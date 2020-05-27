Рецепт дня: Картофельный суп с плавленым сыром

Картофельный суп с плавленым сыром готовится очень быстро и из небольшого набора продуктов.

Картофель, плавленые сырки, небольшое количество моркови, лука и чеснока и совсем немного времени - вот и все, что понадобится для приготовления этого ароматного, вкусного и сытного супчика.

Ингредиенты

Сыр плавленый - 3 шт. (270 г)

Картофель - 500 г

Морковь - 100 г

Лук репчатый - 80 г

Чеснок - 2 зубчика

Укроп свежий - 20-30 г

Масло сливочное - 50 г

Лист лавровый - 1-2 шт.

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Вода - 1 л

Приготовление

1 Лук и морковь очищаем. Лук нарезаем маленькими кубиками, морковь нарезаем четвертинками или натираем на крупной терке.

2 В толстостенной кастрюле растапливаем сливочное масло и выкладываем лук.

3 Обжариваем лук на небольшом огне около 5 минут, до мягкости и легкой золотистости.

4 К луку добавляем морковь.

5 Обжариваем еще около 5 минут, до мягкости моркови.

6 Чеснок очищаем и измельчаем ножом.

7 Добавляем чеснок в кастрюлю.

8 Картофель очищаем и нарезаем крупными кусочками.

9 Добавляем картофель в кастрюлю.

10 Все перемешиваем и обжариваем еще около 1 минуты.

11 Затем в кастрюлю вливаем горячую воду.

12 Добавляем лавровый лист.

13 Доводим суп до кипения и варим 7-10 минут. Картофель должен быть почти готов, но не развариться.

14 Сырки натираем на средней терке.

15 В суп добавляем натертые сырки и черный молотый перец.

16 Суп немного перемешиваем венчиком, чтобы сырки лучше растворились. Суп доводим до кипения, солим и варим на маленьком огне еще 5 минут.

17 Укроп мелко нарезаем.

Готовый суп снимаем с огня.

Картофельный суп с плавленым сыром разливаем по тарелкам, каждую порцию посыпаем измельченным укропом.

Приятного аппетита!