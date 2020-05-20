Рецепт дня: Жюльен с курицей и грибами

Очень популярную закуску - жульен (или точнее жюльен) с курицей и грибами, можно приготовить на сковороде, примерно за полчаса, совершенно не напрягая себя приобретением кокотниц и доведением блюда до готовности в духовке. А получается так же вкусно!
Ингредиенты
Филе куриное - 400 г
Грибы шампиньоны - 300 г
Лук репчатый - 100 г
Сливки 20-30% - 200 мл
Сыр твердый - 150 г
Масло растительное - 2 ст. ложки
Соль - по вкусу
Перец черный молотый - по вкусу
Зелень (базилик или салатные листья) - для украшения
Приготовление
1 Куриное филе нарежьте небольшими кусочками.
2 Курицу обжарьте на растительном масле несколько минут до полуготовности. Лук мелко нарежьте, добавьте к курице и жарьте куриное филе с луком еще 3-4 минуты.
3 Шампиньоны крупно нарежьте и добавьте в сковороду. После того, как выпарится влага из грибов, посолите, поперчите и готовьте курицу с луком и грибами еще 5-7 минут, до золотистого цвета.
4 Залейте мясо и грибы сливками, немного прогрейте всё вместе.
5 Сыр натрите на крупной терке и выложите сверху. Выключите огонь и накройте сковороду крышкой.
6 Когда через 3-5 минут сыр расплавится, жюльен с грибами и курицей можно подавать к столу.
7 Если ваша сковорода позволяет, украсьте жульен с курицей листиками базилика и подавайте к столу прямо в этой посуде.
Или подавайте жюльен порционно на тарелке, украсив зеленью и дополнив блюдо свежими овощами.
Приятного аппетита!