Рецепт дня: бесподобный кекс "Зебра"

Вкуснейший, мягкий, сочный и просто невероятный кекс.
Ингредиенты:
Яйца – 4 мелких (до 50 гр. каждое) или 3 шт. крупных (до 70 гр. каждое)
Сахар – 160 гр.
Ванильных сахар – 10 гр.
Щепотка соли
Кефир – 200 мл.
Сливочное масло – 100 гр.
Мука – 200 гр.
Разрыхлитель – 10 гр.
Какао – 10 гр.
Форма для кекса 27,5/8,5
Приготовление:
Яйца взбить со щепоткой соли, сахаром и ванильным сахаром буквально минутку. Вливаю растопленное, остывшее сливочное масло.
Муку смешать с разрыхлителем для теста и смешать с жидкими ингредиентами. Все быстро объединить миксером и влить кефир. Затем тесто разделить на две равные части. В одну часть всыпать какао порошок и перемешиваю.
Форму для кекса застелить пергаментом и начинаю формировать кекс. На дно вылить сначала 2 ст.л. ложки светлого теста, сверху вылить 2 ст.л. темного теста и продолжить пока не закончится тесто.
Выпекать при температуре 180*С на среднем уровне минут 30-40. Готовность проверить деревянной палочкой. Она должна выходить сухой, без остатков сырого теста.
Видео-рецепт:
Приятного аппетита!!!