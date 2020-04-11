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Пасха 2020: вкусные рецепты пасхальных куличей (Фото)

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Пасха 2020: вкусные рецепты пасхальных куличей (Фото)
18:34 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В преддверии пасхальные праздники хозяйки ищут интересные рецепты главного пасхального блюда, чтобы удивить и порадовать семью и друзей.

  • 1

    Кулич миндальный.

    1 кг муки, 500 г молока, 50 г дрожжей, 5 яиц, 200 г сахара, 300 г сливочного масла, 200 г очищенного миндаля, 1 лимон, 1 стакан изюма, соль по вкусу.

    Вскипятить молоко, охладить его до температуры парного молока. В небольшой части молока развести дрожжи, добавив столовую ложку сахара. В молоко всыпать муку, добавить вспенившиеся дрожжи, тщательно перемешать и, прикрыв полотенцем, поставить в теплое место для брожения. Когда тесто поднимется, прибавить взбитые с оставшимся сахаром желтки яиц, растопленное соливочное масло, натертую цедру лимона, часть измельченного миндаля, изюм и соль. Тщательно перемешать. Оставшиеся белки яиц взбить в густую пену и добавить в тесто, осторожно перемешивая (сверху вниз). Тесто положить в смазанную маслом, обсыпанную мукой форму, дать подойти, смазать поверхность кулича желтком, посыпать оставшимися миндальными орешками. Выпекать до готовности при температуре 180 градусов. Форму заполняют тестом наполовину, дают тесту подойти до 3/4высоты формы, а затем уже смазывают и выпекают.

  • 2

    Кулич шоколадный.

    400 г муки, 50 г свежих дрожжей, 1,5 стакана молока, 15 яиц, 500 г сахара, 100 г порошка какао, 1-2 рюмки рома, 1/2 стакана красного вина, 100 г ржаных сухарей, 100 г апельсиновых цукатов, 1/4 чайной ложки молотой корицы, 1/4 чайной ложки молотой гвоздики, 1/4 чайной ложки кардамона, соль по вкусу.

    Растворить дрожжи в небольшом количестве молока, смешать с мукой и поставить для брожения в теплое место. Затем добавить в тесто желтки яиц, растертые с сахаром добела, какао, ром, красное вино, молотые, просеянные ржаные сухари, мелко нарубленные апельсиновые цукаты и все пряности. Массу перемешать и поставить в теплое место для брожения. Когда тесто поднимется, добавить взбитые в густую пену белки, соль по вкусу. Затем положить тесто в обильно смазанную маслом и посыпанную мукой форму. Когда тесто поднимется, добавить взбитые в стойкую пену белки и соль по вкусу. Положить тесто в обильно смазанную мягким маслом, подпыленную мукой форму. Когда оно поднимется в форме, выпекать кулич при температуре 180 градусов до готовности. Пряные добавки для кулича нужно мелко смолоть в кофемолке и просеять через частое ситечко.

  • 3

    Кулич морковный.

    Мука - 1 кг, маргарин - 200 г, морковь - 3 шт., яйца - 5 шт., молоко - 1 стакан, сахар - 200 г, вода - 1 стакан, дрожжи - 50 г, белки яичные - 2 шт., сахарная пудра - 8 ст. ложек, мускатный орех молотый - 1/2 ч. ложки, соль по вкусу.

    Морковь нарежьте кусочками, залейте стаканом воды, добавьте столовую ложку маргарина и припустите до готовности. Затем протрите через сито, добавьте теплое молоко, оставшийся маргарин, сахар, 4 яйца, соль, мускатный орех и взбейте миксером до однородной массы. Дрожжи залейте небольшим количеством теплого молока, добавьте сахар и оставьте на 1 час, затем добавьте во взбитую смесь, всыпьте муку и замесите тесто, поставьте его в теплое место и оставьте на 1,5-2 часа для брожения. Формы смажьте маслом, дно покройте пергаментом, стенки обсыпьте мукой. Заполните формы тестом на 1/3, поставьте в теплое место и накройте полотенцем. Когда тесто поднимется на ? высоты формы, смажьте верх яйцом и выпекайте при 200°С 50-60 минут. Кулич охладите в форме, затем выньте. Для глазури яичные белки взбейте с сахарной пудрой до пенообразной консистенции, полейте кулич. Оформите цукатами, орехами и цветной посыпкой.

  • 4

    Пасха розовая.

    Творог - 800 г, варенье малиновое (без сиропа) - 200 г, сахар - 100 г, 3 яйца, масло сливочное - 100 г, сметана - 400 г.

    Масло выдержите при комнатной температуре и взбейте. Творог протрите через сито, смешайте с сахаром и вареньем. Добавьте яйца, подготовленное масло и сметану, хорошо перемешайте. Уложите в выстланную тонкой полотняной салфеткой форму для пасхи или дуршлаг, накройте концами салфетки и положите под пресс. Через сутки осторожно выньте пасху из формы и переложите на блюдо.

  • 5

    Пасха вареная.

    1,2 кг творога, 3 стакана сливок, 100 г сливочного масла, 4 сырых яйца, 100 г изюма и по вкусу сахар.

    Все продукты перемешать, сложить в кастрюлю (лучше с толстым дном), поставить на плиту, довести до горячего состояния, непрерывно помешивая. Убрав кастрюлю с огня, продолжать мешать пасху, пока не остынет, а затем сложить в деревянную форму, положить сверху гнет и оставить на сутки в прохладном месте.

  • 6

    Пасха с фруктовым желе.

    Молоко - 3 л, сметана - 3 стакана, яйца - 9 шт., сахарная пудра - 1 стакан, масло сливочное - 250 г, сухофрукты - 1/2 стакана, миндаль рубленый - 1/2 стакана, желе клубничное готовое - 1 пакет, желе апельсиновое готовое - 1 пакет, мандарины - 2 шт., ванильный сахар - 1 пакетик.

    Молоко вскипятите, снимите с огня и влейте взбитые со сметаной яйца. Снова поставьте на слабый огонь и подогревайте 15 минут, пока не получится творожок. Снимите с огня, охладите, откиньте на сито для стекания жидкости. Масло взбейте с сахарной пудрой и ванильным сахаром, постепенно добавьте творог, сухофрукты и миндаль. Половину творожной массы выложите в форму и залейте клубничным желе, приготовленным по рецепту на упаковке. Когда желе загустеет, положите вторую часть массы в форму. Залейте приготовленным апельсиновым желе.Охладите. Затем выложите пасху из формы и оформите дольками мандаринов. Для приготовления желе воды необходимо взять в два раза меньше, чем указано на упаковке.

Пасха в 2020 году: дата и пасхальные традиции

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