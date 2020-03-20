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Рецепт дня: Постный борщ с фасолью и черносливом
Рецепт дня: Постный борщ с фасолью и черносливом

Рецепт дня: Постный борщ с фасолью и черносливом

Рецепт дня: Постный борщ с фасолью и черносливом
05:04 Сегодня Телеграф

Это первое блюдо займёт достойное место в вашем обеденном меню.

Постный борщ с фасолью и черносливом – оригинальное и сытное первое блюдо с ярким вкусом. Такой борщ покорит вас обилием овощей и приятным копчёным ароматом, который появляется благодаря черносливу.

Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная - 200 г

  • Фасоль белая (сухая) - 200 г

  • Чернослив без косточек - 100 г

  • Свёкла - 300 г

  • Помидоры - 300 г

  • Лук репчатый - 80 г

  • Морковь - 70 г

  • Чеснок - 3-4 зубчика

  • Масло растительное - 20-30 мл

  • Соль - по вкусу

  • Перец чёрный молотый - по вкусу

  • Сметана (для подачи, по желанию) - по вкусу

Приготовление

Подготавливаем продукты.

1. Фасоль тщательно промываем и заливаем холодной водой на 4-6 часов. Затем тщательно промываем фасоль и кладём в кастрюлю. Заливаем 2,5 л воды, доводим до кипения и варим фасоль 50-60 минут.

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2. Свёклу оборачиваем фольгой и отправляем запекаться в разогретую духовку на 1 час при 180 градусах.

3. Капусту шинкуем мелкой соломкой. К фасоли кладём капусту и варим 8 минут.

4. Лук очищаем и нарезаем тонкими перьями.

5. Морковь очищаем и натираем на крупной тёрке.

6. В сковороде разогреваем растительное масло и обжариваем лук с морковью до мягкости.

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7. Помидоры заливаем кипятком на 3 минуты, затем окунаем в холодную воду. Очищаем помидоры от кожицы. Натираем помидоры на мелкой тёрке.

8. В кастрюлю кладём обжаренные овощи, помидоры и чернослив. Варим 5 минут.

9. Очищаем запечённую свёклу и нарезаем соломкой. В кастрюлю кладём свёклу и отвариваем ещё 3-5 минут.

10. Очищаем чеснок и натираем на мелкой тёрке.

Кладём в борщ чеснок, солим и перчим. Варим 1 минуту и выключаем нагрев. Даём борщу настояться под крышкой 5-10 минут.

Постный борщ с фасолью и черносливом готов. Приятного аппетита!

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