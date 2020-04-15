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Как приготовить вкусный итальянский кулич "Панеттоне" (Видео)

Как приготовить вкусный итальянский кулич "Панеттоне" (Видео)
17:35 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Он напоминает украинский кулич, поэтому в нашей стране панеттоне готовят к Пасхе. Нежное мягкое тесто, соблазнительное сочетание муската и апельсиновой цедры, засахаренные фрукты и сочный изюм - в эту выпечку легко влюбиться с первого кусочка.

Нежный мякиш, хрустящая миндальная корочка и сочные апельсиновые цукаты. Рецепт несложный, главное - следовать рекомендациям, и всё обязательно получится! Присоединяйтесь!

Традиционный панеттоне, рецепт которого изобрели миланские пекари 500 лет назад, готовится с добавлением пшеничной закваски. Тесто выстаивается несколько дней. За счет такого долгого брожения меняется структура и вкус пирога, а также увеличивается срок годности.

Мы предлагаем современный рецепт итальянского "кулича" панеттоне - нежного и легкого. Такой пирог непременно украсит вашу пасхальную корзину.

Ингредиенты

  • Мука - 800 г

  • Сахар

  • Масло сливочное - 150 г

  • Молоко 2,5 % - 250 мл

  • Яйца - 3 шт.

  • Яичные желтки - 2 шт.

  • Дрожжи свежие - 40 г

  • Изюм - 150 г

  • Цукаты - 100 г

  • Курага - 150 г

  • Мускатный орех молотый - 1 ч. л.

  • Апельсиновая цедра - 1 ст. л.

  • Кардамон - 0,5 ч. л.

  • Ванильный сахар - 20 г

Приготовление

Пошаговое приготовление 

1. Для начала готовим дрожжевую смесь. В глубокую тарелку измельчаем дрожжи, добавляем 2 ст. л. сахара и 4 ст. л. теплого молока. Все хорошо перемешиваем до однородности. Туда же высыпаем 2 ст. л. муки, еще раз мешаем. Оставляем смесь на 15–20 минут, чтобы дрожжи начали брожение.

2. В большую миску просеиваем 2 стакана муки, выливаем теплое молоко, тщательно перемешиваем. Сюда же добавляем дрожжевую смесь, вымешиваем до однородности. Готовую опару накрываем полотенцем или пищевой пленкой и ставим в теплое место на час. За это время опара должна подняться в 3–4 раза. Только она начнет опадать, можно замешивать тесто.

Рецепт дня: Кулич на сухих дрожжах, с молочной глазурью
Рецепт дня: Кулич на сухих дрожжах, с молочной глазурьюЧитать полностью

3. Миксером взбиваем яйца, добавляем желтки и выливаем их в опару. Предварительно размягченное масло нарезаем кубиками и также кладем в тесто. Туда же высыпаем сахар, хорошо вымешиваем. В тесто добавляем 3 стакана муки, специи и пряности.

Вымешивать тесто нужно в течение часа. Сначала оно будет достаточно липким. Чтобы тесто меньше прилипало к рукам, можно смазывать ладони небольшим количеством масла. Добавлять муку нужно постепенно, пока тесто не станет пластичным, мягким и однородным.

4. Замесив тесто, необходимо переложить его в большую миску и оставить в тепле на 2 часа. За это время оно должно подойти и увеличиться в несколько раз.

Пока тесто подходит, промываем изюм, курагу и цукаты, просушиваем их на бумажном полотенце. Курагу и цукаты лучше порезать небольшими кусочками, чтобы все сухофрукты были одинаковой формы.

Пасха 2020: вкусные рецепты пасхальных куличей (Фото)
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5. Готовое тесто вынимаем из емкости, еще раз хорошо вымешиваем руками, добавляем к нему изюм, цукаты, курагу. Готовим формы для выпечки: смазываем их маслом и выкладываем на дно пергамент. Перекладываем тесто, заполняя лишь 1/3 каждой формы. Ведь оно еще должно подойти и увеличиться в несколько раз. Оставляем формы в тепле на час. Перед выпечкой желательно смазать верхушки кексов желтком. Подрумяненная корочка будет выглядеть более аппетитно и соблазнительно.

6. Разогреваем духовку до 180–190 градусов, ставим панеттоне выпекаться. Желательно не открывать дверцу духового шкафа первые 15–20 минут, чтобы тесто не опало. Общее время выпекания - 45–50 минут. Готовые итальянские "куличи" нужно теплыми достать из форм и охладить на решетке.

Традиционный панеттоне не украшается посыпкой или взбитыми белками. Пирог обычно заворачивается в пергаментную бумагу и перевязывается лентой. Но можно проявить креативность и сделать праздничный пасхальный декор.

К столу панеттоне подают с красным сладким вином, горячим шоколадом или чашечкой ароматного кофе. Такая выпечка может храниться несколько дней. Пекари уверены, что за это время она становится еще вкуснее!

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Рецепты, Выпечка, Десерт, Приготовление, Сдоба, Кулич, Рецепт дня, Пасхальный кулич, Пасха 2020.
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