Рецепт дня: рыба на сковороде с овощным гарниром

Подается как в горячем, так и в холодном виде и даже как закуска или рыбный салат. Такое универсальное блюдо отлично разнообразит любое меню. Не рецепт, а находка!
Ингредиенты:
Филе белой рыбы – 800 гр.
Морковь – 1 (крупная) шт.
Лук репка – 1 (крупный) шт.
Перец болгарский – 2 шт.
Соль – 1 ч.л.
Сахар – щепотка
Приготовление:
Подготовить все ингредиенты. Рыбу заранее разморозить. У меня филейная часть минтая, поэтому от головы, хвоста и косточек мне не нужно ее очищать. Нарезать на порционные небольшие кусочки.
Репчатый лук на мелкие кубики. Морковь очистить и нарезать на полукольца или колечки как больше нравится. И осталось нарезать болгарский сладкий перец на кусочки.
Продукты подготовили, переходим к главному процессу приготовления.
В разогретую с растительным маслом сковородку закинуть сначала лук. Добавить щепотку сахара. Поджарить на огне чуть выше среднего пару минут до размягчения лука. Сюда же добавить морковь. Жарить 3-5 минут и закинуть перец. Посолить. Готовить почти до готовности овощей. Ориентируйтесь здесь по мягкой моркови, потому что она дольше готовиться, чем перец.
И последним этапом закинуть кусочки рыбы. Накрыть крышкой. Через 2-3 минуты готовки приоткрыть крышку, чтобы влага испарялась. Готовить еще 8-10 минут.
Подавать с любым гарниром или вовсе без него!
Приятного аппетита!!!