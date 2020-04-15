Рецепт дня: Кулич на сухих дрожжах, с молочной глазурью

Попробуйте приготовить, и вы останетесь довольны – куличи на сухих дрожжах получаются нежными и воздушными.

Порадуйте свою семью на Светлый праздник Пасхи домашними ароматными и очень вкусными куличами. Хочу поделиться рецептом быстрого пасхального кулича на сухих дрожжах, с изюмом и молочной глазурью.

Ингредиенты

Для теста:

Молоко (тёплое) - 1 стакан (200 мл)

Дрожжи сухие - 3/4 ч. ложки

Мука пшеничная высшего сорта - 375 г + для изюма

Яйца - 3 шт.

Сахар - 1/2 стакана (100 г)

Масло сливочное - 100 г

Изюм - 150 г

Ванильный сахар - 1 ч. ложка

Масло растительное - для работы с тестом

Для глазури:

Сахарная пудра - 1 стакан (140 г)

Молоко - 1,5 ст. ложки

Для украшения (по желанию):

Кондитерская посыпка разноцветная - 1 ст. ложка (по вкусу)

Сахарные фигурки - на ваш вкус

Приготовление

1 Муку для теста обязательно просеиваем через сито. Молоко подогреваем примерно до 38°С.

2 В глубокой миске подготавливаем опару. Для этого в тёплом молоке разводим сухие дрожжи.

3 Добавляем в молоко с дрожжами 125 г муки и хорошо перемешиваем.

4 Миску с опарой накрываем полотенцем (чтобы не заветрилась) и ставим в тёплое место на 30 минут.

5 Спустя примерно 15-20 минут (когда опара будет почти готова) взбиваем яйца. Для этого отделяем желтки от белков. Желтки растираем с сахаром до белого цвета.

6 В отдельной посуде взбиваем миксером яичные белки до устойчивых пиков.

7 Через полчаса опара готова. Она поднялась воздушной шапочкой и начала опадать.

8 В глубокой миске соединяем опару с яичными желтками, перетёртыми с сахаром.

9 Сливочное масло растапливаем на водяной бане, остужаем до слегка тёплого состояния (оно не должно быть горячим!) и добавляем к опаре.

10 Добавляем ванильный сахар, а также аккуратно вводим взбитые яичные белки.

11 Добавляем небольшими порциями оставшуюся муку и замешиваем тесто.

12 Вымешиваем тесто руками не менее 15 минут. Для удобства руки можно смазать растительным маслом. Тесто по консистенции негустое и тянущееся. Когда тесто начинает расслаиваться и отставать от рук, перестаем вымешивать. Накрываем миску с тестом полотенцем и ставим в тёплое место на 30 минут.

13 Изюм промываем и замачиваем в тёплой воде на 10-15 минут. Затем изюм хорошо отжимаем и обсушиваем на бумажном полотенце.

14 Тесто подошло и увеличилось вдвое.

15 Изюм обваливаем в муке (чтобы он равномерно распределился в тесте) и добавляем в тесто. Перемешиваем.

16 Выкладываем тесто в форму, наполняя её примерно до половины. Выкладываем тесто так, чтобы сверху теста не оказалось изюма. Затем накрываем форму с тестом бумажной салфеткой и ставим на расстойку на 30-40 минут.

17 Спустя примерно 25 минут включаем духовку для разогрева до 180°С.

Когда тесто поднялось до края формы, отправляем форму с тестом в разогретую духовку на 25-40 минут.

18 Кулич из теста на сухих дрожжах готов.

Достаём кулич из формы и ставим на решётку остывать.

Кулич готов, когда верх хорошо зарумянился, а края кулича начали отставать от формы. Время выпечки зависит от технических параметров духовки и величины куличей.

Из указанного в рецепте количества ингредиентов у меня получилось 2 кулича весом по 330 г. В моей духовке куличи выпекались 25 минут.

19 Готовим глазурь для кулича. 1,5 ст. ложки молока подогреваем в мисочке, не доводя до кипения. При постоянном перемешивании добавляем в молоко сахарную пудру. Массу можно взбить миксером. Глазурь готова.

Остывший кулич покрываем глазурью и украшаем разноцветной кондитерской посыпкой и сахарными фигурками.

Когда глазурь на куличе застынет, кулич можно нарезать. Кулич пышный, сладкий и очень вкусный. Готовьте с удовольствием! :)

Светлой вам Пасхи!