Рецепт дня: ароматный кекс к чаю

Желтый мякиш прям поднимает настроение! Кекс получается очень ароматным и не слишком сладким, отлично сочетается с кисло-сладкой помадкой на лимонном соке.
Ингредиенты:
Лимон – 1 шт. (цедра в тесто, сок половины в тесто, сок половины для помадки)
Яйцо С0 – 2 шт.
Сахар – 100 г
Ванильный сахар – 10 г
Соль – щепотка
Куркума (для приятного желтого цвета кекса) – 1/3 ч.л.
Масло сливочное растопленное комнатной температуры – 50 г
Сметана 20% - 100 г
Мука – 200 г
Разрыхлитель – 1 ч.л. с горкой
Помадка:
Сок половины лимона
Сахарная пудра – 4-5 ст.л.
Приготовление:
1.Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Яйца взбить со щепоткой соли, сахаром и ванильным сахаром в течение 3 минут до пышной светлой массы.
2.Добавить сметану и растопленное сливочное масло комнатной температуры. Добавить цедру лимона и лимонный сок. Все взбить миксером.
3.Муку смешать с разрыхлителем, куркумой и просеять в тесто, лопаточкой перемешать до однородности.
4.Форму для кекса смазать растительным маслом. Выложить тесто, разровнять. Выпекать при температуре 170 градусов 30-40 минут. У меня кекс выпекался 38 минут. Если проткнуть кекс деревянной шпажкой, то она будет полностью сухая. Кекс оставить в форме на 10-15 минут, потом достать и охладить.
5.Для помадки смешать 1-2 ст.л. лимонного сока с сахарной пудрой до густого состояния. Полить остывший кекс помадкой.
Приятного аппетита!!!