Скачать
Четверг, 20.02.2020
Евродепутат об эскалации на Донбассе: ЕС должен дать мощный и решительный ответ
Евродепутат об эскалации на Донбассе: ЕС должен дать мощный и решительный ответ
Обострение на Донбассе: Франция обратилась к России
Обострение на Донбассе: Франция обратилась к России
"Аталанта" уверенно обыграла "Валенсию", "Тоттенхэм" уступил "Лейпцигу"
"Аталанта" уверенно обыграла "Валенсию", "Тоттенхэм" уступил "Лейпцигу"
Колонизация космоса: в Калифорнии строят лазер для связи с Марсом
Колонизация космоса: в Калифорнии строят лазер для связи с Марсом

Рецепт дня: Жареная печень с яблоками и луком

Рецепт дня: Жареная печень с яблоками и луком
03:59 Сегодня Телеграф

На свете море вкусных продуктов, главное, приготовить правильно! Сегодня делимся аппетитным блюдом из печени.

Печень, яблоки и лук обжариваются отдельно на сковороде, выкладываются слоями и запекаются в духовке. Просто и вкусно! Готовьте на здоровье!

Ингредиенты:

  • Печень куриная (или говяжья, или свиная) – 500 г

  • Яблоки кисло-сладкие – 2 шт.

  • Лук репчатый – 1-2 шт.

  • Соль – 1 ч. ложка

  • Перец чёрный молотый – 1 ч. ложка

  • Паприка молотая – 1 ч. ложка

  • Карри молотый (или куркума) – 1/2 ч. ложки

  • Мука – для панировки

  • Масло растительное – для обжаривания

Приготовление

1. Для рецепта можно использовать любую печёнку. Говяжью и свиную печень необходимо будет порезать средними кусочками и минут на 20 замочить в растворе соды или в молоке.

Рецепт дня: Сырные шарики с красной рыбой
Рецепт дня: Сырные шарики с красной рыбойЧитать полностью

2. Печень панируем в муке. Разогреваем сковороду с небольшим количеством растительного масла.

3. Обжариваем печень по 1 минуте с каждой стороны. Солим и перчим, когда переворачиваем - так печень будет ещё сочнее.

4. Жареную печень выкладываем на бумажное полотенце/салфетку, чтобы избавиться от лишнего масла.

5. Процеживаем масло после жарки печени в другую сковороду. Нагреваем до средней температуры.

6. Кисло-сладкие яблоки очищаем от кожуры и семян, нарезаем тонкими дольками и выкладываем на разогретую сковороду.

Рецепт дня: Рулет из лаваша "Мимоза" с консервированной рыбой
Рецепт дня: Рулет из лаваша "Мимоза" с консервированной рыбойЧитать полностью

7. Обжариваем яблоки (нагрев - умеренный), тоже недолго, до мягкости. Важно, чтобы яблоки не развалились в процессе жарки.

8. Лук нарезаем кольцами. Обжариваем лук в ароматном после яблок масле. Добавляем соль, карри (или куркуму) и паприку. Перемешиваем. Готовим на среднем огне, чтобы в луке оставалась лёгкая сырая хрустинка.

9. Разогреваем духовку до 180 градусов. Собираем всё слоями в форме для запекания. Первый слой - яблоки. Потом выкладываем печень.

10. Сверху - слой лука. Ставим форму с печенью, яблоками и луком в разогретую духовку по времени минут на 5-7.

Кисло-сладкие яблочки, сочная жареная печень и много пряного лука – это невероятно вкусно!

Приятного аппетита!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Рецепты, Печень, Ингредиенты, Блюдо, Приготовление, Рецепт дня, Вкусное блюдо, Жареная печень с яблоками и луком, Жареная печень.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Эвакуация украинцев из Китая: не все попали на борт
02 Украинское правительство планирует изменить регламент своей работы
03 Загороднюк прокомментировал эскалацию на Донбассе
04 Почему мы поправляемся: неожиданная причина
05 Каштру определился с составом Шахтера на первый матч с Бенфикой
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В мире активно лечат коронавирус
В мире активно лечат коронавирус
В Иране подтвердили две смерти от COVID-19
В Иране подтвердили две смерти от COVID-19
Кабмин ликвидировал Нацкомитет по промразвитию
Кабмин ликвидировал Нацкомитет по промразвитию
Рецепт дня: Жареная печень с яблоками и луком
Рецепт дня: Жареная печень с яблоками и луком
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь