Рецепт дня: запеченная рыба в лаваше с помидорами

Рыба маринуется сначала в витаминном соусе после чего заворачиваю в лаваш и отправляю в духовку. Блюдо подается как на праздничный стол в холодном виде, так и как повседневное горячее полноценное блюдо.
Ингредиенты:
Филе рыбы – 600-700 г
Лаваш армянский – 2 листа
Петрушка - 3 веточки
Яйца - 2 шт.
Помидор - 2 шт.
Сметана - 3 ст.л.
Сыр - 50-60 г
Горчица - 0,5 ч.л.
Масло растительное - 3 ст.л.
Лук - 1 шт.
Орегано – ½ ч.л.
Уксус виноградный - 2 ст.л.
Соль – по вкусу.
Приготовление:
Подготовить все ингредиенты.
Лук освободить от шелухи и порезать на полукольца. Обжарить до легкой прозрачности, немного подсолив.
Охладить обжаренный лук и поместить в чашу блендера. Добавить винный уксус, петрушку, горчицу, оливковое или растительное масло, яйцо сырое и по вкусу соль. Взбить блендером. Перелить содержимое в ёмкость и добавить сметану. Перемешать.
Рыбу разморозить, подсолить и нарезать на удобные кусочки. Переложить рыбу в соус и оставить на 10-15 минут.
Помидоры порезать на кольца и второй на полукольца.
Лист лаваша разделить на 4 части.
Положить на кусочек лаваша кольцо помидора, сверху кусочек рыбы в соусе, немного соуса и полукольцо помидора. Завернуть лаваш с содержимым в конверт.
Выложить конверты в форму для запекания, предварительно застелив форму пергаментной бумагой.
Приготовить соус для заливки. Смешать венчиком сырое яйцо, подсолив щепоткой соли. Добавить сметану и натертый твёрдый или полутвёрдый сыр.
Смазать полученной густой массой подушечки с рыбой в лаваше.
Отправить форму в разогретую духовку до 180С на 30-40 минут до образования яркой золотистой корочки.
Приятного аппетита!