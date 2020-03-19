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Четверг, 19.03.2020
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Закусочный луковый пирог с плавленым сыром - просто объедение

Закусочный луковый пирог с плавленым сыром - просто объедение
03:59 Сегодня Телеграф

Этот луковый пирог с сыром - само совершенство.

Мягкое песочное тесто и нежнейшая луково-сырная начинка приятно удивят тех, кто решится приготовить такой закусочный пирог. И кстати, распознать лук в этом пироге совсем не просто.

Ингредиенты:

Для теста:

  • Сметана - 200 г

  • Мука - 380-400 г

  • Масло сливочное - 200 г

  • Разрыхлитель - 1 ч. ложка

Для начинки:

  • Лук репчатый - 700 г

  • Сыр плавленый - 4 шт. (360 г)

  • Масло сливочное - 40 г

  • Яйца - 4 шт.

Приготовление

1. Подготовьте продукты. Сливочное масло отправьте в морозилку за полчаса до начала готовки, а плавленые сырки - за 10 минут.

2. Приготовьте тесто.

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3. Охлажденное сливочное масло натрите на мелкой тёрке. Добавьте в масло 380 г муки, смешанной с разрыхлителем. Руками перетрите всё в крошку.

4. Добавьте сметану и замесите однородное тесто. Если тесто будет липким, добавьте еще немного муки. Положите тесто в пакет или заверните в пищевую плёнку и отправьте в морозильную камеру.

Тем временем приготовьте начинку.

5. Лук очистите и нарежьте кубиками (размер не важен).

6. В большой сковороде растопите сливочное масло, выложите лук, хорошо перемешайте. Жарьте на среднем огне, периодически помешивая. Лук должен приобрести красивый карамельный цвет. Жареному луку дайте остыть до того момента, когда из него перестанет идти пар.

Тем временем достаньте из морозилки сырки и натрите на крупной терке.

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7. В миску разбейте три целых яйца и один белок. Желток одного яйца вам понадобится для смазывания пирога.

8. В остывший лук добавьте сыр и яйца. Хорошо перемешайте. Отставьте в сторону.

9. Духовку включите для предварительного разогрева до 180 градусов.

10. Достаньте тесто из морозилки и разделите на две части, чтобы одна была больше другой примерно на 1/3. Меньшую часть снова отправьте в морозилку.

Большую часть теста раскатайте в пласт толщиной примерно 0,3 см. Это можно сделать на листе пергамента. Диаметр окружности пласта теста должен быть больше диаметра формы для выпечки примерно на 10 см. С помощью скалки аккуратно перенесите тесто в форму. Руками аккуратно распределите тесто по всей внутренней поверхности формы, образуя бортики.

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Выложите в форму начинку.

11. Второй (меньший) кусок теста достаньте из морозилки, раскатайте корж толщиной 0,3 см и накройте им начинку в форме. Края защипите. Смажьте поверхность пирога желтком.

12. Отправьте пирог в разогретую до 180 градусов духовку, выпекайте около 1 часа, но лучше ориентируйтесь на свою духовку. Готовый пирог должен быть красивого золотистого цвета.

Достаньте пирог из духовки, освободите из формы и дайте немного остыть. Подавать такой закусочный пирог можно как в тёплом, так и в холодном виде.

Приятного аппетита!

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