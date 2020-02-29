Рецепт дня: салат "Необыкновенный"

Подойдет к праздничному столу, так и к вкусному ужину.
Ингредиенты:
Крабовые палочки -250 г
Шампиньоны -350 г
Лук -2 шт (200 г)
Морковь отварная -250 г
Укроп - не большой пучок
Масло растительное для жарки и для заправки по вкусу
Соль по вкусу
Приготовление:
1.Лук нарезаем полукольцами.
2.Шампиньоны нарезаем пластинками.
3.Крабовые палочки нарезаем соломкой.
4.Лук,грибы,крабовые палочки обжариваем по отдельности на растительном масле.Лук и крабовые палочки до легкого золотистого цвета,грибы жарим пока не выпарится вся жидкость.
5.Трем отварную морковь на крупной терке.
6.Нарезаем укроп.
7.Соединяем лук,грибы,крабовые палочки в салатнике,добавляем укроп и морковь,солим по вкусу.Заправляем оливковым или растительным маслом и перемешиваем.
Всем приятного аппетита и отличного настроения!