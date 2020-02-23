Рецепт дня: Арабские блинчики с курицей, грибами и сыром

Вкусные блинчики на праздничный стол и на каждый день!

Простой рецепт блинов с начинкой из курицы, грибов и сыра. Пальчики оближешь! Все ищут этот рецепт. Забирайте в вашу кулинарную книгу. Из этого количества продуктов получается 9 готовых треугольников.

Ингредиенты:

Тесто для блинов:

Мука пшеничная — 250 г.

Дрожжи сухие — 5,5 г.

Сахар — 1 ст.л

Соль — 1/2 ч.л

Яйцо — 1 шт.

Молоко теплое — 300 мл

Вода теплая — 100 мл

Начинка для блинов:

Лук репчатый — 1 шт.

Грибы — 150 г.

Куриное бедро (филе) — 300 г.

Растительное масло (для жарки) — 40 мл

Сливочное масло — 40 г.

Соль, перец — по вкусу

Сливки 22-30% — 100 мл

Приготовление:

Сделать тесто на блины на основе молока.

Дать отстоятся тесту 30 минут в теплом месте. Тем времени, мы можем сделать начинку.

Нарезать все ингредиенты. Обжарить в сотейнике или на сковороде. В конце добавить сливки.

Обжарить блинчик только с одной стороны в течении 1 минуты.

Сразу добавить во внутрь начинку и завернуть треугольником. Запечь в духовке при температуре 200 градусов в течении 12-15 минут.

Подробное приготовление рецепта смотрите в видео-рецепте.

Всем приятного аппетита!