Рецепт дня: Витаминный смузи из авокадо и шпината

Если вы приверженец здорового питания или не едите мяса, то этот рецепт точно для вас.

В последнее время смузи становятся очень популярны в нашей стране. Смузи из авокадо и шпината не только очень вкусный, он еще и очень полезный для здоровья.

Ингредиенты

Авокадо - 1-2 шт.

Яблоко - 1 шт.

Киви - 2 шт.

Шпинат - 20 г

Вода минеральная (без газа) - 0,5-1 стакан

Масло оливковое - 1-2 ст. ложки

Мед жидкий - 1-2 ст. ложки

Соль морская - щепотка

Сок лимонный - по желанию

Приготовление

1 Киви разрежьте на две части, чайной ложкой выскоблите всю мякоть.

2 Яблоко разрежьте, удалите сердцевину, нарежьте небольшими кусочками. (При желании можно очистить кожуру, но я этого не делаю.)

3 Добавьте в блендер мед, оливковое масло, щепотку морской соли и немного лимонного сока, если есть желание оттенить кислинкой смузи.

4 Авокадо очистите от кожуры, нарежьте крупными кусками, сложите в блендер.

5 Подливая понемногу минеральную воду без газа, перебейте смузи до желаемой консистенции.

6 Если на поверхности образовались пузырьки, перемешайте смузи вилкой, чтобы убрать их.

Разлейте готовый смузи из авокадо, киви и шпината в удобные стаканы или банки и подавайте с трубочкой для коктейлей или ложкой.