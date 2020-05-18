Рецепт дня: Мини-пиццы с беконом и луком

Сочная начинка непременно понравится многим.

Мини-пиццы с беконом и луком можно приготовить в выходной день для родных и близких или взять с собой на пикник. Тесто для пиццы - дрожжевое, а для начинки используйте копчёный бекон, репчатый лук, сыр и соус из сметаны и яиц.

Ингредиенты

Для теста :

Мука пшеничная - 500 г (3⅓ стакана объёмом 250 мл)

Вода - 250 мл

Дрожжи сухие - 2 ч. ложки

Соль - 1/2 ч. ложки

Сахар - 1/2 ч. ложки

Масло растительное - 2 ст. ложки + для работы с тестом

Для начинки:

Бекон копчёный - 100 г

Лук репчатый - 1/2 шт.

Сыр твёрдый - 60-70 г

Яйцо - 1 шт.

Сметана - 100 г

Перец чёрный молотый - по вкусу

Петрушка свежая - 2 веточки

Приготовление

1 Воду подогрейте примерно до 40 градусов (не выше!).

2 Приготовьте опару. В теплую воду всыпьте сухие дрожжи.

3 Добавьте сахар.

4 Всыпьте пару столовых ложек муки.

5 Перемешайте, чтобы не было комочков. Оставьте опару на 15 минут.

6 Опара стала воздушной - можно замешивать тесто.

7 Всыпьте всю оставшуюся муку и соль. Перемешайте.

8 Влейте растительное масло и замесите тесто, не липнущее к рукам. Муки больше не добавляйте, при необходимости смазывайте руки растительным маслом. Прикройте ёмкость с тестом полотенцем и оставьте на 40-50 минут, чтобы поднялось.

9 Тем временем смешайте сметану с яйцом и добавьте чёрный молотый перец по вкусу.

10 Взболтайте соус венчиком.

11 Лук очистите и нарежьте полукольцами. Бекон нарежьте полосками.

12 Тесто "выросло", можно выпекать пиццу.

13 Включите духовку для разогрева до 200 градусов. Разделите тесто на 4-5 шариков, каждый раскатайте, придавая форму небольшой пиццы с бортиками. В диаметре пиццы у меня получились около 8-9 см.

14 Полейте основы для пиццы соусом, без учёта бортиков.

15 Добавьте лук и бекон.

16 Выпекайте мини-пиццы с беконом и луком в духовке при 200 градусах 15 минут.

17 Сыр натрите на мелкой тёрке. Посыпьте начинку тёртым сыром и верните пиццы в духовку ещё на 2-3 минуты.

18 Мини-пиццы с беконом и луком готовы.

Зелень петрушки промойте, обсушите и мелко нарежьте. Посыпьте мини-пиццы зеленью и подавайте к столу.

Приятного аппетита!