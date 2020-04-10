Скачать
Пятница, 10.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Вице-премьер Украины о карантине: Точно будет продление
Вице-премьер Украины о карантине: Точно будет продление
Ляшко о карантине: Результаты мы увидим буквально через 7-8 дней
Ляшко о карантине: Результаты мы увидим буквально через 7-8 дней
Основные изменения правил футбола (список)
Основные изменения правил футбола (список)
Не прогадайте: ошибки, которые могут испортить ваш образ (Фото)
Не прогадайте: ошибки, которые могут испортить ваш образ (Фото)

Рецепт дня: Витаминный смузи из авокадо и шпината

Смотрите фото (5)
Рецепт дня: Витаминный смузи из авокадо и шпината
04:02 Сегодня Телеграф

Если вы приверженец здорового питания или не едите мяса, то этот рецепт точно для вас.

В последнее время смузи становятся очень популярны в нашей стране. Смузи из авокадо и шпината не только очень вкусный, он еще и очень полезный для здоровья.

Ингредиенты

  • Авокадо - 1-2 шт.

  • Яблоко - 1 шт.

  • Киви - 2 шт.

  • Шпинат - 20 г

  • Вода минеральная (без газа) - 0,5-1 стакан

  • Масло оливковое - 1-2 ст. ложки

  • Мед жидкий - 1-2 ст. ложки

  • Соль морская - щепотка

  • Сок лимонный - по желанию

Приготовление

1 Киви разрежьте на две части, чайной ложкой выскоблите всю мякоть.

2 Яблоко разрежьте, удалите сердцевину, нарежьте небольшими кусочками. (При желании можно очистить кожуру, но я этого не делаю.)

3 Добавьте в блендер мед, оливковое масло, щепотку морской соли и немного лимонного сока, если есть желание оттенить кислинкой смузи.

4 Авокадо очистите от кожуры, нарежьте крупными кусками, сложите в блендер.

Рецепт дня: Слойки с бананом и шоколадом

5 Подливая понемногу минеральную воду без газа, перебейте смузи до желаемой консистенции.

6 Если на поверхности образовались пузырьки, перемешайте смузи вилкой, чтобы убрать их.

Разлейте готовый смузи из авокадо, киви и шпината в удобные стаканы или банки и подавайте с трубочкой для коктейлей или ложкой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Рецепты, Кулинария, Смузи, Лучшие рецепты, Витаминный смузи, Вкусные смузи, Витаминный смузи из авокадо и шпината, Фруктовый смузи.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 От четырех до 20 метров: ученые пересмотрели требования к безопасной дистанции людей из-за коронавируса (Фото)
02 Комендантский час: В трех областях на выходных хотят усилить меры ограничения
03 Усик пристыдил всех, кто критиковал учительницу математики за ошибку в онлайн-уроке
04 Восстановление экономики: Шмыгаль обсудил с регионами выход из карантина
05 В условиях коронавируса: чем заменить антисептик для рук?
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Карантин не по-душе: в киевский суд подали уже 11 исков
Карантин не по-душе: в киевский суд подали уже 11 исков
Карантин в Харькове: за сутки составлено почти 20 админпротоколов
Карантин в Харькове: за сутки составлено почти 20 админпротоколов
76 новых случаев Covid-19: в Черновицкой области введут особый режим (Видео)
В Черновицкой области на выходных будет введен особый режим
Рецепт дня: Витаминный смузи из авокадо и шпината
Рецепт дня: Витаминный смузи из авокадо и шпината
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь