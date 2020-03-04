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Среда, 04.03.2020
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Рецепт дня: вкуснейшие ленивые бургеры (Видео)

Рецепт дня: вкуснейшие ленивые бургеры (Видео)
03:31 Сегодня Телеграф vkusnopoedim.temaretik.com Фото: vkusnopoedim.temaretik.com

Вкуснейший перекус за считанные минуты!

Очень настоятельно рекомендую приготовить, это один из тех рецептов, которые требуют минимум времени и ингредиентов, но при этом получаются безумно вкусными и сытными.

Ингредиенты: 

  • Лепешки из лаваша (диаметр 18 см) – 5 шт.

  • Фарш говяжий – 400 гр

  • Варено-копченый бекон – 30 гр (по желанию и по наличию)

  • Соль – 1/3 ч.л.

  • Сушеный чеснок – 1/3 ч.л.

  • Черный молотый перец – по вкусу

  • Маринованный огурец – ½ шт.

  • Лук – 40-50 гр. (1/4 большой луковицы)

  • Сыр – 100 гр

  • Кетчуп – 5 ст.л.

Приготовление: 

1.Делаем фарш из говядины, если есть, то добавьте немного варено-копченого бекона в фарш, будет еще вкуснее. Бекон придаст новую нотку вкуса и аромата. Фарш солим, перчим, добавляем сушеный чеснок и хорошо перемешиваем.

2.Лук и маринованный огурец мелко нарезать. Сыр натереть на терке.

3.Фарш разделить на 5 частей. Лепешки с нижней стороны смочить водой, сверху распределить фарш по всей лепешке.

4.Сковороду смазать растительным маслом. Обжаривать на сильном огне 3 минуты фаршем вниз. Периодически можно вращать лепешку на сковороде, чтобы собрать все частички выделившегося и пригоревшего сока, так будет вкуснее.

5.Перевернуть лепешку, смазать кетчупом, посыпать луком, маринованным огурцом, сыром. Свернуть лепешку пополам. Обжарить с каждой стороны по 1-2 минуте.

6.Подаем горячими и наслаждаемся ленивыми бургерами!

 

Приятного аппетита!!!

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Рецепт, Бургеры, Рецепт дня, Вкусные рецепты, Ленивые бургеры.
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