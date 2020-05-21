Рецепт дня: Суп-гуляш

Суп-гуляш - красочный, наваристый и очень вкусный суп с говядиной, картофелем и сладким перцем, которое объединяет в себе черты и первого, и второго блюда.
Ингредиенты
Говядина - 600 г
Помидоры очищенные резаные, в собственном соку - 1 банка (400 г)
Картофель - 350 г
Перец болгарский красный - 230 г
Лук репчатый - 150 г
Чеснок - 3 зубчика (10 г)
Вино красное сухое - 100 мл
Мука пшеничная - 45 г
Семена тмина - 1 ст. ложка
Паприка молотая - 1 ст. ложка
Соль - по вкусу
Перец красный молотый - по вкусу
Масло растительное - 2,5-3,5 ст. ложки
Петрушка свежая - 3-4 веточки
Вода - 2 л
Приготовление
1 Картофель, перец, лук и чеснок очистите. Говядину и картофель нарежьте небольшими кубиками размером на один укус. Репчатый лук нарежьте полукольцами. Сладкий перец нарежьте соломкой. Чеснок измельчите ножом.
2 В отдельной емкости смешайте пшеничную муку, паприку, семена тмина и 1 ст. ложку соли без горки.
3 Добавьте смесь муки и специй к нарезанному мясу и хорошо перемешайте, чтобы кусочки мяса были равномерно покрыты.
4 В сковороде на сильном огне разогрейте 1-2 ст. ложки растительного масла. Выложите в раскаленное масло кусочки говядины в один слой и, помешивая, обжарьте 2-3 минуты, до легкой поджаристой корочки.
5 Обжаренное мясо переложите в кастрюлю.
6 Вскипятите 2 литра воды. Добавьте кипящую воду в кастрюлю с мясом. Доведите до кипения и варите говядину на среднем огне 15 минут.
7 В сковороду, в которой обжаривалось мясо, добавьте еще 1 ст. ложку растительного масла. Прогрейте масло на сильном огне и добавьте репчатый лук. Обжарьте лук на среднем огне, постоянно помешивая, примерно 5-7 минут, до золотистости и мягкости.
8 Добавьте обжаренный лук в кастрюлю.
9 В сковороду, в которой обжаривался лук, добавьте сладкий перец. Обжарьте перец на среднем огне, часто помешивая, примерно 5-7 минут, пока он не станет мягким и не подрумянится.
10 Добавьте обжаренный сладкий перец в кастрюлю. Доведите до кипения и варите на небольшом огне 30 минут.
11 Кисточкой смажьте сковороду тонким слоем растительного масла и снова разогрейте на среднем огне. Добавьте нарезанный чеснок и, часто помешивая, обжарьте примерно 30-40 секунд, до золотистости.
12 Добавьте в сковороду консервированные в собственном соку помидоры и периодически помешивайте. Тушите помидоры 10 минут на среднем огне, не накрывая крышкой.
13 Затем добавьте вино и готовьте еще 10 минут.
14 Добавьте получившийся томатный соус и картофель в кастрюлю с мясом, луком и перцем. Когда суп снова закипит, попробуйте его, добавьте по вкусу соль и молотый красный перец. Варите суп-гуляш еще 30 минут.
15 Мелко нарежьте петрушку, сохранив несколько целых листиков для украшения супа при подаче. Выключив огонь, добавьте нарезанную петрушку в кастрюлю с супом. Дайте супу настоятся 2-3 минуты.
Украсьте каждую порцию супа-гуляша листиком петрушки и подавайте к столу со свежим хлебом.
Приятного аппетита!