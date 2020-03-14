Рецепт дня: невесомый как облачко - Меренговый рулет

Это один из самых простых и вкусных десертов!

Меренговый рулет готовится без муки, получается просто невесомым. Сладкая воздушная меренга в сочетании с нежными сливками и кислинкой лимонного курда – идеальное сочетание, которое никого не оставит равнодушным!

Если Вы еще не готовили лимонный курд, то это нужно срочно исправить! Это безумно вкусный крем, который можно есть ложками!

Ингредиенты:

Белки – 5 шт.

Сахар – 200 г (190 г обычного сахара + 10 г ванильного сахара)

Соль – щепотка

Лимонный сок – 1 ч.л.

Лимонный курд:

Желтки – 5 шт.

Лимон – 1 шт. (сок + цедра)

Сахар – 30-60 г (сначала добавьте немного, потом отрегулируйте по вкусу. Количество зависит от размера и кислоты лимона)

Сливочное масло – 20 г

Крем:

Сливки охлажденные 33% - 250 г

Ванильный сахар – 10 г

* можете добавить еще обычный сахар по вкусу, я не добавляю.

Украшение:

Черный шоколад – 15-20 г

Сливки – 15-20 г

Приготовление:

1.Емкость и венчики для взбивания белков должны быть чистыми и сухими. Взбиваем белки со щепоткой соли и лимонным соком до пены. Постепенно небольшими порциями добавляем сахар. Взбиваем до устойчивых пиков, масса должна очень хорошо увеличиться в объеме быть белой, глянцевой и хорошо держать форму. Не перевзбейте, если меренга потеряла глянец и стала более рыхлой, то она уже перевзбита и ничего не получится.

2.Разравниваем меренгу в слой 1,5-2 см, тоньше не нужно делать слой, иначе будет сложно отделить потом пергамент от меренги. Обязательно берите хороший качественный пергамент. Также подойдет силиконовый или тефлоновый коврик. Выпекать 18-25 минут при 180 градусах. Ориентируйтесь не на время, а на состояние меренги: сверху должна появиться хрустящая, слегка румяная корочка, допустимы небольшие трещинки. А внутри меренга должна оставаться мягкой. Не пересушите меренгу, иначе она будет крошиться. Если ваша духовка слишком сильно печет, то убавьте нагрев до 150-160 градусов. Готовую меренгу перекладываем верхом на пергамент, удаляем нижний пергамент, на котором она выпекалась. Даем коржу полностью остыть до комнатной температуры.

3.Для лимонного курда натираем цедру лимона и выжимаем сок. Добавляем их к яичным желткам, немного сахара и варим курд на маленьком огне до загустения, постоянно помешивая, чтобы желтки не сварились. Снимаем курд с плиты, добавляем сливочное масло и сахар по вкусу. Это очень вкусная прослойка для нашего меренгового рулета!

4.Для крема взбиваем охлажденные сливки с ванильным сахаром. Вы можете добавить еще и обычный сахар в сливки по вкусу, но я не добавляю. Мне хватает сладости меренги.

5.Меренговый корж и курд должны полностью остыть, только тогда можно приступать к сборке рулета. Смазываем меренговый корж лимонным курдом и взбитыми сливками, не доходя 3-4 см до края. Аккуратно при помощи пергамента сворачиваем рулет и отправляем его в морозильную камеру на 30-60 минут, чтобы он стабилизировался.

6.Для декора можно растопить небольшое количество черного шоколада и сливках и украсить получившейся глазурью рулет.

Пошаговый видео-рецепт:

Приятного аппетита!!!