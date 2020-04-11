Рецепт дня: Карп в маринаде, запеченный на овощной "подушке"

Запекание карпа на овощной подушке позволит сэкономить время на готовку блюда и порадует оригинальным вкусом.

Делимся с вами рецептом запечённой рыбы. Всё дело в маринаде и технике приготовления!

Ингредиенты:

Карп - 2 шт.

Лук репчатый - 4-5 шт.

Перец сладкий - 1 шт.

Чеснок - 3-4 зубчика

Соль - 1 ч. ложка

Специи для рыбы - 1 ст. ложка

Лимон - 1 шт.

Масло растительное - 30-40 мл

Приготовление

Подготавливаем продукты.

1. Рыбу чистим, промываем. Делаем круговые надрезы вокруг хвоста. Пусть рыба полежит какое-то время (крупную рыбу нужно подвесить хвостом вниз на часик). После такой операции исчезает неприятный рыбный (речной) запах.

2. Ещё одна дружеская подсказка: на рыбе с обеих сторон делаем поперечные надрезы (до костей) шириной в палец. Так рыбка быстро и равномерно промаринуется.

3. Готовим соус-маринад. Смешиваем измельченный чеснок, соль, специи для рыбы, сюда же натираем на мелкой тёрке сладкий перец. Добавляем сок лимона и хорошо перемешиваем. Разогреваем духовку до 180 градусов.

4. Лук нарезаем кольцами/полукольцами, перец - соломкой. Из овощей в глубоком противне формируем "подушку". На овощах рыба будет запекаться, а не вариться в собственном соку.

5. Карпов смазываем изнутри маринадом. Часть лука с перцем вкладываем внутрь рыбы.

6. Каждый надрез с обеих сторон заполняем маринадом.

7. Выкладываем карпов на овощную "подушку", смазываем остатками маринада. Слегка поливаем рыбу растительным маслом. Накрываем фольгой и отправляем в духовку на 40 минут. Температура - 180 градусов.

8. Снимаем фольгу и запекаем до аппетитной корочки. Ориентируйтесь на свой вкус и духовку.

Всё получается невероятно вкусно - и овощи, и рыба!

Приятного аппетита!