Рецепт дня: Жареная печень с яблоками и луком

На свете море вкусных продуктов, главное, приготовить правильно! Сегодня делимся аппетитным блюдом из печени.

Печень, яблоки и лук обжариваются отдельно на сковороде, выкладываются слоями и запекаются в духовке. Просто и вкусно! Готовьте на здоровье!

Ингредиенты:

Печень куриная (или говяжья, или свиная) – 500 г

Яблоки кисло-сладкие – 2 шт.

Лук репчатый – 1-2 шт.

Соль – 1 ч. ложка

Перец чёрный молотый – 1 ч. ложка

Паприка молотая – 1 ч. ложка

Карри молотый (или куркума) – 1/2 ч. ложки

Мука – для панировки

Масло растительное – для обжаривания

Приготовление

1. Для рецепта можно использовать любую печёнку. Говяжью и свиную печень необходимо будет порезать средними кусочками и минут на 20 замочить в растворе соды или в молоке.

2. Печень панируем в муке. Разогреваем сковороду с небольшим количеством растительного масла.

3. Обжариваем печень по 1 минуте с каждой стороны. Солим и перчим, когда переворачиваем - так печень будет ещё сочнее.

4. Жареную печень выкладываем на бумажное полотенце/салфетку, чтобы избавиться от лишнего масла.

5. Процеживаем масло после жарки печени в другую сковороду. Нагреваем до средней температуры.

6. Кисло-сладкие яблоки очищаем от кожуры и семян, нарезаем тонкими дольками и выкладываем на разогретую сковороду.

7. Обжариваем яблоки (нагрев - умеренный), тоже недолго, до мягкости. Важно, чтобы яблоки не развалились в процессе жарки.

8. Лук нарезаем кольцами. Обжариваем лук в ароматном после яблок масле. Добавляем соль, карри (или куркуму) и паприку. Перемешиваем. Готовим на среднем огне, чтобы в луке оставалась лёгкая сырая хрустинка.

9. Разогреваем духовку до 180 градусов. Собираем всё слоями в форме для запекания. Первый слой - яблоки. Потом выкладываем печень.

10. Сверху - слой лука. Ставим форму с печенью, яблоками и луком в разогретую духовку по времени минут на 5-7.

Кисло-сладкие яблочки, сочная жареная печень и много пряного лука – это невероятно вкусно!

Приятного аппетита!