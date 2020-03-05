Рецепт дня: Заварные блины из творожного теста

Тонкие, нежные заварные блины из творожного теста на кефире хороши и без начинки, и с начинкой, как в десертном, так и в несладком варианте.

Очень нежные, ажурные, с приятной творожной ноткой восхитительные блинчики. Подавайте их с медом, со сгущенным молоком и вареньем.

Ингредиенты:

Творог - 100 г

Кефир - 200 мл

Яйца - 2 шт.

Вода (кипяток) - 300 мл

Масло растительное без запаха - 2 ст. л. + для смазывания сковороды

Мука - 200 г

Сахар - 1 ст. л.

Соль - 1 щепотка

Сода - 1 щепотка

Приготовление

Подготавливаем продукты для заварных творожных блинов.

1. Творог и кефир взбиваем миксером или тщательно растираем вилкой.

2. Добавляем яйца, сахар, соль и просеянную соду, перемешиваем до однородности. Просеиваем муку. Замешиваем довольно густое тесто.

3. Разводим творожное тесто крутым кипятком. Вливаем любое растительное масло с нейтральным ароматом, взбиваем заварное тесто для блинов на кефире до однородности.

4. Выпекаем тонкие творожные блины на раскаленной сковороде, чуть смазанной для первого блина маслом (используем проверенную сковороду с антипригарным покрытием). При выпекании заварных блинов из творожного теста на кефире поддерживаем высокую температуру. Жарим блины сперва с одной стороны, переворачиваем и через секунд 20 снимаем со сковороды.

Заварные блины из творожного теста готовы.

Приятного аппетита!