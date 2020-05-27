Рецепт дня: Картофельный суп с плавленым сыром

Картофель, плавленые сырки, небольшое количество моркови, лука и чеснока и совсем немного времени - вот и все, что понадобится для приготовления этого ароматного, вкусного и сытного супчика.
Ингредиенты
Сыр плавленый - 3 шт. (270 г)
Картофель - 500 г
Морковь - 100 г
Лук репчатый - 80 г
Чеснок - 2 зубчика
Укроп свежий - 20-30 г
Масло сливочное - 50 г
Лист лавровый - 1-2 шт.
Соль - по вкусу
Перец черный молотый - по вкусу
Вода - 1 л
Приготовление
1 Лук и морковь очищаем. Лук нарезаем маленькими кубиками, морковь нарезаем четвертинками или натираем на крупной терке.
2 В толстостенной кастрюле растапливаем сливочное масло и выкладываем лук.
3 Обжариваем лук на небольшом огне около 5 минут, до мягкости и легкой золотистости.
4 К луку добавляем морковь.
5 Обжариваем еще около 5 минут, до мягкости моркови.
6 Чеснок очищаем и измельчаем ножом.
7 Добавляем чеснок в кастрюлю.
8 Картофель очищаем и нарезаем крупными кусочками.
9 Добавляем картофель в кастрюлю.
10 Все перемешиваем и обжариваем еще около 1 минуты.
11 Затем в кастрюлю вливаем горячую воду.
12 Добавляем лавровый лист.
13 Доводим суп до кипения и варим 7-10 минут. Картофель должен быть почти готов, но не развариться.
14 Сырки натираем на средней терке.
15 В суп добавляем натертые сырки и черный молотый перец.
16 Суп немного перемешиваем венчиком, чтобы сырки лучше растворились. Суп доводим до кипения, солим и варим на маленьком огне еще 5 минут.
17 Укроп мелко нарезаем.
Готовый суп снимаем с огня.
Картофельный суп с плавленым сыром разливаем по тарелкам, каждую порцию посыпаем измельченным укропом.
Приятного аппетита!