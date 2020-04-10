Рецепт дня: Витаминный смузи из авокадо и шпината

В последнее время смузи становятся очень популярны в нашей стране. Смузи из авокадо и шпината не только очень вкусный, он еще и очень полезный для здоровья.
Ингредиенты
Авокадо - 1-2 шт.
Яблоко - 1 шт.
Киви - 2 шт.
Шпинат - 20 г
Вода минеральная (без газа) - 0,5-1 стакан
Масло оливковое - 1-2 ст. ложки
Мед жидкий - 1-2 ст. ложки
Соль морская - щепотка
Сок лимонный - по желанию
Приготовление
1 Киви разрежьте на две части, чайной ложкой выскоблите всю мякоть.
2 Яблоко разрежьте, удалите сердцевину, нарежьте небольшими кусочками. (При желании можно очистить кожуру, но я этого не делаю.)
3 Добавьте в блендер мед, оливковое масло, щепотку морской соли и немного лимонного сока, если есть желание оттенить кислинкой смузи.
4 Авокадо очистите от кожуры, нарежьте крупными кусками, сложите в блендер.
5 Подливая понемногу минеральную воду без газа, перебейте смузи до желаемой консистенции.
6 Если на поверхности образовались пузырьки, перемешайте смузи вилкой, чтобы убрать их.
Разлейте готовый смузи из авокадо, киви и шпината в удобные стаканы или банки и подавайте с трубочкой для коктейлей или ложкой.