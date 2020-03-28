Рецепт дня: Паста с индейкой в сливочном соусе

Всего 15 минут, и полноценный ужин для всей семьи готов. Макароны и нежное мясо индейки гармонично объединяются сливочным соусом, лук-порей придаёт сочность блюду.
Ингредиенты:
Макароны - 250 г
Филе индейки - 300 г
Сливки жирностью 20-22% - 400 мл
Лук-порей - 1 шт.
Чеснок - 2 зубчика
Соль - 1 ч. ложка
Перец молотый (смесь перцев) - по вкусу
Масло растительное - 3 ст. ложки
Базилик свежий (для подачи) - 1-2 веточки
Приготовление
1. Подготовьте все ингредиенты. Индюшиное филе лучше использовать свежее, не размороженное, так мясо в готовом блюде будет сочнее. Филе нарежьте небольшими кусочками, примерно 2х2 см.
2. В сковороду налейте растительное масло, разогрейте на среднем огне. Добавьте в сковороду нарезанное мясо. Обжаривайте до появления румяной корочки, периодически помешивая.
3. Сразу же поставьте на огонь кастрюлю с водой, чтобы сварить макароны. После закипания воды добавьте 0,5 ч. ложки соли и всыпьте макароны, у меня спиральки. Варите до готовности (согласно инструкции на упаковке), можно не доварить 1 минуту.
4. Лук-порей помойте и нарежьте тонкими кольцами белую часть. Добавьте нарезанный лук в сковороду к обжаренному со всех сторон индюшиному мясу. Перемешайте и обжаривайте всё в течение 5 минут, до мягкости лука.
5. Чеснок мелко нарубите ножом. Добавьте чеснок в сковороду, прогрейте 1 минуту.
6. Влейте в сковороду с индейкой и луком сливки. Когда сливки закипят, добавьте оставшуюся соль, смесь перцев по вкусу.
Пасту откиньте на дуршлаг и слейте всю воду.
7. Добавьте пасту в сковороду, перемешайте всё и прогрейте содержимое сковороды ещё 1 минуту. Снимите сковороду с плиты, чтобы паста не разварилась.
Можно украсить блюдо зеленью свежего базилика. Подавайте пасту с индейкой в сливочном соусе к столу горячей.
Приятного аппетита!