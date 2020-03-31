Скачать
Вторник, 31.03.2020
Рынку земли быть: Рада приняла закон
Рынку земли быть: Рада приняла закон
Свежие данные по COVID-19: что происходит в мире
Свежие данные по COVID-19: что происходит в мире
Глава НОК уверен в общей силе по проведению Олимпиады
Глава НОК уверен в общей силе по проведению Олимпиады
Пройдите тест и узнайте особенности Вашего мышления
Пройдите тест и узнайте особенности Вашего мышления

Рецепт дня: Пирожки из картофельного теста с фаршем

Смотрите фото (7)
Рецепт дня: Пирожки из картофельного теста с фаршем
04:00 Сегодня Телеграф

Сегодня мы приготовим просто изумительные пирожки из картофельного теста, с фаршем

Рецепт очень простой. Пирожки получаются нежными, невероятно вкусными, буквально тают во рту. Подавать такие пирожки можно как самостоятельное блюдо, а можно к супам или борщу. Также вы можете готовить пирожки как на сковороде, так и в духовке.

Ингредиенты

  • Картофель - 450 г

  • Телятина - 280 г

  • Яйцо - 1 шт.

  • Мука - 3 ст. ложки

  • Лук репчатый - 0,5 шт.

  • Укроп свежий - 15 г

  • Соль - 2 щепотки

  • Перец чёрный молотый - 0,5 ч. ложки

  • Масло растительное - 2 ст. ложки

Приготовление

1 Картофель очистите и вымойте, а после нарежьте произвольными брусками.

2 Картофель отправьте в кастрюлю. Залейте водой, чтобы она покрывала картофель полностью. Варите картофель 15-20 минут с момента закипания.

3 С готового картофеля слейте воду, добавьте щепотку соли и разомните в пюре.

4 К остывшему пюре из картофеля добавьте яйцо и пшеничную муку.

5 Перемешайте и замесите мягкое тесто. Оставьте тесто немного отдохнуть.

6 Тем временем приготовьте фарш - телятину вымойте, удалите прожилки. Мясо нарежьте небольшими кусочками.

7 Переложите мясо в блендер, измельчите до состояния фарша.

8 Очистите лук и нарежьте мелкими кубиками.

9 Сковороду разогрейте с растительным маслом, выложите туда лук и фарш.

10 Жарьте фарш до готовности - 10 минут. Постоянно разбивайте комочки фарша лопаткой. Духовку разогрейте до 200 градусов, включите конвекцию.

11 Укроп промойте, обсушите и нарежьте мелко, добавьте в фарш. Всыпьте щепотку соли и молотого перца, перемешайте.

12 Из картофельного теста сделайте небольшие плоские лепёшки. В центр заготовок уложите по столовой ложке фарша.

Рецепт дня: оригинальная закуска - Корзинки из лаваша

13Сформируйте пирожки, обваляйте их в муке.

14 Форму для выпечки или другую жаропрочную ёмкость смажьте растительным маслом. Выложите туда пирожки.

Выпекайте пирожки из картофельного теста, с фаршем, по 12-15 минут с каждой стороны.

Подавайте аппетитные пирожки из картофельного теста, с фаршем, к столу сразу после приготовления.

Приятного вам аппетита!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (7)

Все по теме:

Рецепты, Кулинария, Мясные блюда, Вкусные рецепты, Рецепты с фарша, Пошаговые рецепты, Пирожки из картофельного теста, Приготовление картофельных пирожков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Коронавирус: легкие симптомы, которые не стоит игнорировать
02 Рада проголосовала за "антиколомойский" законопроект: что это означает
03 "Они защищают нас, а мы – их": Зеленский дал обещание военному руководству Украины
04 Коронавирус в Украине: число погибших возросло
05 Канада поможет Украине в сотрудничестве с МВФ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ермак о голосовании по рынку земли: Это бесспорно историческое событие
Ермак прокомментировал принятие закона о рынке земли
Шмыгаль о дефолте: Это чрезвычайно страшный сценарий для нашей страны
Шмыгаль о дефолте: Это чрезвычайно страшный сценарий для нашей страны
Коронавирус в Украине: число погибших возросло
Коронавирус в Украине: число погибших возросло
Рецепт дня: Пирожки из картофельного теста с фаршем
Рецепт дня: Пирожки из картофельного теста с фаршем
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь