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Рецепт дня: Вкусные роллы из блинчиков

Рецепт дня: Вкусные роллы из блинчиков
05:15 Сегодня Телеграф

Такие блины не стыдно поставить на самый изысканный стол.

Из блинов можно приготовить красивую, интересную и очень вкусную закуску - роллы. В начинку по желанию можно добавить любую красную рыбу, икру и т.д. Удивите гостей новым и необычным блюдом!

Ингредиенты:

  • Блины - 10-12 шт.

  • Рыба красная слабосоленая - 150 г

  • Филе соленой сельди - 200 г

  • Картофель - 500 г

  • Сметана - 1 ст.л.

  • Масло сливочное - 50 г

  • Икра красная - 50 г

  • Укроп или зеленый лук - 1 пучок

Приготовление

1. Подготовьте все ингредиенты для приготовления роллов из блинов. Блины можно приготовить по вашему любимому рецепту (при приготовлении теста добавьте меньше сахара, чем обычно, так как блины будут не сладкие, а соленые).

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2. Картофель отварите до полной готовности, добавьте сливочное масло, сметану, посолите. Много соли не нужно, так как рыба соленая. Разомните картофелемялкой и взбейте (не используйте блендер или комбайн, картофель будет вязкий и невкусный).

3. Подготовьте рыбу, освободив ее от кожи и костей, нарежьте кусочками.

4. Блинчик выложите на разделочную доску, смажьте слоем полученного картофельного пюре. На один край выложите полоску селедки и полоску зеленого лука или укропа. Плотно сверните рулетиком.

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5. На второй вид блинчиков выложите ряд красной рыбы и полосочку красной икры рядом. Так же сверните в плотный рулет.

Из этого количества ингредиентов может получится 12 блинчиков для роллов.

6. Полученные блинные рулетики острым ножом нарежьте поперек кусочками толщиной около 1,5 см.

7. Выложите на плоское блюдо плотно друг к другу роллы с селедкой. Рядом - нарезанные роллы с семгой.

Подавайте теплыми со сметаной или холодными как закуску.

Приятного аппетита!

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