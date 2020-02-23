Рецепт дня: Арабские блинчики с курицей, грибами и сыром

Простой рецепт блинов с начинкой из курицы, грибов и сыра. Пальчики оближешь! Все ищут этот рецепт. Забирайте в вашу кулинарную книгу. Из этого количества продуктов получается 9 готовых треугольников.
Ингредиенты:
Тесто для блинов:
Мука пшеничная — 250 г.
Дрожжи сухие — 5,5 г.
Сахар — 1 ст.л
Соль — 1/2 ч.л
Яйцо — 1 шт.
Молоко теплое — 300 мл
Вода теплая — 100 мл
Начинка для блинов:
Лук репчатый — 1 шт.
Грибы — 150 г.
Куриное бедро (филе) — 300 г.
Растительное масло (для жарки) — 40 мл
Сливочное масло — 40 г.
Соль, перец — по вкусу
Сливки 22-30% — 100 мл
Приготовление:
Сделать тесто на блины на основе молока.
Дать отстоятся тесту 30 минут в теплом месте. Тем времени, мы можем сделать начинку.
Нарезать все ингредиенты. Обжарить в сотейнике или на сковороде. В конце добавить сливки.
Обжарить блинчик только с одной стороны в течении 1 минуты.
Сразу добавить во внутрь начинку и завернуть треугольником. Запечь в духовке при температуре 200 градусов в течении 12-15 минут.
Подробное приготовление рецепта смотрите в видео-рецепте.
Всем приятного аппетита!