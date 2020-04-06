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Рецепт дня: рыба на сковороде с овощным гарниром
Рецепт дня: рыба на сковороде с овощным гарниром

Рецепт дня: рыба на сковороде с овощным гарниром

Рецепт дня: рыба на сковороде с овощным гарниром
05:45 Сегодня Телеграф prigotovimvkusno.com

Предлагаем приготовить рыбу на сковороде с овощным гарниром без хлопот.

Подается как в горячем, так и в холодном виде и даже как закуска или рыбный салат. Такое универсальное блюдо отлично разнообразит любое меню. Не рецепт, а находка!

Ингредиенты:

  • Филе белой рыбы – 800 гр.

  • Морковь – 1 (крупная) шт.

  • Лук репка – 1 (крупный) шт.

  • Перец болгарский – 2 шт.

  • Соль – 1 ч.л.

  • Сахар – щепотка

Приготовление:

Подготовить все ингредиенты. Рыбу заранее разморозить. У меня филейная часть минтая, поэтому от головы, хвоста и косточек мне не нужно ее очищать. Нарезать на порционные небольшие кусочки.

Репчатый лук на мелкие кубики. Морковь очистить и нарезать на полукольца или колечки как больше нравится. И осталось нарезать болгарский сладкий перец на кусочки.

Продукты подготовили, переходим к главному процессу приготовления.

В разогретую с растительным маслом сковородку закинуть сначала лук. Добавить щепотку сахара. Поджарить на огне чуть выше среднего пару минут до размягчения лука. Сюда же добавить морковь. Жарить 3-5 минут и закинуть перец. Посолить. Готовить почти до готовности овощей. Ориентируйтесь здесь по мягкой моркови, потому что она дольше готовиться, чем перец.

И последним этапом закинуть кусочки рыбы. Накрыть крышкой. Через 2-3 минуты готовки приоткрыть крышку, чтобы влага испарялась. Готовить еще 8-10 минут.

Подавать с любым гарниром или вовсе без него!

Приятного аппетита!!!

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