Рецепт дня: Слойки с бананом и шоколадом

Простая и в тоже время необычная выпечка из готового слоёного бездрожжевого теста - пышные слойки-булочки с бананово-шоколадной начинкой. Приготовить такие красивые пышечки очень легко и много времени не отнимет.
Ингредиенты
Тесто слоёное бездрожжевое - 500 г
Банан крупный - 1 шт.
Шоколад (чёрный или молочный) - 70 г
Яйцо - 1 шт.
Мука (на подпыл) - 3-4 ст. ложки
Приготовление
1 Готовое слоёное тесто лучше заранее достать из холодильника. Такие слойки с бананами готовятся очень быстро, поэтому заранее включаем духовку разогреваться до температуры 180 градусов.
2 Шоколад натираем на крупной тёрке.
3 Яйцо разделяем на белок и желток.
4 Банан очищаем и нарезаем кружочками толщиной примерно полсантиметра.
5 Слоёное тесто раскатываем в тонкий пласт толщиной примерно полсантиметра и делим на 2 одинаковых прямоугольника или квадрата. У меня были две небольших одинаковых пластинки теста, поэтому я просто раскатала их до необходимой толщины.
6 Кромку стакана, чашки или вырубки для теста слегка припыляем мукой и делаем на одном из пластов теста небольшие круглые насечки. В центр каждой насечки кладём по кружочку банана.
7 Яичный белок немного взбиваем вилкой. Хорошо промазываем тесто вокруг каждого кружочка банана взбитым белком - так нижний и верхний слои теста не склеятся во время выпекания.
8 Выкладываем на каждый кружочек банана примерно по 0,5-1 ч. ложке натёртого шоколада.
9 Аккуратно накрываем пласт теста с бананово-шоколадной начинкой вторым пластом теста.
10 Кромку стакана, чашки или вырубки для теста снова слегка припыляем мукой. Накрываем бугорок (начинку под слоем теста) и надавливаем, таким образом вырезая булочки. Из указанного количества продуктов у меня получилось 8 слоек. Обрезки теста вокруг слоек-заготовок можно также использовать для приготовления слоек (скатав тесто в шар, поделив на две части, раскатав их в два одинаковых пласта и начинив оставшимися кружочками банана и шоколадом, как и предыдущие слойки).
11 Противень застилаем пергаментом. Выкладываем слойки на противень.
12 Смазываем слойки желтком и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 25 минут.
Пышные слойки-булочки с бананово-шоколадной начинкой готовы. Слегка остужаем их и подаём к столу.
Приятного аппетита!