Рецепт дня: шарлотка с яблоками и корицей

В этом рецепте используется приправа с корицей и в результате пирог получается пряным и уже не так напоминает ту самую нежную шарлотку с кислыми яблоками. Посвящается всем любителям корицы )))
Ингредиенты:
Яблоки - 500 гр.
Сахар - 250 гр.
Мука - 180 гр.
Яйцо куриное - 6 шт.
Разрыхлитель - 1 пачка (или чайная ложка гашенной соды)
Масло сливочное - 10 гр. для смазывания формы.
Сок лимона
Приправа для шарлотки и яблочного штруделя - по желанию
Приготовление:
Шаг 1
Включить духовку на 180•С, смазать форму 25 см. маслом и удлинить бортики пергаментом.
Шаг 2
Помыть, очистить яблоки, нарезать тонкими пластинками, сбрызнуть соком лимона и выложить в миску. По желанию посыпать яблоки приправой с корицей и перемешать.
Шаг 3
Яйца взбить венчиком или миксером, постепенно добавить муку с разрыхлителем или гашеную соду, продолжить взбивать до однородности.
Шаг 4
Здесь два варианта:
1. Выложить первую часть теста и сверху уложить яблоки, затем залить второй частью теста и сверху выложить оставшиеся яблоки.
2. Выложить все яблоки в тесто и аккуратно перемешать.
Шаг 5
Выпекать 40 минут, готовность проверить шпажкой, если шпажка достаётся из центра сухой, то можно доставать пирог.
Подавать с горячим чаем, приятного аппетита!