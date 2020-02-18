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Рецепт дня: Сырные шарики с красной рыбой

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Рецепт дня: Сырные шарики с красной рыбой
03:40 Сегодня Телеграф

Очень вкусно и просто! Как раз к праздничному столу!

Замечательная закуска, которую съедят в первую очередь! Сырные шарики с красной рыбой - деликатесная закуска. Обязательно попробуйте приготовить, рецепт классный! Чем-то напоминает салат "Мимоза".

Ингредиенты

  • Красная рыба (соленая), филе - 120-150 г

  • Сыр твёрдый - 150 г

  • Сыр сливочный - 60 г

  • Лук репчатый красный, небольшого размера - 1 шт.

  • Яйца (отварные) - 2 шт.

Приготовление

1 Твердый сыр и яичный белок натираем на мелкой терке.

2 Красную рыбку режем мелким кубиком. У меня сегодня кусочек форели, который мы солили дома специально перед праздником.

3 Лук стараемся порезать очень мелким кубиком. 

4 Соединяем всё в одной чашке. Хорошо перемешиваем, и все готово. (Если у вас нет сливочного сыра, замените его на пару ложек майонеза.)

5 Руками (в перчатках) формируем сырные шарики с красной рыбой. У меня получилось 16 "пирожных". Сверху присыпаем закуску натертым на мелкой терке желтком.

Яйца дольше варить, чем готовить эту закуску! Вкус замечательный, вид праздничный! Пробуйте на здоровье!

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