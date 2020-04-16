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Рецепт дня: шарлотка с яблоками и корицей

Рецепт дня: шарлотка с яблоками и корицей
03:58 Сегодня Телеграф prigotovimvkusno.com Фото: prigotovimvkusno.com

Яблочный пирог - Шарлотка, это самый простой в приготовлении и вкусный пирог, а так же на него требуется совсем мало ингредиентов.

 В этом рецепте используется приправа с корицей и в результате пирог получается пряным и уже не так напоминает ту самую нежную шарлотку с кислыми яблоками. Посвящается всем любителям корицы )))

Ингредиенты:

Яблоки - 500 гр.

Сахар - 250 гр.

Мука - 180 гр.

Яйцо куриное - 6 шт.

Разрыхлитель - 1 пачка (или чайная ложка гашенной соды)

Масло сливочное - 10 гр. для смазывания формы.

Сок лимона

Приправа для шарлотки и яблочного штруделя - по желанию

Приготовление:

Шаг 1

Включить духовку на 180•С, смазать форму 25 см. маслом и удлинить бортики пергаментом.

Шаг 2

Помыть, очистить яблоки, нарезать тонкими пластинками, сбрызнуть соком лимона и выложить в миску. По желанию посыпать яблоки приправой с корицей и перемешать.

Шаг 3

Яйца взбить венчиком или миксером, постепенно добавить муку с разрыхлителем или гашеную соду, продолжить взбивать до однородности.

Шаг 4

Здесь два варианта:

1. Выложить первую часть теста и сверху уложить яблоки, затем залить второй частью теста и сверху выложить оставшиеся яблоки.

2. Выложить все яблоки в тесто и аккуратно перемешать.

Шаг 5

Выпекать 40 минут, готовность проверить шпажкой, если шпажка достаётся из центра сухой, то можно доставать пирог.

Подавать с горячим чаем, приятного аппетита! 

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Рецепт, Выпечка, Шарлотка, Рецепт дня, Яблочный пирог.
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