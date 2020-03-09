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Рецепт дня: Яблоки, запечённые под безе
Рецепт дня: Яблоки, запечённые под безе

Рецепт дня: Яблоки, запечённые под безе

Рецепт дня: Яблоки, запечённые под безе
05:15 Сегодня Телеграф

Готовим яблоки, запечённые дольками под шапочкой безе, с грецкими орехами, изюмом и корицей!

Десерт получается очень вкусным, мягеньким и нежным, простым и изысканным одновременно. И дети, и взрослые будут в восторге!

Ингредиенты:

  • Яблоки - 2 шт.

  • Яйца - 2 шт.

  • Сахарная пудра - 100 г

  • Орехи грецкие (ядра) - 50 г

  • Масло сливочное - 30 г

  • Изюм - 30 г

  • Сок лимонный - 1/2 ст. ложки

  • Корица молотая - 0,5 ч. ложки

Приготовление

Подготовьте все необходимые ингредиенты.

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1. Яблоки очистите от кожуры, удалите сердцевины и нарежьте дольками среднего размера. Яблоки берите своего любимого сорта. Кисло-сладкие яблоки с плотной мякотью в данном случае подойдут как нельзя лучше.

2. Включите духовку для разогрева до 180 градусов. Выложите ломтики яблок в форму для запекания.

3. Сбрызните яблочные ломтики лимонным соком и посыпьте изюмом, грецкими орехами и молотой корицей.

4. Затем на яблоки разложите в хаотичном порядке маленькие кусочки сливочного масла.

5. Поставьте форму с яблоками в предварительно разогретую духовку на 15 минут.

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6. Пока яблоки запекаются, приготовьте безе. Отделите белки от желтков. В миску перелейте яичные белки и взбейте их миксером на высокой скорости в пышную пену. Затем всыпьте сахарную пудру и взбейте белки теперь уже до устойчивых пиков.

7. Достаньте форму. Выложите взбитые белки на яблоки.

8. Продолжайте запекать яблоки под безе при 150 градусах ещё около 15-20 минут.

Яблоки, запечённые под безе, готовы! Подавайте десерт к столу в остывшем виде.

Приятного аппетита!

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Рецепты, Ингредиенты, Блюдо, Десерт, Приготовление, Рецепт дня, Запеченные яблоки, Вкусное блюдо, Безе, Яблоки запечённые под безе.
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