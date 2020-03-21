Рецепт дня: оригинальная закуска - Корзинки из лаваша

Вам не составит никакого труда их сделать на праздничный стол. Более того, это займет у вас не более 30 минут! Лаваш является отличной основой любых закусок и позволяет приготовить очень разные блюда.
Ингредиенты:
Лаваш
Яйца вареные – 2 шт.
Крабовые палочки - 170 грамм
Зелень укропа и петрушки - 5 грамм
Майонез – 2 ст.л.
Огурец свежий – 140 грамм
Приготовление:
1. Лаваш разрезаем на квадраты размером 10 на 10 сантиметров.
2. Смазываем середину лаваша взбитым яйцом и покрываем вторым квадратиком. Помещаем в форму для приготовления мафинов, и отправляем в разогретую духовку до 180 градусов на 10 минут.
3. Готовим салат. Яйца нарезаем кубиком, отправляем в емкость, сюда же нарезаем кубиком огурец, и крабовые палочки. Измельчаем зелень укропа и петрушки. Заправляем майонезом, солим по вкусу, хорошо перемешиваем.
Готовые корзинки наполняем салатом, и подаём на стол!
Приятного аппетита!!!