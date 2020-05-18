Рецепт дня: Мини-пиццы с беконом и луком

Мини-пиццы с беконом и луком можно приготовить в выходной день для родных и близких или взять с собой на пикник. Тесто для пиццы - дрожжевое, а для начинки используйте копчёный бекон, репчатый лук, сыр и соус из сметаны и яиц.
Ингредиенты
Для теста :
Мука пшеничная - 500 г (3⅓ стакана объёмом 250 мл)
Вода - 250 мл
Дрожжи сухие - 2 ч. ложки
Соль - 1/2 ч. ложки
Сахар - 1/2 ч. ложки
Масло растительное - 2 ст. ложки + для работы с тестом
Для начинки:
Бекон копчёный - 100 г
Лук репчатый - 1/2 шт.
Сыр твёрдый - 60-70 г
Яйцо - 1 шт.
Сметана - 100 г
Перец чёрный молотый - по вкусу
Петрушка свежая - 2 веточки
Приготовление
1 Воду подогрейте примерно до 40 градусов (не выше!).
2 Приготовьте опару. В теплую воду всыпьте сухие дрожжи.
3 Добавьте сахар.
4 Всыпьте пару столовых ложек муки.
5 Перемешайте, чтобы не было комочков. Оставьте опару на 15 минут.
6 Опара стала воздушной - можно замешивать тесто.
7 Всыпьте всю оставшуюся муку и соль. Перемешайте.
8 Влейте растительное масло и замесите тесто, не липнущее к рукам. Муки больше не добавляйте, при необходимости смазывайте руки растительным маслом. Прикройте ёмкость с тестом полотенцем и оставьте на 40-50 минут, чтобы поднялось.
9 Тем временем смешайте сметану с яйцом и добавьте чёрный молотый перец по вкусу.
10 Взболтайте соус венчиком.
11 Лук очистите и нарежьте полукольцами. Бекон нарежьте полосками.
12 Тесто "выросло", можно выпекать пиццу.
13 Включите духовку для разогрева до 200 градусов. Разделите тесто на 4-5 шариков, каждый раскатайте, придавая форму небольшой пиццы с бортиками. В диаметре пиццы у меня получились около 8-9 см.
14 Полейте основы для пиццы соусом, без учёта бортиков.
15 Добавьте лук и бекон.
16 Выпекайте мини-пиццы с беконом и луком в духовке при 200 градусах 15 минут.
17 Сыр натрите на мелкой тёрке. Посыпьте начинку тёртым сыром и верните пиццы в духовку ещё на 2-3 минуты.
18 Мини-пиццы с беконом и луком готовы.
Зелень петрушки промойте, обсушите и мелко нарежьте. Посыпьте мини-пиццы зеленью и подавайте к столу.
Приятного аппетита!