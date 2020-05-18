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Рецепт дня: Мини-пиццы с беконом и луком
Рецепт дня: Мини-пиццы с беконом и луком

Рецепт дня: Мини-пиццы с беконом и луком

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Рецепт дня: Мини-пиццы с беконом и луком
05:27 Сегодня Телеграф

Сочная начинка непременно понравится многим.

Мини-пиццы с беконом и луком можно приготовить в выходной день для родных и близких или взять с собой на пикник. Тесто для пиццы - дрожжевое, а для начинки используйте копчёный бекон, репчатый лук, сыр и соус из сметаны и яиц.

Ингредиенты

Для теста :

  • Мука пшеничная - 500 г (3⅓ стакана объёмом 250 мл)

  • Вода - 250 мл

  • Дрожжи сухие - 2 ч. ложки

  • Соль - 1/2 ч. ложки

  • Сахар - 1/2 ч. ложки

  • Масло растительное - 2 ст. ложки + для работы с тестом

Для начинки:

  • Бекон копчёный - 100 г

  • Лук репчатый - 1/2 шт.

  • Сыр твёрдый - 60-70 г

  • Яйцо - 1 шт.

  • Сметана - 100 г

  • Перец чёрный молотый - по вкусу

  • Петрушка свежая - 2 веточки

Приготовление

1 Воду подогрейте примерно до 40 градусов (не выше!).

2 Приготовьте опару. В теплую воду всыпьте сухие дрожжи.

3 Добавьте сахар.

4 Всыпьте пару столовых ложек муки.

5 Перемешайте, чтобы не было комочков. Оставьте опару на 15 минут.

6 Опара стала воздушной - можно замешивать тесто.

7 Всыпьте всю оставшуюся муку и соль. Перемешайте.

8 Влейте растительное масло и замесите тесто, не липнущее к рукам. Муки больше не добавляйте, при необходимости смазывайте руки растительным маслом. Прикройте ёмкость с тестом полотенцем и оставьте на 40-50 минут, чтобы поднялось.

9 Тем временем смешайте сметану с яйцом и добавьте чёрный молотый перец по вкусу.

10 Взболтайте соус венчиком.

11 Лук очистите и нарежьте полукольцами. Бекон нарежьте полосками.

12 Тесто "выросло", можно выпекать пиццу.

13 Включите духовку для разогрева до 200 градусов. Разделите тесто на 4-5 шариков, каждый раскатайте, придавая форму небольшой пиццы с бортиками. В диаметре пиццы у меня получились около 8-9 см.

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14 Полейте основы для пиццы соусом, без учёта бортиков.

15 Добавьте лук и бекон.

16 Выпекайте мини-пиццы с беконом и луком в духовке при 200 градусах 15 минут.

17 Сыр натрите на мелкой тёрке. Посыпьте начинку тёртым сыром и верните пиццы в духовку ещё на 2-3 минуты.

18 Мини-пиццы с беконом и луком готовы.

Зелень петрушки промойте, обсушите и мелко нарежьте. Посыпьте мини-пиццы зеленью и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

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Рецепты, Кулинария, Вкусные рецепты, Приготовление пиццы, Мини-пиццы с беконом и луком.
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