Рецепт дня: Закусочные слойки с сыром и шампиньонами

Такие слойки хороши не только в качестве закуски, а и к чаю или кофе.

Хрустящие, румяные и ароматные закусочные слойки с сыром и шампиньонами готовятся без преувеличения за считанные минуты, так как используется покупное слоёное дрожжевое тесто.

Ингредиенты

Тесто слоёное дрожжевое - 500 г

Сыр твёрдый - 100 г

Шампиньоны свежие - 8 шт.

Майонез - 30 г

Яйцо (только желток) - 1 шт.

Кунжут белый - 1 ст. ложка

Перец чёрный свежемолотый - по вкусу

Мука (для работы с тестом) - 1 ст. ложка



Приготовление

1 Вместо слоёного дрожжевого теста можно взять бездрожжевое, но учтите, что температура и время выпечки будет отличаться (ориентируйтесь на инструкцию на упаковке). Слоечки с грибами готовятся очень быстро, поэтому духовку лучше заранее включить разогреваться до 230 градусов.

2 Грибы протираем влажным кухонным полотенцем и нарезаем пластинками (не очень тонкими, иначе в духовке они превратятся в чипсы).

3 Сыр натираем на мелкой тёрке.

4 Стол припыляем мукой. Тесто раскатываем скалкой в тонкий пласт.

5 Из пласта теста вырубкой диаметром 7 см вырезаем кружочки. Можно вырезать и другие фигурки или просто ножом разрезать тесто на квадраты, прямоугольники, ромбы или треугольники. Обрезки теста собрать в ком, их можно повторно раскатать и использовать.

6 Противень застилаем пергаментом. Смазывать ничем не нужно, так как тесто содержит достаточное количество жира. Выкладываем на пергамент заготовки из теста. Из обрезков теста я вырезала ещё несколько кружочков и сердечек.

7 Центр каждого кружочка немного смазываем майонезом или сметаной (по 1/4 ч. ложки). Сердечки я выпекала без начинки.

8 Смазанный участок теста посыпаем чёрным молотым перцем по вкусу и натёртым сыром (по 1/2 ч. ложки).

9 На каждый кружочек теста поверх сыра выкладываем по ломтику шампиньона.

10 Разбиваем яйцо и отделяем желток от белка. Желток разбалтываем кулинарной кисточкой. Яичный белок не понадобится, можно использовать его для приготовления других блюд.

Края теста круглых заготовок, а также сердечки смазываем разболтанным желтком и посыпаем кунжутом.

11 Выпекаем слойки с сыром и грибами в духовке, предварительно разогретой до 230 градусов, примерно 7 минут. Время выпечки зависит от особенностей духовки, потому спустя 5 минут проверяем готовность. Когда слойки зарумянились, достаём.

Подавать слойки лучше всего в горячем виде, но несколько раз я готовила их с вечера, а утром подавала к кофе - тоже было вкусно.

Приятного аппетита!