.

  • Форма для кекса 27,5/8,5

Приготовление:

Яйца взбить со щепоткой соли, сахаром и ванильным сахаром буквально минутку. Вливаю растопленное, остывшее сливочное масло.

Муку смешать с разрыхлителем для теста и смешать с жидкими ингредиентами. Все быстро объединить миксером и влить кефир. Затем тесто разделить на две равные части. В одну часть всыпать какао порошок и перемешиваю.

Форму для кекса застелить пергаментом и начинаю формировать кекс. На дно вылить сначала 2 ст.л. ложки светлого теста, сверху вылить 2 ст.л. темного теста и продолжить пока не закончится тесто.

Выпекать при температуре 180*С на среднем уровне минут 30-40. Готовность проверить деревянной палочкой. Она должна выходить сухой, без остатков сырого теста.

Видео-рецепт:

 

Приятного аппетита!!!

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Рецепт, Выпечка, Кекс, Рецепт дня, кекс на кефире.
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