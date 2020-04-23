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Рецепт дня: запеченная рыба в лаваше с помидорами

Рецепт дня: запеченная рыба в лаваше с помидорами
03:58 Сегодня Телеграф prigotovimvkusno.com Фото: prigotovimvkusno.com

Рецепт рыбы, приготовленной в духовке с томатами в армянском лаваше.

Рыба маринуется сначала в витаминном соусе после чего заворачиваю в лаваш и отправляю в духовку. Блюдо подается как на праздничный стол в холодном виде, так и как повседневное горячее полноценное блюдо.

Ингредиенты:

  • Филе рыбы – 600-700 г

  • Лаваш армянский – 2 листа

  • Петрушка - 3 веточки

  • Яйца - 2 шт.

  • Помидор - 2 шт.

  • Сметана - 3 ст.л.

  • Сыр - 50-60 г

  • Горчица - 0,5 ч.л.

  • Масло растительное - 3 ст.л.

  • Лук - 1 шт.

  • Орегано – ½ ч.л.

  • Уксус виноградный - 2 ст.л.

  • Соль – по вкусу.

Приготовление:

Подготовить все ингредиенты.

Лук освободить от шелухи и порезать на полукольца. Обжарить до легкой прозрачности, немного подсолив.

Охладить обжаренный лук и поместить в чашу блендера. Добавить винный уксус, петрушку, горчицу, оливковое или растительное масло, яйцо сырое и по вкусу соль. Взбить блендером. Перелить содержимое в ёмкость и добавить сметану. Перемешать.

Рыбу разморозить, подсолить и нарезать на удобные кусочки. Переложить рыбу в соус и оставить на 10-15 минут.

Помидоры порезать на кольца и второй на полукольца.

Лист лаваша разделить на 4 части.

Положить на кусочек лаваша кольцо помидора, сверху кусочек рыбы в соусе, немного соуса и полукольцо помидора. Завернуть лаваш с содержимым в конверт.

Выложить конверты в форму для запекания, предварительно застелив форму пергаментной бумагой.

Приготовить соус для заливки. Смешать венчиком сырое яйцо, подсолив щепоткой соли. Добавить сметану и натертый твёрдый или полутвёрдый сыр.

Смазать полученной густой массой подушечки с рыбой в лаваше.

Отправить форму в разогретую духовку до 180С на 30-40 минут до образования яркой золотистой корочки.

Приятного аппетита!

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