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Рецепт дня: безумно вкусная паста карбонара
Рецепт дня: безумно вкусная паста карбонара

Рецепт дня: безумно вкусная паста карбонара

Рецепт дня: безумно вкусная паста карбонара
06:16 Сегодня Телеграф

Простой и вкусный рецепт классической пасты "Карбонара".

Легендарная паста карбонара. Не слушайте никого, в настоящей карбонаре не бывает сливок. При правильном приготовлении вы обязательно почувствуете мягкий сливочный вкус - то, за что любят это блюдо. В чем секрет? Сейчас узнаете!

Попробуйте приготовить спагетти карбонара, это просто с нашим рецептом.

Ингредиенты (на 4 порции):

  • Спагетти - 400 г

  • Грудинка варено-копченая - 200 г

  • Яйцо куриное - 1 шт.

  • Желтки - 3 шт.

  • Сыр пармезан - 75 г

  • Масло сливочное - 2 ст.ложки

  • Масло оливковое - 1 ст.ложка

  • Чеснок - 2 зубчика

  • Соль - по вкусу

  • Перец черный - по вкусу

Смотрите видео-рецепт итальянской пасты "Карбонара":

Приготовление:

1. Нарезать грудинку мелкими кубиками.

2. Разогреть сковороду, растопить 1 ст. ложку сливочного масла и отправить туда грудинку. Добавить 2 зубчика чеснока, предварительно раздавленных ножом. Грудинку обжаривать на маленьком огне 10 минут, из неё должен вытопиться жир, но она должна остаться мягкой. После обжаривания чеснок убрать.

3. В кипящую воду добавляем 1 ст. ложку соли, 1 ст. ложку оливкового масла и спагетти. Варим так, как указано на упаковке спагетти, - важно соблюдать указанное время варки, чтобы сварить спагетти правильно.

4. У трёх яиц отделить белки от желтков. Отправить в миску 3 желтка и одно яйцо с белком, посолить и поперчить (по 1 щепотке), хорошо взбить и добавить 2 ст. ложки натертого сыра. Перемешать.

5. Готовые спагетти откинуть на дуршлаг, предварительно оставив 1,5 стакана воды, в которой они варились.

6. Выключить огонь под сковородой с грудинкой, отправить туда спагетти, добавить 1 ст. ложку сливочного масла и вылить взбитые яйца с сыром.

7. Все тщательно перемешать, постепенно добавить 1 стакан воды от спагетти и 2 ст. ложки сыра, постоянно перемешивая, чтобы яйца не свернулись.

8. Распределить спагетти по тарелкам, сверху добавить грудинку, посыпать черным молотым перцем и тертым сыром. Паста карбонара готова.

Приятного аппетита!

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