Рецепт дня: оригинальная закуска - Корзинки из лаваша

Отличным вариантом приготовления красивой и сытной закуски станут корзинки из лаваша с салатом.

Вам не составит никакого труда их сделать на праздничный стол. Более того, это займет у вас не более 30 минут! Лаваш является отличной основой любых закусок и позволяет приготовить очень разные блюда.

Ингредиенты:

Лаваш

Яйца вареные – 2 шт.

Крабовые палочки - 170 грамм

Зелень укропа и петрушки - 5 грамм

Майонез – 2 ст.л.

Огурец свежий – 140 грамм

Приготовление:

1. Лаваш разрезаем на квадраты размером 10 на 10 сантиметров.

2. Смазываем середину лаваша взбитым яйцом и покрываем вторым квадратиком. Помещаем в форму для приготовления мафинов, и отправляем в разогретую духовку до 180 градусов на 10 минут.

3. Готовим салат. Яйца нарезаем кубиком, отправляем в емкость, сюда же нарезаем кубиком огурец, и крабовые палочки. Измельчаем зелень укропа и петрушки. Заправляем майонезом, солим по вкусу, хорошо перемешиваем.

Готовые корзинки наполняем салатом, и подаём на стол!

Приятного аппетита!!!