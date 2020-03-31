Рецепт дня: Пирожки из картофельного теста с фаршем

Рецепт очень простой. Пирожки получаются нежными, невероятно вкусными, буквально тают во рту. Подавать такие пирожки можно как самостоятельное блюдо, а можно к супам или борщу. Также вы можете готовить пирожки как на сковороде, так и в духовке.
Ингредиенты
Картофель - 450 г
Телятина - 280 г
Яйцо - 1 шт.
Мука - 3 ст. ложки
Лук репчатый - 0,5 шт.
Укроп свежий - 15 г
Соль - 2 щепотки
Перец чёрный молотый - 0,5 ч. ложки
Масло растительное - 2 ст. ложки
Приготовление
1 Картофель очистите и вымойте, а после нарежьте произвольными брусками.
2 Картофель отправьте в кастрюлю. Залейте водой, чтобы она покрывала картофель полностью. Варите картофель 15-20 минут с момента закипания.
3 С готового картофеля слейте воду, добавьте щепотку соли и разомните в пюре.
4 К остывшему пюре из картофеля добавьте яйцо и пшеничную муку.
5 Перемешайте и замесите мягкое тесто. Оставьте тесто немного отдохнуть.
6 Тем временем приготовьте фарш - телятину вымойте, удалите прожилки. Мясо нарежьте небольшими кусочками.
7 Переложите мясо в блендер, измельчите до состояния фарша.
8 Очистите лук и нарежьте мелкими кубиками.
9 Сковороду разогрейте с растительным маслом, выложите туда лук и фарш.
10 Жарьте фарш до готовности - 10 минут. Постоянно разбивайте комочки фарша лопаткой. Духовку разогрейте до 200 градусов, включите конвекцию.
11 Укроп промойте, обсушите и нарежьте мелко, добавьте в фарш. Всыпьте щепотку соли и молотого перца, перемешайте.
12 Из картофельного теста сделайте небольшие плоские лепёшки. В центр заготовок уложите по столовой ложке фарша.
13Сформируйте пирожки, обваляйте их в муке.
14 Форму для выпечки или другую жаропрочную ёмкость смажьте растительным маслом. Выложите туда пирожки.
Выпекайте пирожки из картофельного теста, с фаршем, по 12-15 минут с каждой стороны.
Подавайте аппетитные пирожки из картофельного теста, с фаршем, к столу сразу после приготовления.
Приятного вам аппетита!