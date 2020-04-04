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Рецепт дня: Слойки с бананом и шоколадом
Рецепт дня: Слойки с бананом и шоколадом

Рецепт дня: Слойки с бананом и шоколадом

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Рецепт дня: Слойки с бананом и шоколадом
04:53 Сегодня Телеграф

Оригинальное лакомство к утреннему кофе, неплохой вариант сладкого для пикника или просто к чаю.

Простая и в тоже время необычная выпечка из готового слоёного бездрожжевого теста - пышные слойки-булочки с бананово-шоколадной начинкой. Приготовить такие красивые пышечки очень легко и много времени не отнимет.

Ингредиенты

  • Тесто слоёное бездрожжевое - 500 г

  • Банан крупный - 1 шт.

  • Шоколад (чёрный или молочный) - 70 г

  • Яйцо - 1 шт.

  • Мука (на подпыл) - 3-4 ст. ложки

Приготовление

1 Готовое слоёное тесто лучше заранее достать из холодильника. Такие слойки с бананами готовятся очень быстро, поэтому заранее включаем духовку разогреваться до температуры 180 градусов.

2 Шоколад натираем на крупной тёрке.

3 Яйцо разделяем на белок и желток.

4 Банан очищаем и нарезаем кружочками толщиной примерно полсантиметра.

5 Слоёное тесто раскатываем в тонкий пласт толщиной примерно полсантиметра и делим на 2 одинаковых прямоугольника или квадрата. У меня были две небольших одинаковых пластинки теста, поэтому я просто раскатала их до необходимой толщины.

6 Кромку стакана, чашки или вырубки для теста слегка припыляем мукой и делаем на одном из пластов теста небольшие круглые насечки. В центр каждой насечки кладём по кружочку банана.

7 Яичный белок немного взбиваем вилкой. Хорошо промазываем тесто вокруг каждого кружочка банана взбитым белком - так нижний и верхний слои теста не склеятся во время выпекания.

8 Выкладываем на каждый кружочек банана примерно по 0,5-1 ч. ложке натёртого шоколада.

9 Аккуратно накрываем пласт теста с бананово-шоколадной начинкой вторым пластом теста.

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10 Кромку стакана, чашки или вырубки для теста снова слегка припыляем мукой. Накрываем бугорок (начинку под слоем теста) и надавливаем, таким образом вырезая булочки. Из указанного количества продуктов у меня получилось 8 слоек. Обрезки теста вокруг слоек-заготовок можно также использовать для приготовления слоек (скатав тесто в шар, поделив на две части, раскатав их в два одинаковых пласта и начинив оставшимися кружочками банана и шоколадом, как и предыдущие слойки).

11 Противень застилаем пергаментом. Выкладываем слойки на противень.

12 Смазываем слойки желтком и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 25 минут.

Пышные слойки-булочки с бананово-шоколадной начинкой готовы. Слегка остужаем их и подаём к столу.

Приятного аппетита!

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Сладости, Десерты, Рецепты, Кулинария, Выпечка, Вкусные рецепты, Рецепты сладостей, Слойки с бананом и шоколадом.
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