Рецепт дня: Арабские блинчики с курицей, грибами и сыром

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04:58 Сегодня Телеграф vkusnopoedim.temaretik.com Фото: vkusnopoedim.temaretik.com

Вкусные блинчики на праздничный стол и на каждый день!

Простой рецепт блинов с начинкой из курицы, грибов и сыра. Пальчики оближешь! Все ищут этот рецепт. Забирайте в вашу кулинарную книгу. Из этого количества продуктов получается 9 готовых треугольников.

Ингредиенты:

Тесто для блинов:

  • Мука пшеничная — 250 г.

  • Дрожжи сухие — 5,5 г.

  • Сахар — 1 ст.л

  • Соль — 1/2 ч.л

  • Яйцо — 1 шт.

  • Молоко теплое — 300 мл

  • Вода теплая — 100 мл

Начинка для блинов:

  • Лук репчатый — 1 шт.

  • Грибы — 150 г.

  • Куриное бедро (филе) — 300 г.

  • Растительное масло (для жарки) — 40 мл

  • Сливочное масло — 40 г.

  • Соль, перец — по вкусу

  • Сливки 22-30% — 100 мл

Приготовление: 

Сделать тесто на блины на основе молока.

Дать отстоятся тесту 30 минут в теплом месте. Тем времени, мы можем сделать начинку.

Нарезать все ингредиенты. Обжарить в сотейнике или на сковороде. В конце добавить сливки.

Обжарить блинчик только с одной стороны в течении 1 минуты.

Сразу добавить во внутрь начинку и завернуть треугольником. Запечь в духовке при температуре 200 градусов в течении 12-15 минут.

Подробное приготовление рецепта смотрите в видео-рецепте.

 

Всем приятного аппетита!

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