Рецепт дня: Постный борщ с фасолью и черносливом

Постный борщ с фасолью и черносливом – оригинальное и сытное первое блюдо с ярким вкусом. Такой борщ покорит вас обилием овощей и приятным копчёным ароматом, который появляется благодаря черносливу.
Ингредиенты:
Капуста белокочанная - 200 г
Фасоль белая (сухая) - 200 г
Чернослив без косточек - 100 г
Свёкла - 300 г
Помидоры - 300 г
Лук репчатый - 80 г
Морковь - 70 г
Чеснок - 3-4 зубчика
Масло растительное - 20-30 мл
Соль - по вкусу
Перец чёрный молотый - по вкусу
Сметана (для подачи, по желанию) - по вкусу
Приготовление
Подготавливаем продукты.
1. Фасоль тщательно промываем и заливаем холодной водой на 4-6 часов. Затем тщательно промываем фасоль и кладём в кастрюлю. Заливаем 2,5 л воды, доводим до кипения и варим фасоль 50-60 минут.
2. Свёклу оборачиваем фольгой и отправляем запекаться в разогретую духовку на 1 час при 180 градусах.
3. Капусту шинкуем мелкой соломкой. К фасоли кладём капусту и варим 8 минут.
4. Лук очищаем и нарезаем тонкими перьями.
5. Морковь очищаем и натираем на крупной тёрке.
6. В сковороде разогреваем растительное масло и обжариваем лук с морковью до мягкости.
7. Помидоры заливаем кипятком на 3 минуты, затем окунаем в холодную воду. Очищаем помидоры от кожицы. Натираем помидоры на мелкой тёрке.
8. В кастрюлю кладём обжаренные овощи, помидоры и чернослив. Варим 5 минут.
9. Очищаем запечённую свёклу и нарезаем соломкой. В кастрюлю кладём свёклу и отвариваем ещё 3-5 минут.
10. Очищаем чеснок и натираем на мелкой тёрке.
Кладём в борщ чеснок, солим и перчим. Варим 1 минуту и выключаем нагрев. Даём борщу настояться под крышкой 5-10 минут.
Постный борщ с фасолью и черносливом готов. Приятного аппетита!