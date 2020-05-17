Рецепт дня: Картофельные ватрушки с курицей и сыром

Такие ватрушки могут послужить как перекусом, так и основным блюдом, если подать к ним салат из свежих овощей.

Картофельные ватрушки с курицей и сыром - вкусное и простое в приготовлении блюдо. По вкусу они напоминают зразы или лежни из картофеля, но, в отличии от них, ватрушки получаются более полезными, ведь они запекаются, а не жарятся.

Ингредиенты

Для ватрушек:

Картофель - 0,5 кг (вес в очищенном виде)

Сыр (у меня - моцарелла) - 100 г

Мука - 2 ст. ложки с горкой (60 г)

Яйцо (крупное, категории С0) - 1 шт.

Зелень укропа - несколько веточек

Зелень петрушки - несколько веточек

Соль - по вкусу

Для начинки:

Фарш куриный - 250 г

Сметана - 1 ст. ложка

Лук репчатый (крупного размера) - 1 шт.

Чеснок - 2-3 зубчика

Масло растительное - 1 ст. ложка

Соль - по вкусу

Перец чёрный молотый - по вкусу

Приготовление

1 Залейте картофель чистой водой и отварите в течение 15-20 минут. За минут 5-10 до готовности добавьте соль по вкусу.

2 Слейте с готового картофеля воду, верните кастрюльку на огонь и, помешивая, выпарите оставшуюся жидкость. На это потребуется буквально пара минут. Начните разогревать духовку до 170°С.

3 Разомните картофель в однородное пюре. Дайте ему немного остыть.

4 Яйцо разбейте в небольшую пиалу, взболтайте вилкой. Также измельчите свежую зелень. В слегка остывший картофель добавьте измельчённую зелень, муку и бóльшую часть яйца (около 1 столовой ложки оставьте для смазывания ватрушек).

5 Хорошо перемешайте, до получения пластичной массы.

6 Приготовьте начинку. Очистите и нарежьте небольшими кубиками лук. На сковороду налейте масло, выложите туда лук и фарш и обжарьте на среднем огне до готовности. Если будете использовать фарш из куриной грудки, то чтобы не пересушить мясо, советую сперва обжарить лук до мягкости, а уже после добавить к нему фарш и обжарить в течение нескольких минут.

7 В самом конце добавьте измельчённый чеснок, сметану, соль и перец.

8 Сформируйте ватрушки. Картофельную массу разделите на 7 частей, подкатайте в шарики и выложите на противень, выстеленный бумагой для выпечки. Каждый шарик разомните в лепёшку и сделайте небольшое углубление в центре. Смажьте заготовки для ватрушек оставшимся яйцом.

9 Заполните углубления готовой начинкой.

10 Сыр натрите на мелкой тёрке и выложите поверх начинки.

11 Отправьте ватрушки в духовку, разогретую до 170-180°С, на 15 минут.

Подавать картофельные ватрушки с курицей можно сразу, но и в холодном виде они тоже очень вкусные.

Приятного аппетита!