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Рецепт дня: Паста с индейкой в сливочном соусе
Рецепт дня: Паста с индейкой в сливочном соусе

Рецепт дня: Паста с индейкой в сливочном соусе

Рецепт дня: Паста с индейкой в сливочном соусе
05:26 Сегодня Телеграф

Паста с индюшиным филе в сливочном соусе идеально подходит для занятых и работающих людей!

Всего 15 минут, и полноценный ужин для всей семьи готов. Макароны и нежное мясо индейки гармонично объединяются сливочным соусом, лук-порей придаёт сочность блюду.

Ингредиенты:

  • Макароны - 250 г

  • Филе индейки - 300 г

  • Сливки жирностью 20-22% - 400 мл

  • Лук-порей - 1 шт.

  • Чеснок - 2 зубчика

  • Соль - 1 ч. ложка

  • Перец молотый (смесь перцев) - по вкусу

  • Масло растительное - 3 ст. ложки

  • Базилик свежий (для подачи) - 1-2 веточки

Приготовление

1. Подготовьте все ингредиенты. Индюшиное филе лучше использовать свежее, не размороженное, так мясо в готовом блюде будет сочнее. Филе нарежьте небольшими кусочками, примерно 2х2 см.

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2. В сковороду налейте растительное масло, разогрейте на среднем огне. Добавьте в сковороду нарезанное мясо. Обжаривайте до появления румяной корочки, периодически помешивая.

3. Сразу же поставьте на огонь кастрюлю с водой, чтобы сварить макароны. После закипания воды добавьте 0,5 ч. ложки соли и всыпьте макароны, у меня спиральки. Варите до готовности (согласно инструкции на упаковке), можно не доварить 1 минуту.

4. Лук-порей помойте и нарежьте тонкими кольцами белую часть. Добавьте нарезанный лук в сковороду к обжаренному со всех сторон индюшиному мясу. Перемешайте и обжаривайте всё в течение 5 минут, до мягкости лука.

5. Чеснок мелко нарубите ножом. Добавьте чеснок в сковороду, прогрейте 1 минуту.

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6. Влейте в сковороду с индейкой и луком сливки. Когда сливки закипят, добавьте оставшуюся соль, смесь перцев по вкусу.

Пасту откиньте на дуршлаг и слейте всю воду.

7. Добавьте пасту в сковороду, перемешайте всё и прогрейте содержимое сковороды ещё 1 минуту. Снимите сковороду с плиты, чтобы паста не разварилась.

Можно украсить блюдо зеленью свежего базилика. Подавайте пасту с индейкой в сливочном соусе к столу горячей.

Приятного аппетита!

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Рецепты, Ингредиенты, Блюдо, Паста, Приготовление, Рецепт дня, Вкусное блюдо, Паста с индейкой в сливочном соусе.
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