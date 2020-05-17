Рецепт дня: Картофельные ватрушки с курицей и сыром

Картофельные ватрушки с курицей и сыром - вкусное и простое в приготовлении блюдо. По вкусу они напоминают зразы или лежни из картофеля, но, в отличии от них, ватрушки получаются более полезными, ведь они запекаются, а не жарятся.
Ингредиенты
Для ватрушек:
Картофель - 0,5 кг (вес в очищенном виде)
Сыр (у меня - моцарелла) - 100 г
Мука - 2 ст. ложки с горкой (60 г)
Яйцо (крупное, категории С0) - 1 шт.
Зелень укропа - несколько веточек
Зелень петрушки - несколько веточек
Соль - по вкусу
Для начинки:
Фарш куриный - 250 г
Сметана - 1 ст. ложка
Лук репчатый (крупного размера) - 1 шт.
Чеснок - 2-3 зубчика
Масло растительное - 1 ст. ложка
Соль - по вкусу
Перец чёрный молотый - по вкусу
Приготовление
1 Залейте картофель чистой водой и отварите в течение 15-20 минут. За минут 5-10 до готовности добавьте соль по вкусу.
2 Слейте с готового картофеля воду, верните кастрюльку на огонь и, помешивая, выпарите оставшуюся жидкость. На это потребуется буквально пара минут. Начните разогревать духовку до 170°С.
3 Разомните картофель в однородное пюре. Дайте ему немного остыть.
4 Яйцо разбейте в небольшую пиалу, взболтайте вилкой. Также измельчите свежую зелень. В слегка остывший картофель добавьте измельчённую зелень, муку и бóльшую часть яйца (около 1 столовой ложки оставьте для смазывания ватрушек).
5 Хорошо перемешайте, до получения пластичной массы.
6 Приготовьте начинку. Очистите и нарежьте небольшими кубиками лук. На сковороду налейте масло, выложите туда лук и фарш и обжарьте на среднем огне до готовности. Если будете использовать фарш из куриной грудки, то чтобы не пересушить мясо, советую сперва обжарить лук до мягкости, а уже после добавить к нему фарш и обжарить в течение нескольких минут.
7 В самом конце добавьте измельчённый чеснок, сметану, соль и перец.
8 Сформируйте ватрушки. Картофельную массу разделите на 7 частей, подкатайте в шарики и выложите на противень, выстеленный бумагой для выпечки. Каждый шарик разомните в лепёшку и сделайте небольшое углубление в центре. Смажьте заготовки для ватрушек оставшимся яйцом.
9 Заполните углубления готовой начинкой.
10 Сыр натрите на мелкой тёрке и выложите поверх начинки.
11 Отправьте ватрушки в духовку, разогретую до 170-180°С, на 15 минут.
Подавать картофельные ватрушки с курицей можно сразу, но и в холодном виде они тоже очень вкусные.
Приятного аппетита!