Рецепт дня: Сливочный суп с грибами и плавленым сыром

Сливочный суп с грибами и плавленым сыром не займет много времени на приготовление, зато порадует своим нежным и вместе с тем насыщенным вкусом.

Обжаренные румяные грибочки, сливки, плавленый сыр и ароматный укроп - прекрасное сочетание. Такой аппетитный и сытный суп позволит надолго забыть о голоде!

Ингредиенты:

Шампиньоны - 400 г

Сыр плавленый - 150 г

Сливки 10-15% - 100 г

Картофель - 400 г

Лук-порей - 100 г

Морковь - 100 г

Масло оливковое - 2 ст. ложки (30 мл)

Чеснок - 1-2 зубчика

Укроп свежий - 25 г

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Вода - 1 л

Приготовление

1. Грибы нарезаем небольшими кубиками.

2. Лук-порей нарезаем колечками. Морковь очищаем и натираем на крупной терке.

3. В сковороде разогреваем оливковое масло и обжариваем лук с морковью около 4 минут, до мягкости.

4. Затем добавляем в сковороду грибы.

5. Чеснок очищаем, измельчаем ножом и добавляем в сковороду. Все перемешиваем.

6. Обжариваем овощи с грибами около 7 минут, пока полностью не испарится жидкость.

7. Картофель очищаем и нарезаем небольшими кусочками.

8. В кастрюлю выкладываем содержимое сковороды и картофель.

9. Заливаем водой, доводим до кипения и варим 10 минут.

10. После этого добавляем в суп плавленый сыр.

11. Варим суп еще 5 минут. За пару минут до конца приготовления добавляем соль.

12. В суп вливаем сливки, доводим до кипения и выключаем нагрев.

13. Зелень укропа мелко нарезаем. После этого в суп добавляем измельченный укроп и черный молотый перец.

14. Накрываем суп крышкой и оставляем на 10 минут.

Готовый сливочный суп с грибами и плавленым сыром разливаем по тарелкам и подаем к столу.

Приятного аппетита!