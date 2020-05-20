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Рецепт дня: Жюльен с курицей и грибами

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Рецепт дня: Жюльен с курицей и грибами
04:08 Сегодня Телеграф

Очень вкусное блюдо, которое можно подать на праздничный стол

Очень популярную закуску - жульен (или точнее жюльен) с курицей и грибами, можно приготовить на сковороде, примерно за полчаса, совершенно не напрягая себя приобретением кокотниц и доведением блюда до готовности в духовке. А получается так же вкусно!

Ингредиенты

  • Филе куриное - 400 г

  • Грибы шампиньоны - 300 г

  • Лук репчатый - 100 г

  • Сливки 20-30% - 200 мл

  • Сыр твердый - 150 г

  • Масло растительное - 2 ст. ложки

  • Соль - по вкусу

  • Перец черный молотый - по вкусу

  • Зелень (базилик или салатные листья) - для украшения

Приготовление

1 Куриное филе нарежьте небольшими кусочками.

2 Курицу обжарьте на растительном масле несколько минут до полуготовности. Лук мелко нарежьте, добавьте к курице и жарьте куриное филе с луком еще 3-4 минуты.

3 Шампиньоны крупно нарежьте и добавьте в сковороду. После того, как выпарится влага из грибов, посолите, поперчите и готовьте курицу с луком и грибами еще 5-7 минут, до золотистого цвета.

4 Залейте мясо и грибы сливками, немного прогрейте всё вместе.

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5 Сыр натрите на крупной терке и выложите сверху. Выключите огонь и накройте сковороду крышкой.

6 Когда через 3-5 минут сыр расплавится, жюльен с грибами и курицей можно подавать к столу.

7 Если ваша сковорода позволяет, украсьте жульен с курицей листиками базилика и подавайте к столу прямо в этой посуде.

Или подавайте жюльен порционно на тарелке, украсив зеленью и дополнив блюдо свежими овощами.

Приятного аппетита!

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