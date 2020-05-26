Рецепт дня: Закусочные слойки с сыром и шампиньонами

Хрустящие, румяные и ароматные закусочные слойки с сыром и шампиньонами готовятся без преувеличения за считанные минуты, так как используется покупное слоёное дрожжевое тесто.
Ингредиенты
Тесто слоёное дрожжевое - 500 г
Сыр твёрдый - 100 г
Шампиньоны свежие - 8 шт.
Майонез - 30 г
Яйцо (только желток) - 1 шт.
Кунжут белый - 1 ст. ложка
Перец чёрный свежемолотый - по вкусу
Мука (для работы с тестом) - 1 ст. ложка
Приготовление
1 Вместо слоёного дрожжевого теста можно взять бездрожжевое, но учтите, что температура и время выпечки будет отличаться (ориентируйтесь на инструкцию на упаковке). Слоечки с грибами готовятся очень быстро, поэтому духовку лучше заранее включить разогреваться до 230 градусов.
2 Грибы протираем влажным кухонным полотенцем и нарезаем пластинками (не очень тонкими, иначе в духовке они превратятся в чипсы).
3 Сыр натираем на мелкой тёрке.
4 Стол припыляем мукой. Тесто раскатываем скалкой в тонкий пласт.
5 Из пласта теста вырубкой диаметром 7 см вырезаем кружочки. Можно вырезать и другие фигурки или просто ножом разрезать тесто на квадраты, прямоугольники, ромбы или треугольники. Обрезки теста собрать в ком, их можно повторно раскатать и использовать.
6 Противень застилаем пергаментом. Смазывать ничем не нужно, так как тесто содержит достаточное количество жира. Выкладываем на пергамент заготовки из теста. Из обрезков теста я вырезала ещё несколько кружочков и сердечек.
7 Центр каждого кружочка немного смазываем майонезом или сметаной (по 1/4 ч. ложки). Сердечки я выпекала без начинки.
8 Смазанный участок теста посыпаем чёрным молотым перцем по вкусу и натёртым сыром (по 1/2 ч. ложки).
9 На каждый кружочек теста поверх сыра выкладываем по ломтику шампиньона.
10 Разбиваем яйцо и отделяем желток от белка. Желток разбалтываем кулинарной кисточкой. Яичный белок не понадобится, можно использовать его для приготовления других блюд.
Края теста круглых заготовок, а также сердечки смазываем разболтанным желтком и посыпаем кунжутом.
11 Выпекаем слойки с сыром и грибами в духовке, предварительно разогретой до 230 градусов, примерно 7 минут. Время выпечки зависит от особенностей духовки, потому спустя 5 минут проверяем готовность. Когда слойки зарумянились, достаём.
Подавать слойки лучше всего в горячем виде, но несколько раз я готовила их с вечера, а утром подавала к кофе - тоже было вкусно.
Приятного аппетита!