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Рецепт дня: Салат из молодой капусты, огурцов и кукурузы

Рецепт дня: Салат из молодой капусты, огурцов и кукурузы
03:59 Сегодня Телеграф prigotovimvkusno.com Фото: prigotovimvkusno.com

Всеми любимый салат с капусты, огурцов и кукурузы.

Нужно укреплять иммунитет витаминами. Подходит для вегетарианцев и в постное меню. Будьте здоровы и приятного аппетита!

Ингредиенты:

  • Капуста - 1 кочан (небольшой)

  • Огурец - 1 шт. (большой)

  • Кукуруза консервированная или свежая - 150 г.

  • Оливковое масло - 1 ст.л

  • Бальзамический соус (уксус) - 1 ч.л

  • Сок лимона - 1 г. Соль - 1 щепотка

Приготовление: 

Подготовить все овощи, помыть.

Нашинковать капусту.

Нарезать огурец полудольками.

Смешать капусту, огурец и кукурузу.

Добавить оливковое масло, бальзамический уксус, сок лимона из одной дольки лимона и щепотку соли.

Перемешать и салат готов!

Приятного аппетита!!!

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