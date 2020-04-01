Рецепт дня: Салат из молодой капусты, огурцов и кукурузы

Нужно укреплять иммунитет витаминами. Подходит для вегетарианцев и в постное меню. Будьте здоровы и приятного аппетита!
Ингредиенты:
Капуста - 1 кочан (небольшой)
Огурец - 1 шт. (большой)
Кукуруза консервированная или свежая - 150 г.
Оливковое масло - 1 ст.л
Бальзамический соус (уксус) - 1 ч.л
Сок лимона - 1 г. Соль - 1 щепотка
Приготовление:
Подготовить все овощи, помыть.
Нашинковать капусту.
Нарезать огурец полудольками.
Смешать капусту, огурец и кукурузу.
Добавить оливковое масло, бальзамический уксус, сок лимона из одной дольки лимона и щепотку соли.
Перемешать и салат готов!
Приятного аппетита!!!