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Суббота, 29.02.2020
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Рецепт дня: салат "Необыкновенный"
Рецепт дня: салат "Необыкновенный"

Рецепт дня: салат "Необыкновенный"

Рецепт дня: салат "Необыкновенный"
04:30 Сегодня Телеграф prigotovimvkusno.com Фото: prigotovimvkusno.com

Вкусный, необычный салат с жареными, слегка хрустящими крабовыми палочками.

Подойдет к праздничному столу, так и к вкусному ужину.

Ингредиенты:

  • Крабовые палочки -250 г

  • Шампиньоны -350 г

  • Лук -2 шт (200 г)

  • Морковь отварная -250 г

  • Укроп - не большой пучок

  • Масло растительное для жарки и для заправки по вкусу

  • Соль по вкусу

Приготовление:

1.Лук нарезаем полукольцами.

2.Шампиньоны нарезаем пластинками.

3.Крабовые палочки нарезаем соломкой.

4.Лук,грибы,крабовые палочки обжариваем по отдельности на растительном масле.Лук и крабовые палочки до легкого золотистого цвета,грибы жарим пока не выпарится вся жидкость.

5.Трем отварную морковь на крупной терке.

6.Нарезаем укроп.

7.Соединяем лук,грибы,крабовые палочки в салатнике,добавляем укроп и морковь,солим по вкусу.Заправляем оливковым или растительным маслом и перемешиваем.

Всем приятного аппетита и отличного настроения!

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