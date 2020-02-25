Рецепт дня: Блинная пицца с колбасой и помидорами

Рецепт пиццы, которая удивит любого! Блинная пицца - это отличное решение, если у вас остались блинчики и хочется подать их как-то по-новенькому!

Пицца на блинах получается ничем не хуже, чем пицца на классической основе. Особенно такая пицца понравится любителям пиццы на тонком тесте с большим количеством начинки.

Ингредиенты:

Блинчики тонкие (диаметром 22 см) - 4 шт.

Яйцо - 1 шт.

Для начинки:

Колбаса сыровяленая - 60 г

Сыр твёрдый - 60 г

Помидор - 0,5 шт.

Лук зелёный - несколько перьев

Кетчуп (или томатный соус) - 1,5 ст. ложки

Травы сушёные (у меня базилик) - 1 ч. ложка

Приготовление

Подготавливаем все необходимые ингредиенты для приготовления блинной пиццы с колбасой и помидорами.

1. Для блинной пиццы подойдут тонкие блинчики, приготовленные практически без сахара, желательно большого диаметра. Для одной такой пиццы понадобится 4 блинчика. Диаметр блинчиков - 22 см.

2. Яйцо разделяем на желток и белок. Белок нам не понадобится, а желток нужно разболтать вилкой.

(Вместо желтка можно использовать остатки блинного теста или смесь молока, соли и муки.)

3. Формируем основу для пиццы. В форму для запекания или на противень, покрытый пергаментом, выкладываем один блинчик.

Смазываем блинчик желтком.

4. Накрываем нижний блинчик ещё одним блинчиком, который также смазываем желтком.

Затем выкладываем третий блинчик, смазываем его оставшейся желтковой смесью и накрываем последним четвёртым блином.

5. Духовку включаем для разогрева до 200 градусов.

Основу для пиццы смазываем кетчупом или томатным соусом. Посыпаем сухими травами (прекрасно подойдет сушёный базилик).

6. Колбасу очищаем от оболочки, нарезаем кружочками и выкладываем на блинную основу.

7. Помидор моем, разрезаем пополам и нарезаем тонкими ломтиками. Выкладываем ломтики помидора между кружочками колбасы.

8. Перья зелёного лука моем, обсушиваем и нарезаем тонкими колечками. Посыпаем основу пиццы зелёным луком.

9. Твёрдый сыр натираем на крупной тёрке, засыпаем им начинку.

10. Выпекаем блинную пиццу с колбасой и помидорами в духовке, предварительно разогретой до 200 градусов, около 8 минут, до расплавления сыра.

Пицца на блинах готова. Подавайте такую пиццу в горячем виде сразу после выпечки.

Приятного аппетита!