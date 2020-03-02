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Рецепт дня: ароматный кекс к чаю

Рецепт дня: ароматный кекс к чаю
05:04 Сегодня Телеграф prigotovimvkusno.com Фото: prigotovimvkusno.com

Обалденно вкусный и ароматный кекс к чаю.

Желтый мякиш прям поднимает настроение! Кекс получается очень ароматным и не слишком сладким, отлично сочетается с кисло-сладкой помадкой на лимонном соке.

Ингредиенты: 

  • Лимон – 1 шт. (цедра в тесто, сок половины в тесто, сок половины для помадки)

  • Яйцо С0 – 2 шт.

  • Сахар – 100 г

  • Ванильный сахар – 10 г

  • Соль – щепотка

  • Куркума (для приятного желтого цвета кекса) – 1/3 ч.л.

  • Масло сливочное растопленное комнатной температуры – 50 г

  • Сметана 20% - 100 г

  • Мука – 200 г

  • Разрыхлитель – 1 ч.л. с горкой

Помадка:

  • Сок половины лимона

  • Сахарная пудра – 4-5 ст.л.

Приготовление:

1.Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Яйца взбить со щепоткой соли, сахаром и ванильным сахаром в течение 3 минут до пышной светлой массы.

2.Добавить сметану и растопленное сливочное масло комнатной температуры. Добавить цедру лимона и лимонный сок. Все взбить миксером.

3.Муку смешать с разрыхлителем, куркумой и просеять в тесто, лопаточкой перемешать до однородности.

4.Форму для кекса смазать растительным маслом. Выложить тесто, разровнять. Выпекать при температуре 170 градусов 30-40 минут. У меня кекс выпекался 38 минут. Если проткнуть кекс деревянной шпажкой, то она будет полностью сухая. Кекс оставить в форме на 10-15 минут, потом достать и охладить.

5.Для помадки смешать 1-2 ст.л. лимонного сока с сахарной пудрой до густого состояния. Полить остывший кекс помадкой.

 

Приятного аппетита!!!

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Рецепт, Выпечка, Кекс, Рецепт дня.
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