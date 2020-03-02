Рецепт дня: ароматный кекс к чаю

Обалденно вкусный и ароматный кекс к чаю.

Желтый мякиш прям поднимает настроение! Кекс получается очень ароматным и не слишком сладким, отлично сочетается с кисло-сладкой помадкой на лимонном соке.

Ингредиенты:

Лимон – 1 шт. (цедра в тесто, сок половины в тесто, сок половины для помадки)

Яйцо С0 – 2 шт.

Сахар – 100 г

Ванильный сахар – 10 г

Соль – щепотка

Куркума (для приятного желтого цвета кекса) – 1/3 ч.л.

Масло сливочное растопленное комнатной температуры – 50 г

Сметана 20% - 100 г

Мука – 200 г

Разрыхлитель – 1 ч.л. с горкой

Помадка:

Сок половины лимона

Сахарная пудра – 4-5 ст.л.

Приготовление:

1.Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Яйца взбить со щепоткой соли, сахаром и ванильным сахаром в течение 3 минут до пышной светлой массы.

2.Добавить сметану и растопленное сливочное масло комнатной температуры. Добавить цедру лимона и лимонный сок. Все взбить миксером.

3.Муку смешать с разрыхлителем, куркумой и просеять в тесто, лопаточкой перемешать до однородности.

4.Форму для кекса смазать растительным маслом. Выложить тесто, разровнять. Выпекать при температуре 170 градусов 30-40 минут. У меня кекс выпекался 38 минут. Если проткнуть кекс деревянной шпажкой, то она будет полностью сухая. Кекс оставить в форме на 10-15 минут, потом достать и охладить.

5.Для помадки смешать 1-2 ст.л. лимонного сока с сахарной пудрой до густого состояния. Полить остывший кекс помадкой.

Приятного аппетита!!!