Рецепт дня: Сырные шарики с красной рыбой

Замечательная закуска, которую съедят в первую очередь! Сырные шарики с красной рыбой - деликатесная закуска. Обязательно попробуйте приготовить, рецепт классный! Чем-то напоминает салат "Мимоза".
Ингредиенты
Красная рыба (соленая), филе - 120-150 г
Сыр твёрдый - 150 г
Сыр сливочный - 60 г
Лук репчатый красный, небольшого размера - 1 шт.
Яйца (отварные) - 2 шт.
Приготовление
1 Твердый сыр и яичный белок натираем на мелкой терке.
2 Красную рыбку режем мелким кубиком. У меня сегодня кусочек форели, который мы солили дома специально перед праздником.
3 Лук стараемся порезать очень мелким кубиком.
4 Соединяем всё в одной чашке. Хорошо перемешиваем, и все готово. (Если у вас нет сливочного сыра, замените его на пару ложек майонеза.)
5 Руками (в перчатках) формируем сырные шарики с красной рыбой. У меня получилось 16 "пирожных". Сверху присыпаем закуску натертым на мелкой терке желтком.
Яйца дольше варить, чем готовить эту закуску! Вкус замечательный, вид праздничный! Пробуйте на здоровье!