Рецепт дня: Заварные блины из творожного теста

Очень нежные, ажурные, с приятной творожной ноткой восхитительные блинчики. Подавайте их с медом, со сгущенным молоком и вареньем.
Ингредиенты:
Творог - 100 г
Кефир - 200 мл
Яйца - 2 шт.
Вода (кипяток) - 300 мл
Масло растительное без запаха - 2 ст. л. + для смазывания сковороды
Мука - 200 г
Сахар - 1 ст. л.
Соль - 1 щепотка
Сода - 1 щепотка
Приготовление
Подготавливаем продукты для заварных творожных блинов.
1. Творог и кефир взбиваем миксером или тщательно растираем вилкой.
2. Добавляем яйца, сахар, соль и просеянную соду, перемешиваем до однородности. Просеиваем муку. Замешиваем довольно густое тесто.
3. Разводим творожное тесто крутым кипятком. Вливаем любое растительное масло с нейтральным ароматом, взбиваем заварное тесто для блинов на кефире до однородности.
4. Выпекаем тонкие творожные блины на раскаленной сковороде, чуть смазанной для первого блина маслом (используем проверенную сковороду с антипригарным покрытием). При выпекании заварных блинов из творожного теста на кефире поддерживаем высокую температуру. Жарим блины сперва с одной стороны, переворачиваем и через секунд 20 снимаем со сковороды.
Заварные блины из творожного теста готовы.
Приятного аппетита!