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Рецепт дня: оригинальная закуска - Корзинки из лаваша
Рецепт дня: оригинальная закуска - Корзинки из лаваша

Рецепт дня: оригинальная закуска - Корзинки из лаваша

Рецепт дня: оригинальная закуска - Корзинки из лаваша
05:16 Сегодня Телеграф prigotovimvkusno.com

Отличным вариантом приготовления красивой и сытной закуски станут корзинки из лаваша с салатом.

Вам не составит никакого труда их сделать на праздничный стол. Более того, это займет у вас не более 30 минут! Лаваш является отличной основой любых закусок и позволяет приготовить очень разные блюда.

Ингредиенты:

  • Лаваш

  • Яйца вареные – 2 шт.

  • Крабовые палочки - 170 грамм

  • Зелень укропа и петрушки - 5 грамм

  • Майонез – 2 ст.л.

  • Огурец свежий – 140 грамм

Приготовление:

1. Лаваш разрезаем на квадраты размером 10 на 10 сантиметров.

2. Смазываем середину лаваша взбитым яйцом и покрываем вторым квадратиком. Помещаем в форму для приготовления мафинов, и отправляем в разогретую духовку до 180 градусов на 10 минут.

3. Готовим салат. Яйца нарезаем кубиком, отправляем в емкость, сюда же нарезаем кубиком огурец, и крабовые палочки. Измельчаем зелень укропа и петрушки. Заправляем майонезом, солим по вкусу, хорошо перемешиваем.

Готовые корзинки наполняем салатом, и подаём на стол!

Приятного аппетита!!!

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Все по теме:

Рецепт, Закуска, Лаваш, Рецепт дня, Корзинка из лаваша, Быстрые закуски.
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