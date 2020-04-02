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Рецепт дня: Десерт из заварного крема с бананами и крекерами

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Рецепт дня: Десерт из заварного крема с бананами и крекерами
04:00 Сегодня Телеграф

Десерт из заварного бананового крема с прослойкой из солёных крекеров и ломтиков банана - просто фантастическое лакомство!

Крекеры размокают от крема, благодаря чему десерт получается нежнейшим и напоминает торт, в котором тонкие коржи и очень много крема. К тому же порционная подача очень практична и удобна.

Ингредиенты

  • Молоко - 500 мл

  • Крекеры солёные - 80 г

  • Бананы - 2-3 шт.

  • Сахар - 125 г

  • Яйца - 2 шт.

  • Крахмал кукурузный - 60 г

  • Масло сливочное - 25 г

  • Ванилин - 2 щепотки

Приготовление

1 Молоко перелейте в кастрюльку или сотейник и всыпьте в него половину указанного количества сахара.

2 Доведите молоко с сахаром почти до кипения.

3 В миске соедините оставшийся сахар, кукурузный крахмал и ванилин.

4 Перемешайте венчиком и вбейте в смесь сухих ингредиентов яйца.

5 С помощью венчика или миксера перемешайте до получения однородной смеси без комочков.

6 Теперь в яичную смесь влейте 1/3 горячего молока, быстро перемешайте, чтобы смесь стала однородной.

7 Затем перелейте яично-молочную смесь обратно в кастрюльку с оставшимся молоком, также интенсивно перемешивая.

8 Поставьте кастрюльку на плиту.

9 Варите крем на среднем огне, постоянно перемешивая, пока на поверхности не появятся крупные пузыри (около 7 минут). Крем должен стать густым.

10 Снимите кастрюльку с заварным кремом с плиты, добавьте в него сливочное масло.

11 Перемешивайте, пока масло не растопится и крем не приобретёт глянцевый блеск.

12 Накройте крем встык плёнкой и оставьте остывать до комнатной температуры.

13 Когда крем остынет, можно продолжать приготовление десерта.

Один банан очистите, мякоть разомните вилкой в пюре. Для этого лучше использовать спелый, начавший чернеть банан.

14 Переложите остывший заварной крем в миску.

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15 Добавьте в крем банановое пюре.

16 Миксером перемешайте крем до гладкости.

17 Оставшийся один банан (или два, зависит от размера) очистите и нарежьте тонкими кружочками.

18 В пиалы или креманки разложите 1/4 часть крема, разровняйте.

19 На первый слой крема разложите крекеры, стараясь покрыть всю площадь крема.

20 Затем снова выложите слой крема.

21 На второй слой крема разложите ломтики банана.

22 Снова выложите слой заварного бананового крема.

23 И снова слой крекеров. Завершающим слоем десерта будет крем.

24 Украсьте каждую порцию десерта ломтиками банана. По желанию также можно задействовать листики мяты, тёртый шоколад и кокосовую стружку.

Поставьте банановый десерт с заварным кремом и крекерами в холодильник на 1 час, а затем подайте к столу.

Приятного аппетита!

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