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Рецепт дня: Суп-гуляш

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Рецепт дня: Суп-гуляш
04:02 Сегодня Телеграф

Суп получается густым, ароматным и настолько питательным, что прекрасно подойдёт для полноценного обеда. Попробуйте!

Суп-гуляш - красочный, наваристый и очень вкусный суп с говядиной, картофелем и сладким перцем, которое объединяет в себе черты и первого, и второго блюда.

Ингредиенты

  • Говядина - 600 г

  • Помидоры очищенные резаные, в собственном соку - 1 банка (400 г)

  • Картофель - 350 г

  • Перец болгарский красный - 230 г

  • Лук репчатый - 150 г

  • Чеснок - 3 зубчика (10 г)

  • Вино красное сухое - 100 мл

  • Мука пшеничная - 45 г

  • Семена тмина - 1 ст. ложка

  • Паприка молотая - 1 ст. ложка

  • Соль - по вкусу

  • Перец красный молотый - по вкусу

  • Масло растительное - 2,5-3,5 ст. ложки

  • Петрушка свежая - 3-4 веточки

  • Вода - 2 л

Приготовление

1 Картофель, перец, лук и чеснок очистите. Говядину и картофель нарежьте небольшими кубиками размером на один укус. Репчатый лук нарежьте полукольцами. Сладкий перец нарежьте соломкой. Чеснок измельчите ножом.

2 В отдельной емкости смешайте пшеничную муку, паприку, семена тмина и 1 ст. ложку соли без горки.

3 Добавьте смесь муки и специй к нарезанному мясу и хорошо перемешайте, чтобы кусочки мяса были равномерно покрыты.

4 В сковороде на сильном огне разогрейте 1-2 ст. ложки растительного масла. Выложите в раскаленное масло кусочки говядины в один слой и, помешивая, обжарьте 2-3 минуты, до легкой поджаристой корочки.

5 Обжаренное мясо переложите в кастрюлю.

6 Вскипятите 2 литра воды. Добавьте кипящую воду в кастрюлю с мясом. Доведите до кипения и варите говядину на среднем огне 15 минут.

7 В сковороду, в которой обжаривалось мясо, добавьте еще 1 ст. ложку растительного масла. Прогрейте масло на сильном огне и добавьте репчатый лук. Обжарьте лук на среднем огне, постоянно помешивая, примерно 5-7 минут, до золотистости и мягкости.

8 Добавьте обжаренный лук в кастрюлю.

9 В сковороду, в которой обжаривался лук, добавьте сладкий перец. Обжарьте перец на среднем огне, часто помешивая, примерно 5-7 минут, пока он не станет мягким и не подрумянится.

10 Добавьте обжаренный сладкий перец в кастрюлю. Доведите до кипения и варите на небольшом огне 30 минут.

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11 Кисточкой смажьте сковороду тонким слоем растительного масла и снова разогрейте на среднем огне. Добавьте нарезанный чеснок и, часто помешивая, обжарьте примерно 30-40 секунд, до золотистости.

12 Добавьте в сковороду консервированные в собственном соку помидоры и периодически помешивайте. Тушите помидоры 10 минут на среднем огне, не накрывая крышкой.

13 Затем добавьте вино и готовьте еще 10 минут.

14 Добавьте получившийся томатный соус и картофель в кастрюлю с мясом, луком и перцем. Когда суп снова закипит, попробуйте его, добавьте по вкусу соль и молотый красный перец. Варите суп-гуляш еще 30 минут.

15 Мелко нарежьте петрушку, сохранив несколько целых листиков для украшения супа при подаче. Выключив огонь, добавьте нарезанную петрушку в кастрюлю с супом. Дайте супу настоятся 2-3 минуты.

Украсьте каждую порцию супа-гуляша листиком петрушки и подавайте к столу со свежим хлебом.

Приятного аппетита!

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Рецепт, Кулинария, Вкусные рецепты, Первые блюда, Гуляш, Суп-гуляш, Приготовления гуляша.
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