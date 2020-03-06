Рецепт дня: Сливочный суп с грибами и плавленым сыром

Обжаренные румяные грибочки, сливки, плавленый сыр и ароматный укроп - прекрасное сочетание. Такой аппетитный и сытный суп позволит надолго забыть о голоде!
Ингредиенты:
Шампиньоны - 400 г
Сыр плавленый - 150 г
Сливки 10-15% - 100 г
Картофель - 400 г
Лук-порей - 100 г
Морковь - 100 г
Масло оливковое - 2 ст. ложки (30 мл)
Чеснок - 1-2 зубчика
Укроп свежий - 25 г
Соль - по вкусу
Перец черный молотый - по вкусу
Вода - 1 л
Приготовление
1. Грибы нарезаем небольшими кубиками.
2. Лук-порей нарезаем колечками. Морковь очищаем и натираем на крупной терке.
3. В сковороде разогреваем оливковое масло и обжариваем лук с морковью около 4 минут, до мягкости.
4. Затем добавляем в сковороду грибы.
5. Чеснок очищаем, измельчаем ножом и добавляем в сковороду. Все перемешиваем.
6. Обжариваем овощи с грибами около 7 минут, пока полностью не испарится жидкость.
7. Картофель очищаем и нарезаем небольшими кусочками.
8. В кастрюлю выкладываем содержимое сковороды и картофель.
9. Заливаем водой, доводим до кипения и варим 10 минут.
10. После этого добавляем в суп плавленый сыр.
11. Варим суп еще 5 минут. За пару минут до конца приготовления добавляем соль.
12. В суп вливаем сливки, доводим до кипения и выключаем нагрев.
13. Зелень укропа мелко нарезаем. После этого в суп добавляем измельченный укроп и черный молотый перец.
14. Накрываем суп крышкой и оставляем на 10 минут.
Готовый сливочный суп с грибами и плавленым сыром разливаем по тарелкам и подаем к столу.
Приятного аппетита!