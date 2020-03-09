Рецепт дня: Яблоки, запечённые под безе

Десерт получается очень вкусным, мягеньким и нежным, простым и изысканным одновременно. И дети, и взрослые будут в восторге!
Ингредиенты:
Яблоки - 2 шт.
Яйца - 2 шт.
Сахарная пудра - 100 г
Орехи грецкие (ядра) - 50 г
Масло сливочное - 30 г
Изюм - 30 г
Сок лимонный - 1/2 ст. ложки
Корица молотая - 0,5 ч. ложки
Приготовление
Подготовьте все необходимые ингредиенты.
1. Яблоки очистите от кожуры, удалите сердцевины и нарежьте дольками среднего размера. Яблоки берите своего любимого сорта. Кисло-сладкие яблоки с плотной мякотью в данном случае подойдут как нельзя лучше.
2. Включите духовку для разогрева до 180 градусов. Выложите ломтики яблок в форму для запекания.
3. Сбрызните яблочные ломтики лимонным соком и посыпьте изюмом, грецкими орехами и молотой корицей.
4. Затем на яблоки разложите в хаотичном порядке маленькие кусочки сливочного масла.
5. Поставьте форму с яблоками в предварительно разогретую духовку на 15 минут.
6. Пока яблоки запекаются, приготовьте безе. Отделите белки от желтков. В миску перелейте яичные белки и взбейте их миксером на высокой скорости в пышную пену. Затем всыпьте сахарную пудру и взбейте белки теперь уже до устойчивых пиков.
7. Достаньте форму. Выложите взбитые белки на яблоки.
8. Продолжайте запекать яблоки под безе при 150 градусах ещё около 15-20 минут.
Яблоки, запечённые под безе, готовы! Подавайте десерт к столу в остывшем виде.
Приятного аппетита!